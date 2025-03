フィックスターズ、新スローガン「Speed up your AI」を発表

株式会社フィックスターズ

株式会社フィックスターズ(東証プライム:3687、代表取締役社長 CEO:三木 聡)は、コーポレートスローガンを従来の「Speed up your Business」から新たに「Speed up your AI」へと変更しました。この新スローガンは、AIの推論処理とモデル学習という両面の高速化技術を用いて、AIを事業の中核とする企業の競争力強化を支援するフィックスターズの強い意思を表明するものです。

フィックスターズの技術がAI開発の鍵となる理由

フィックスターズは、創業以来、マルチコアCPU、GPU、FPGA、フラッシュメモリデバイスなど、ハードウェアを最大限に活用するソフトウェア高速化技術を開発し、自動車、医療、製造業など、多岐にわたる業界のアプリケーションを高速化してきました。現在では、高速化技術のリーディングカンパニーとしての地位を確立しております。

近年、AI技術の発展に伴い、当社の持つ高速化技術がAI開発において不可欠な要素となっています。AIモデルの学習プロセス・推論処理には膨大な計算リソースが求められ、その処理時間の短縮が競争力の鍵を握ります。フィックスターズは独自の高速化技術を用いて、AI開発企業が抱える計算コストと時間の課題を解決します。

AI開発を支えるフィックスターズの最新ソリューション

今年1月にリリースした「Fixstars AI Booster(https://www.fixstars.com/ja/ai/booster)」は、GPUリソースの最適化により、AI開発の計算コストを削減し、処理時間を短縮する革新的なソリューションです。すでにソニー・ホンダモビリティ株式会社が開発する未来のモビリティブランド「AFEELA(アフィーラ)」に搭載される自動運転AIの学習環境に活用(https://news.fixstars.com/5189/)されており、高度なAIシステムの実装を加速しています。

Fixstars AI Booster の概要

また、フィックスターズ内部でもAI関連プロジェクトが急速に増加しており、既に複数の業界リーダーと協業し、次世代AI技術の開発に取り組んでいます。AI処理の高速化は、今後の技術革新を支える重要な分野であり、フィックスターズは業界全体の発展を牽引していきます。

AI開発に取り組む全ての企業を強力にサポート

近年、AI技術の進化はグローバル規模で加速しており、開発競争が激化しています。フィックスターズは、AI開発に取り組む企業がこの流れに適応し、競争力を強化できるよう、AI開発の高速化を支援することをミッションとしています。新スローガン「Speed up your AI」は、その決意を表しており、当社は今後も新たなAIソリューションの提供やパートナーシップの拡大を通じて、世界のAI開発の最前線を支援していきます。

株式会社フィックスターズについて

フィックスターズは、“Speed up your AI”をコーポレートメッセージとして掲げるテクノロジーカンパニーです。計算資源を最大限に活用するソフトウェア最適化技術を駆使し、AIモデルの推論処理と学習プロセスの両面で圧倒的な高速化を実現します。医療、製造、金融、モビリティをはじめ様々な分野で、次世代AI技術の進化を推進しています。

https://www.fixstars.com/