『花は咲く、修羅の如く』の春山花奈&薄頼瑞希 特大アクリルスタンド、A6アクリルパネルの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『花は咲く、修羅の如く』の商品2種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『花は咲く、修羅の如く』の商品の受注を2月26日（水）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1548?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1548?utm_source=press)
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼春山花奈&薄頼瑞希 特大アクリルスタンド
春山花奈、薄頼瑞希のティザービジュアルイラストを特大サイズのアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\3,300(税込)
サイズ：本体：（約）24×12.5cm 台座：（約）9.3×3.7cm 厚み 3mm
素材 ：アクリル
▼A6アクリルパネル
キービジュアル、ティザービジュアルをA6サイズのアクリルパネルに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \2,178(税込)
種類 ：全2種（キービジュアル、ティザービジュアル）
サイズ：（約）14×10.5cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1548?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1548?utm_source=press)
https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム： https://armabianca.com/contact
担当： 齊藤直樹
Mail： support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)武田綾乃・むっしゅ／集英社・すももが丘高校放送部