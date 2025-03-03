¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤âËþÂ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÌÚ¹¹ÄÅ¡ÖGolf Fes 2025¡×³«ºÅ
¡¡»°°æÉÔÆ°»º¾¦¶È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔÃæ±û¶è)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÌÚ¹¹ÄÅ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯3·î7Æü(¶â)～3·î20Æü(ÌÚ¡¦½Ë)¤Î´ü´Ö¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¡ÖGolf Fes 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖGolf Fes 2025¡× ³µÍ×
¡Ö Golf Fes 2025 ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤âËþÂ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿¥´¥ë¥Õ¥ëー¥à¡ÖG_BASE¡×¤ËÀµ³Î¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡ÖTrackman4¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¶õ´Ö¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢»îÂÇÂÎ¸³¤ä¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥´¥ë¥Õ¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¤ËÂ¿¿ô½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸µSKE48¤Î»³ÆâÎëÍö¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ä¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ªー¥¤¡ª¤È¤ó¤Ü¡×¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
´ÛÆâ¤Î¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤ªÇã¾å¤²ÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥·¥§ÈÎÇä¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃíÌÜ¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½¸ÀÑ¤·¤¿POP-UP SHOP¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÌÚ¹¹ÄÅ¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ»ÜÀß :»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÌÚ¹¹ÄÅ
¢£³«ºÅ´ü´Ö :2025Ç¯3·î7Æü(¶â)～3·î20Æü(ÌÚ¡¦½Ë)
¢£ÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È :https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/special/2503_golf_fes/
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¾ÜºÙ¤Ï»ÜÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È£±.:¥´¥ë¥Õ¥Ñー¥È¥Êー¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È
¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿¥´¥ë¥Õ¥ëー¥à¡ÖG_BASE¡×¤ËÀµ³Î¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡ÖTrackman4¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¶õ´Ö¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Î¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤±¤ÎÌµÎÁ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥É¥é¥³¥ó¡¦¥Ë¥¢¥Ô¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¥´¥ë¥Õ¥Üー¥ë¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂ¾¡¢ºÇÂç70¡óOFF¤Î¥´¥ë¥Õ¥¢¥¤¥Æ¥àÆÃÊÌÈÎÇä²ñ¤ò³«ºÅ¡ª¡Ê²ñ¾ì¡§¥Ô¥¢¥¹¥È¥êー¥ÈÆâÆÃÀß²ñ¾ì¡Ë
¡ãG_BASE»îÂÇÂÎ¸³¡ä
³«ºÅ´ü´Ö :2025Ç¯3·î7Æü(¶â)～20Æü(ÌÚ¡¦½Ë)
³«ºÅ»þ´Ö :10:00～18:00¡¡¢¨Â¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»ÈÍÑ»þ¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä
¡ã¥´¥ë¥Õ¥Ñー¥È¥Êー½êÂ°¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¥×¥í ¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ä
³«ºÅ´ü´Ö :2025Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)¡¦9Æü(Æü)
³«ºÅ»þ´Ö :10:00～14:00¡¡¢¨»öÁ°Í½ÌóÍ¥Àè¡¡¢¨1²ó15Ê¬ÄøÅÙ
»öÁ°Í½ÌóÀè :¥´¥ë¥Õ¥Ñー¥È¥Êー R16 ÌÚ¹¹ÄÅÅ¹¡¡
TEL¡¡0438-30-6870
¡ã¥É¥é¥³¥ó¡õ¥Ë¥¢¥Ô¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ä
³«ºÅ´ü´Ö :2025Ç¯3·î15Æü(ÅÚ)
³«ºÅ»þ´Ö :¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È 14:00～15:00 ¢¨ÅöÆü13:30～¼õÉÕ³«»Ï
¡¡ ¥Ë¥¢¥Ô¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡15:00～16:00¡¡¢¨ÅöÆü14:30～¼õÉÕ³«»Ï
»²²Ã¼Ô¿ô :³Æ²óÀèÃå10Ì¾ÍÍ¡¡¢¨ÀèÃå¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»
»²²Ã¾ò·ï :ÅöÆü´ÛÆâ¤Ç5,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¾å¤²¤ÎÊý
¡ã¥´¥ë¥Õ¥Üー¥ë¥ª¥¦¥ó¥Íー¥à¥×¥ê¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
³«ºÅ´ü´Ö :2025Ç¯3·î16Æü(Æü)
³«ºÅ»þ´Ö :10:00～16:00¡¡¡¡¢¨ÀèÃå150Ì¾¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»
»²²ÃÈñ :1¥Àー¥¹(12µå) 999±ß(ÀÇ¹þ)～¡¡
¢¨¥×¥ê¥ó¥ÈÈñÌµÎÁ¡¡¢¨½êÍ×»þ´ÖÌó20Ê¬ ¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¸Â¤ê
<ºÇÂç70¡óOFF¡¡¥´¥ë¥Õ¥¢¥¤¥Æ¥àÆÃÊÌÈÎÇä²ñ>
³«ºÅ´ü´Ö :2025Ç¯3·î7Æü(¶â)～20Æü(ÌÚ¡¦½Ë)
³«ºÅ»þ´Ö :10:00～18:00¡¡
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¾ÜºÙ¤Ï»ÜÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È£².:¡Ö¤ß¤ó¥´¥ë¡×¥¢¥×¥ê10,000¥³¥¤¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥¹¥Þ¥Û¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¹ñÌ±Åª¥´¥ë¥Õ¥²ー¥à¡Ø¤ß¤ó¥´¥ë¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ªÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë10,000¥³¥¤¥ó¡ÊÌµ½þ¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¡¢G_BASE¥¹¥Úー¥¹¤Î¡Ø¤ß¤ó¥´¥ë¡Ù¥³ー¥Êー¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ´ü´Ö :2025Ç¯3·î7Æü(¶â)～20Æü(ÌÚ¡¦½Ë)
³«ºÅ¾ì½ê :¥Ô¥¢¥¹¥È¥êー¥È¡¡G_BASE¥¹¥Úー¥¹
¢¨´ü´ÖÃæ1¥æー¥¶ー1²ó¤Î¤ß¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥¤¥Ù¥ó¥È£³.:¥Æー¥éー¥á¥¤¥É ¥«¥¹¥¿¥à¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È
ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Æー¥éー¥á¥¤¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê°ìÁØ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌÜÉ¸¤ä¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥«¥¹¥¿¥à¥¯¥é¥Ö¤Î¤´ÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£À§Èó¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥Æー¥éー¥á¥¤¥ÉÀìÂ°¥Õ¥£¥Ã¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡ä
³«ºÅ´ü´Ö :2025Ç¯3·î7Æü(¶â)～20Æü(ÌÚ¡¦½Ë)
³«ºÅ»þ´Ö :14:00～18:00¡¡¢¨»öÁ°Í½ÌóÍ¥Àè
¢¨3·î15Æü(ÅÚ)¤Î¤ß10:00～14:00¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨3·î7Æü(¶â)～9Æü(Æü)¤Ï¤è¤ê¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ÈÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥Õ¥£¥Ã¥¿ー¤¬ÍèÅ¹¡ª
³«ºÅ¾ì½ê :¥Ô¥¢¥¹¥È¥êー¥ÈÆâÆÃÀß²ñ¾ì
»öÁ°Í½ÌóÀè :¥Æー¥éー¥á¥¤¥ÉÌÚ¹¹ÄÅÅ¹
TEL¡¡0438-40-1522
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¾ÜºÙ¤Ï»ÜÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È£´.:¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ªー¥¤¡ª¤È¤ó¤Ü¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë»²²ÃÈñÌµÎÁ¤Î¡Ö¥Ñ¥¿ー¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ä»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯¤ªÇãÊª¡¦¤ª¿©»ö·ô10,000±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥é¥êー¡×¤ò³«ºÅ¡£
¤Þ¤¿ÀéÍÕ¸©½éÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥ªー¥¤¡ª¤È¤ó¤Ü¥°¥Ã¥º¡×¤ò´Þ¤ó¤À¥°¥Ã¥ºÈÎÇä²ñ¤â³«ºÅ¡ª
³«ºÅ´ü´Ö :2025Ç¯3·î15Æü(ÅÚ)¡¦16Æü(Æü)
³«ºÅ»þ´Ö :10:00～18:00¡¡
³«ºÅ¾ì½ê :¥Ô¥¢¥¹¥È¥êー¥ÈÆâÆÃÀß²ñ¾ì
¡ã¥Ñ¥¿ー¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ä
3ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó1ËÜ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò³Ð¤¨¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ï3ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¡¢»Ò¶¡¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ñ¥¿ー¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¥ªー¥¤¡ª¤È¤ó¤Ü¡×¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¡¢¨ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§5ºÍ°Ê¾å～(Âç¿Í¤ÎÊý¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹)
¢¢¾ÞÉÊ
¥¯¥ê¥¢¾Þ¡§¥ªー¥¤¡ª¤È¤ó¤Ü¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þー¥«ー
»²²Ã¾Þ¡§¥ªー¥¤¡ª¤È¤ó¤Ü¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¡ã¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥é¥êー¡ä
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢2,000±ß(ÀÇ¹þ¡¦¹ç»»ÉÔ²Ä)°Ê¾å¤Î¤ªÇã¾å¤²¥ì¥·ー¥È¤´Äó¼¨¤Ç¥ì¥·ー¥È1Ëç¤Ë¤Ä¤1²ó¡¢¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¢¾ÞÉÊ
»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯¾Þ
¡¡»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯¤ªÇãÊª¡¦¤ª¿©»ö·ô¡¡ 10,000±ßÊ¬¡¡1ËÜ/Æü
¡¡»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯¤ªÇãÊª¡¦¤ª¿©»ö·ô¡¡ 5,000±ßÊ¬¡¡3ËÜ/Æü
¡¡»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯¤ªÇãÊª¡¦¤ª¿©»ö·ô¡¡ 1,000±ßÊ¬¡¡10ËÜ/Æü
¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¾Þ
¡¡¥ªー¥¤¡ª¤È¤ó¤Ü¡¡ºî¼Ô¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡¡¡¡3ËÜ/Æü
¡¡¥ªー¥¤¡ª¤È¤ó¤Ü¥³¥ß¥Ã¥¯Á´´¬¥»¥Ã¥È(55´¬)¡¡1ËÜ/Æü
»²²Ã¾Þ
¡¡¥ªー¥¤¡ª¤È¤ó¤Ü¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
(C)¤«¤ï¤µ¤·ò¡¦¸ÅÂôÍ¥¡¿¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¼Ò
¡ãPOP-UP¥·¥ç¥Ã¥×¡ä
¤È¤ó¤Ü¥°¥Ã¥º1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¤È¤ó¤Ü¥É¥é¥¤¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ðー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Ä¤Ö¤é¤Î¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¥«¥Ðー¡¢¤È¤ó¤Ü¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þー¥«ー12¼ï¤¬ÀéÍÕ¸©½éÅÐ¾ì¡ªÂ¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¤È¤ó¤Ü¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¾ÜºÙ¤Ï»ÜÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È£µ.:¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Î³¹¤¤¤Á¤Ï¤é¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª
»Ô¸¶»Ô½Ð¿È¤Ç¥´¥ë¥Õ¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¤ËÂ¿¿ô½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸µSKE48¤Î»³ÆâÎëÍö¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤äÀéÍÕ¸©½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ²ñ¤Ë¤è¤ë½é¿´¼Ô¤ä¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥°¥´¥ë¥ÕÂÎ¸³²ñ¡¢»Ô¸¶»Ô¤ÎPR¥Öー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã»³ÆâÎëÍö¤µ¤ó¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
³«ºÅ´ü´Ö :2025Ç¯3·î20Æü(ÌÚ¡¦½Ë)
³«ºÅ»þ´Ö :Âè1²ó11:00～¡¡Âè2²ó14:00～¡¡
¢¨ÅöÆü9:30～¥Ô¥¢¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ÆÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¡¡
³«ºÅ¾ì½ê :¥Ô¥¢¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥Æー¥¸
¡ãÀéÍÕ¸©½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ²ñ¡¡¥¹¥Ê¥Ã¥°¥´¥ë¥ÕÂÎ¸³²ñ¡¦»Ô¸¶»ÔPR¥Öー¥¹¡ä
³«ºÅ´ü´Ö :2025Ç¯3·î20Æü(ÌÚ¡¦½Ë)
³«ºÅ»þ´Ö :10:00～17:00
³«ºÅ¾ì½ê :¥Ô¥¢¥¹¥È¥êー¥ÈÆâÆÃÀß²ñ¾ì
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¾ÜºÙ¤Ï»ÜÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°£±.:´ü´Ö¸ÂÄêPOP UP SHOP
ÃíÌÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½ÐÅ¹¡ªºÇÂç70¡óOFF¡ª
³«ºÅ´ü´Ö :2025Ç¯3·î7Æü(¶â)～20Æü(ÌÚ¡¦½Ë)
³«ºÅ»þ´Ö :10:00～20:00¡¡
³«ºÅ¾ì½ê :¥¤¥ó¥âー¥ëÆÃÀß²ñ¾ì
¡ã½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¡ä
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°£².:MARCHE(´ü´Ö¸ÂÄêºÅ»ö)
»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÌÚ¹¹ÄÅ¤Ë½ÐÅ¹Ãæ¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¥Þ¥ë¥·¥§¤ò³«ºÅ¡ª·¡¤ê½Ð¤·Êª¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ªºÇÂç70¡óOFF¤Î¥´¥ë¥Õ¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³«ºÅ´ü´Ö :2025Ç¯3·î7Æü(¶â)～9Æü(Æü)
³«ºÅ»þ´Ö :10:00～19:00¡¡
³«ºÅ¾ì½ê :¥Ô¥¢¥¹¥È¥êー¥ÈÆÃÀß²ñ¾ì
¡ã½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¡ä
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°£³.: Golf Fes 2025»²²ÃÅ¹ÊÞ ¥·¥ç¥Ã¥×ÆÃÅµ
Golf Fes 2025¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥´¥ë¥Õ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î½¼¼Â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÛÆâ¤Î»²²Ã¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤ÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
³«ºÅ´ü´Ö :2025Ç¯3·î7Æü(¶â)～20Æü(ÌÚ¡¦½Ë)
³«ºÅ»þ´Ö¡¡ :10:00～20:00¡¡
³«ºÅ¾ì½ê :»²²ÃÅ¹ÊÞ¡¡³ÆÅ¹
¡ã»²²ÃÅ¹ÊÞ¡ä
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¾ÜºÙ¤Ï»ÜÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ô»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÌÚ¹¹ÄÅ¡¡»ÜÀß´ðËÜ¾ðÊó¡Õ
¡¡¡ÖBOSO CITY RESORT¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢³¤±è¤¤¤Î¼«Á³Ë¤«¤ÊÎ©ÃÏÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥ê¥¾ー¥È·¿¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥âー¥ë¡£
¡¡ÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¤ÇÅìµþÅÔ¿´Éô¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Ê¤É¼óÅÔ·÷¹°è¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1³¬·ú¤Æ¤ÎÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¤ÈÉ÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯6·î23Æü(·î)¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÆüËÜ½é´Þ¤à30Å¹ÊÞÁý¤Ç¡¢Á´330Å¹ÊÞ¤ÈÅ¹ÊÞ¿ôÆüËÜ°ì¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·Å¹ÊÞ¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥´¥ë¥Õ¥Ö¥é¥ó¥ÉPXG¤¬ÂÔË¾¤Î¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¶âÅÄÅì3-1-1¡¡¡¿¡¡Ãó¼Ö¾ì:Ìó6,000Âæ(ÌµÎÁ)
¡ÚÊªÈÎ¡Û10:00～20:00
¡Ú¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Û11:00～21:00¡¡¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õー¥É¥³ー¥È¡Û10:30～21:00¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥Õ¥§¡Û9:30～21:00¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï»ÜÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£