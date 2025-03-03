株式会社 日経BP

株式会社 日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口哲也）は「第11回（2025年）日経BP Marketing Awards」を決定しました。

日経BP Marketing Awardsは、日経BPのメディアやコンテンツ、調査などの機能を存分に活用した、クライアントの皆様のさまざまなマーケティング活動を表彰するものです。社外から審査委員を招き、企画や作品をデザイン性、インパクト、企画力、理解度といった観点から審査。作品そのものに加えて、活動全体の手法や戦略なども評価の対象としました。

2月17日（月）に開催された審査会（審査委員長：井上哲浩氏）において、大七酒造が日経ビジネス電子版および日経クロストレンドに掲載した「哲学でこそ飯を食え」、日本アキュライドが日経ものづくりに掲載した「違和感なく溶け込む、確かな存在。」、東京商工会議所・東洋紡・日本取引所グループ・みずほフィナンシャルグループが連合で日経ビジネスおよび日経ビジネス電子版に掲載した「渋沢栄一の企業DNA」など、以下の企画・作品が選出されました。日経BPのメディアやコンテンツを活用した、2024年の企業のマーケティング活動が対象で、贈賞作品点数は6作品です。

●グランプリ

・大七酒造 哲学でこそ飯を食え

●金賞

・日本アキュライド 違和感なく溶け込む、確かな存在。

・東京商工会議所、東洋紡、日本取引所グループ、みずほフィナンシャルグループ 渋沢栄一の企業DNA

●銀賞

・ＧＯ Safety Driving Award 2024

・兵神装備 イチケンMeets兵神装備

・莉犬くんお誕生日企画（サポート：ジェイアール東日本企画） すとぷり 莉犬さん お誕生日お祝い応援広告

【審査委員】

審査委員長 慶應義塾大学ビジネス・スクール 教授 井上 哲浩 氏

審査委員 専修大学 教授／日本広告学会 会長 石崎 徹 氏

審査委員 電通 第4マーケティング局長 郡司 晶子 氏

審査委員 インフォバーン 代表取締役会長CVO 小林 弘人 氏

審査委員 マーケティングコンサルタント 酒井 光雄 氏

審査委員 博報堂DYメディアパートナーズ コンテンツクリエイティブ局 瀧川 千智 氏

審査委員 明治学院大学 教授 田中 知恵 氏

審査委員 慶應義塾大学 特任教授 蠔 英洙 氏

審査委員 経営コンサルタント／多摩大学（MBA）客員教授 本荘 修二 氏

審査委員 東海大学 教授 水島 久光 氏

審査委員 日経BP 常務取締役 渡辺 敦美

（五十音順／所属・役職は審査会時点）

【問い合わせ先】

日経BP Marketing Awardsについてのお問い合わせは、Nikkei BP AD Webのお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/ad/form/index.html）からお願いいたします。また、取材に関するお問い合わせは、日経BPのコーポレートサイトお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/faq/）からお願いいたします。