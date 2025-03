王国に眠るお宝を探しに行こう！期間限定イベント「宝探しの日々」を2025年3月3日(月)より開催

thatgamecompany, Inc.

thatgamecompany,Inc.(本社所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州)の運営中タイトル『Sky 星を紡ぐ子どもたち』(以下Sky)は、期間限定イベント「宝探しの日々」を2025年3月3日(月)17:00より開始することをお知らせします。本イベントは3月17日(月)15:59まで開催されます。

「宝探しの日々」は、失われたお宝を求めてSkyの世界を冒険する、壮大な宝探しイベントです。プレイヤーは勇敢な「スカウト」と老獪な「スカベンジャー」、2つのクルーのいずれかに参加し、知恵と勇気を駆使してお宝を探し出します。

本イベントでは、Skyの各地に流れ着いた「魔法の地図」が隠されたお宝を示し、お宝の眠る場所へと導きます。しかし、魔法が消えてしまう前に素早く掘り当てなければ、お宝も消えてしまいます。地図の手がかりを頼りに、より多くのお宝を見つけましょう。

プレイヤーと共にお宝を巡る熱き探索に挑むのは、日替わりで登場する「スカウト」と「スカベンジャー」の精霊たち。どちらのクルーがより多くの星の子どもたちに選ばれるのか?その行方を決めるのは、星の子どもたち次第です。

やる気と英気をみなぎらせ、精霊たちといっしょに宝探しを始めましょう!待っているのはお宝か、ライバルたちとの狂乱か、魔法が消えないそのうちに、Skyで会いましょう!

■イベントの楽しみ方

1.「スカウト」または「スカベンジャー」どちらかのクルーを選択

2.地図を頼りに、お宝の眠る場所を発見

3.シャベルを手に、深く掘るほどお宝の価値も上昇

4.イベント期間中、各地の看板で両チームの進捗を確認可能

5.イベント終了時、勝利した精霊のチームから、全ての星の子どもたちに特別な報酬をプレゼント

お宝を発見することで、日替わりで最大5枚分のイベント専用チケットのかけらを集められます。また、宝探しの日々の会場となる各地には、全部で15枚のボーナスチケットが隠されています。

■「宝探しの日々」概要

期間:2025年3月3日(月)17:00~3月17日(月)15:59

場所:各エリア

イベント詳細につきましては、下記公式ブログ、公式トレーラーをご覧ください。

URL:https://www.thatskygame.com/ja/news/a-bounty-awaits-in-days-of-treasure/

公式トレーラー:https://www.youtube.com/watch?v=3MkIr_J_R-I

■「宝探しの日々」限定アイテム

・宝探しキャバリエブーツ:専用チケット30枚

・宝探しシャベル:専用チケット30枚

・トレジャーハンターの財宝:1,950円

・眼帯、装い、白と黒の光染料1つずつのセットです。

・光染料(祝福):専用チケット10枚(祝福と交換することができる回数は最大3回)

全てのアイテムは無料の魔法としてお試しいただけます。各イベント会場の地図と精霊たちのそばにあるボックスから受け取りましょう。

■『Sky 星を紡ぐ子どもたち』とは

「Sky 星を紡ぐ子どもたち」 は、iOS・Android・Nintendo Switch・PlayStation・Steamで大好評配信中のソーシャルアドベンチャーゲームです。誰でも直感的に遊べる設計でありながら、心を揺さぶり、他人とのつながりを感じ、感情を共有する体験となること、そしてそれにより寛容や思いやりの輪を広げ、現実世界においても良い影響をもたらすこと、「Sky」はこうした理想を掲げて、2019年のリリース以降多くのプレイヤーの心をつかみ、精力的なアップデートが続けられています。世界中でダウンロードは累計2億6千万(2023年5月)を突破しており、2022年9月には日本ゲーム大賞2022の優秀賞を受賞。2023年8月には『最も多くのユーザーが参加したコンサートがテーマの仮想空間』としてギネス世界記録(TM) を更新しました。2022年12月7日から配信開始したPlayStation版、2024年4月10日からアーリーアクセスが開始されたSteam版により、今後ますますSkyの世界は広がっていきます。これからも多くの方に楽しんでいただき、いつまでも愛されるような作品を作ってまいります。

【公式ウェブサイト】https://www.thatskygame.com/ja

【X(旧Twitter)アカウント】https://x.com/thatskygameJP (@thatskygameJP)

【Instagramアカウント】https://www.instagram.com/thatskygamejp/ (@thatskygamejp)

■thatgamecompany

thatgamecompanyは、幅広く受け入れられ、芸術的で、感情的で、豊かな体験の開発に取り組んでいます。これまでに生み出してきた「flOw」「Flowery」「風ノ旅ビト」「Sky 星を紡ぐ子どもたち」などの作品は多数のアワードで評価いただき、スミソニアン・アメリカ美術館の常設コレクションに認定されるなど、世界中のギャラリーや美術館にも展示されています。ゲームで実現出来るエモーショナルな体験の可能性を広げていくことで、年齢、文化、背景を越えて、あらゆる方々に楽しまれ、愛されるエンターテイメントをつくっていきます。

【公式ウェブサイト】 http://thatgamecompany.com/