ゲームの不具合をチャットで通知！10社限定でSNS分析ツール「Oreo」を1ヵ月間無料提供

AIQVE ONE株式会社SNS分析ツール「Oreo(オレオ)」Freemiumプラン1周年キャンペーン

「エンタメ技術で未来を照らす」を理念に、ソフトウェア品質保証、メタバース/Web3サービス開発、セキュリティサービスの事業を展開するAIQVE ONE（アイキューブワン）株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山崎 太郎、以下AIQVE ONE）は、ユーザーがSNSに投稿したゲームの感想を自動で収集し、バグや不具合に関する情報をチャットで通知するSNS分析ツール「Oreo(オレオ)」の、『Freemiumプラン1周年キャンペーン』を開催いたします。10社限定で通常月額30,000円のSmallプランが、お申し込みから1ヵ月間無料でご利用可能。Xポスト数の月間上限が1,000件から10,000件に拡大され、対応SNSはX / SteamだけでなくDiscordにも対応いたします。

SNS分析ツール「Oreo」とは

「Oreo」は、ゲームやサービスに関するユーザーの意見をリアルタイムで把握できるSNS分析ツールです。収集したいキーワードを登録するだけで、ポジティブ/ネガティブな投稿を判定し、市場不具合の早期発見が可能になります。24時間自動で分析を行うため、複数のSNSに投稿された膨大なデータを手作業でリストアップすることなく、エゴサーチの効率化・人的コストの削減を実現します。また、スピーディなサービス改善を行うことで、ユーザーによるSNS内での炎上を防ぎます。

10社限定！チャット通知機能が無料で利用可能に

「Oreo」Smallプラン対応機能

「Oreo」のFreemiumプラン提供開始から1周年を記念して、月額30,000円のSmallプランが無料でご利用いただけるキャンペーンを開催します。

キャンペーン概要

■Smallプランの特典- チャット通知機能が利用可能に緊急度の高い投稿が発見されると Slack / Chatwork / Microsoft Teams に自動で通知します。重要な不具合の早期発見・対処が可能です。- Xポストの収集上限数を拡大Freemiumプランの場合、Xポスト数の月間上限は1,000件ですが、Smallプランでは10,000件まで収集可能です。Xに日々投稿される膨大な数の投稿データを24時間監視します。- 対象SNSにDiscordが追加Freemiumプランの場合、収集対象のSNSは X / Steam のみですが、SmallプランではDiscordにも対応いたします。キャンペーン料金表

先着10名様に、OreoのSmallプラン(月額30,000円)を無料でご提供いたします。

お申し込み受付期間

2025年3月3日(月)～3月31日(月)23：59まで

キャンペーン適用期間：お申し込みから1ヵ月間

※適用期間後は自動でFreemiumプランに切り替わります。

対象者

・企業のコンテンツ運用/マーケティングにご活用の方

・「Oreo」を使ったことがない方（Freemiumプランにご登録の上お申し込みください）

・既にFreemiumプランにご登録済みで、Smallプランをご検討中の方

※個人でのご利用(フリーメールでのご登録)は対象外となりますのでご了承ください。

お申込みはこちら :https://www.aiqveone.co.jp/test/oreo/news/20250303/

＜SNS分析ツール「Oreo」サービスサイト＞

https://www.aiqveone.co.jp/test/oreo/

＜お問い合わせ・資料DL＞

その他「Oreo」に関するお問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。

https://lp.aiqveone.com/-oreo-contact

■会社概要

AIQVE ONEは、ソフトウェア品質保証、メタバース/Web3サービス開発、セキュリティサービスを通じて、「エンタメ技術で未来を照らす」をビジョンに、社会全体のイノベーションに貢献してまいります。

会社名：AIQVE ONE株式会社（アイキューブワン）

所在地：〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-4-1 TUG-Iビル９F

HP：https://www.aiqveone.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/AIQVEONE

X：https://x.com/AIQVE_ONE

※会社名・製品名・サービス名は、各社の登録商標または商標です。