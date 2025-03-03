¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ë¥é¤È¥á¥í¥ó¥½ー¥À¤Ç¿©´¶¤ÈÎä¤¿¤µ¤¬°ã¤¦¡ª¡©¡ØÁÖ¡¡¥á¥í¥ó¥½ー¥À¥Õ¥íー¥È¡Ù2025Ç¯3·î10Æü¡Ê·î¡ËÁ´¹ñ¤Ç¿·È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ
- ÈùºÙÉ¹¤¬¸ý¤ÎÃæ¤òÀö¤¤Î®¤·¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
- ¥Ð¥Ë¥é¤È¥á¥í¥ó¥½ー¥À¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤¿¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¥á¥í¥ó¥½ー¥À¥Õ¥íー¥ÈÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
- ¥Ð¥Ë¥é¤È¥á¥í¥ó¥½ー¥À¤ÎÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´¬¤¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê±²´¬¤½¼Å¶¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Ð¥Ë¥éÉô¤È¥á¥í¥ó¥½ー¥ÀÉô¤ÇÈùºÙÉ¹¤ÎÂç¤¤µ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿©´¶º¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2412_1_0861ec445fb4ab6c3bca9fc1e534a71e.jpg ]
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¤Ï3·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡¢ÈùºÙÉ¹Æþ¤ê¤Ç¥·¥ã¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë ¡ÖÁÖ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¡ØÁÖ¡¡¥á¥í¥ó¥½ー¥À¥Õ¥íー¥È¡Ù¤ò2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê´Å¤¤¥Ð¥Ë¥é¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¥á¥í¥ó¥½ー¥À¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¤¤¤¿»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢²û¤«¤·¤Î¥á¥í¥ó¥½ー¥À¥Õ¥íー¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈùºÙÉ¹¥µ¥¤¥º¤Ï¥Ð¥Ë¥éÉô¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢¥á¥í¥ó¥½ー¥ÀÉô¤ÏÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉ¹¤Î¿©´¶¤ÈÎä¤¿¤µ¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉÊ¼Á¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡ª¤³¤Î½Õ¤ÎÁÖ¤Î¿·ºî¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
- ÈùºÙÉ¹¤¬¸ý¤ÎÃæ¤òÀö¤¤Î®¤·¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
- ¥Ð¥Ë¥é¤È¥á¥í¥ó¥½ー¥À¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤¿¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¥á¥í¥ó¥½ー¥À¥Õ¥íー¥ÈÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
- ¥Ð¥Ë¥é¤È¥á¥í¥ó¥½ー¥À¤ÎÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´¬¤¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê±²´¬¤½¼Å¶¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Ð¥Ë¥éÉô¤È¥á¥í¥ó¥½ー¥ÀÉô¤ÇÈùºÙÉ¹¤ÎÂç¤¤µ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿©´¶º¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2412_1_0861ec445fb4ab6c3bca9fc1e534a71e.jpg ]
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ
https://www.lotte.co.jp/