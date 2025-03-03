2025年度 公益信託「ちばぎんハートフル福祉基金」助成先の公募開始について

株式会社千葉銀行

千葉銀行（頭取 米本 努）は、2025年4月1日(火)より、2025年度の公益信託「ちばぎんハートフル福祉基金」 助成先の公募を開始します。

本基金は、千葉県内に主たる活動拠点を置く社会福祉法人やＮＰＯ法人等による、障がい者福祉、高齢者福祉、児童福祉など幅広い年代のさまざまな社会福祉活動に対して事業資金を助成するもので、今回で16回目となります。

2025年度の募集概要は下記の通りです。

（申請用URL）https://www.smtb.jp/personal/entrustment/public/example/list

当行グループは、「一人ひとりの思いを、もっと実現できる地域社会にする」をパーパスに掲げ、お客さまの課題の解決をサポートするなど社会的価値を提供し、地域に寄り添うエンゲージメントバンクグループを目指します。

【2025年度公益信託「ちばぎんハートフル福祉基金」 助成先公募開始チラシ】

https://prtimes.jp/a/?f=d31834-257-b2628bf522e25e9681c0619c653a9f8a.pdf