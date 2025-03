アイルランド セブンズ代表 クリス・コスグレイヴ選手 加入のお知らせ

株式会社NTT Sports X

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

この度、2024-25シーズンの追加の新加入選手について下記の通りお知らせいたします。

【新加入選手】

■本人コメント

D-Rocks fans I’m incredibly excited to start representing this amazing group. I can’t wait to contribute to hopefully the team getting back to winning ways, and giving you passionate supporters many memorable weekends from now until the end of the season to cheer about. see you all soon.

(日本語訳)

浦安D-Rocksのファンの皆さん、今回この素晴らしいチームの一員となりとても興奮しています。チームの勝利に貢献できるよう、そして情熱的なサポーターの皆さんにシーズン終了まで記憶に残る週末をお見せできるよう頑張ります。

<クラブコメント>

アイルランド出身のクリスは23歳ながらレンスター(アイルランド)でのプレー経験があり、FBやWTB、CTBなど複数ポジションでプレー可能なユーティリティBKです。

これまでアイルランドU20代表や7人制代表でもプレーした経歴がある才能豊かなクリスの日本での新たなチャレンジに是非ともご注目ください。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。