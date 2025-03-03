特典「複製サイン入りイラストカード」が手に入る！「ジャンプコミックス『ドラマクイン』1巻発売記念フェア」が、全国アニメイト・アニメイト通販にて3月4日より開催！

株式会社アニメイトホールディングス△特典：複製サイン入りイラストカード(全3種)詳細はこちら :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112730

株式会社アニメイトは、2025年3月4日より「ジャンプコミックス『ドラマクイン』1巻発売記念フェア」を開催いたします。

『ドラマクイン』とは、2024年12月2日より『少年ジャンプ＋』にて連載中の市川苦楽先生による漫画作品です。人間と宇宙人が共に住むようになった日本で、宇宙人にこき使われて生きる主人公ノマモトが宇宙人に家族を殺された男・北見と出会い、ある出来事をきっかけに2人の人生が一変する様子を描く、超現実サスペンスとなっています。2025年3月4日には単行本第1巻の発売を予定しています。

全国アニメイト・アニメイト通販にて3月4日～4月3日まで開催する「ジャンプコミックス『ドラマクイン』1巻発売記念フェア」では、期間中、『ドラマクイン』1巻を1冊ご購入毎にノマモト、北見、背骨らが描かれた特典「複製サイン入りイラストカード(全3種)」を1枚プレゼントいたします。

また、アニメイト池袋本店では作中の宇宙人を探しているポスターに似せたチラシの配布を行いますので、ご来店の際はぜひチェックしてみてください。

特典がもらえるフェアと合わせて、待望の第1巻をお楽しみください。

■フェア情報

ジャンプコミックス『ドラマクイン』1巻発売記念フェア

開催期間：2025年3月4日～4月3日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『ドラマクイン』1巻を1冊ご購入毎に、特典「複製サイン入りイラストカード(全3種)」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：複製サイン入りイラストカード(全3種)

※特典はお選びいただけません。

■書籍情報

『ドラマクイン』1巻

発売日：2025年3月4日

価格：770円（税込）

著者：市川苦楽

△書影

■関連施策

宇宙人「探しています」チラシ配布

実施日：3月4日～無くなり次第終了

実施場所：アニメイト池袋本店 1階

△チラシ

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)市川苦楽／集英社

■関連URL

ジャンプコミックス『ドラマクイン』1巻発売記念フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112730)

『ドラマクイン』1巻 アニメイト通販商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/products/detail.php?product_id=3047950)