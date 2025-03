Solana dApp開発を支援する「ERPC Startup Program」開始のお知らせ

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.(本社: オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO: 川崎文武)は、世界300以上のエッジサーバーを駆使した高速・安定のSolana Enhanced RPC「ERPC」を提供しています。このたび、Web3やSolana上での開発を促進すべく、「ERPC Startup Program」を開始いたします。

ERPC Startup Programとは

ERPC(Solana Enhanced RPC)は、アクセス時に自動的に最寄りのサーバーを選択することで、低遅延かつ安定した接続を実現。高いパフォーマンスが求められるSolana dAppsにおいて、世界中どこからでも高速アクセスが可能です。

しかし、多くのWeb3やSolanaプロジェクトにとって、実際のメインネット規模でテストや開発を行うにはインフラコストが大きな障壁となっています。そこで当社は、この課題を解決し、クリプトのマスアダプションを後押しするために「ERPC Startup Program」を立ち上げました。

3ヶ月間の無償利用枠

本プログラムに承認されたスタートアップ(あるいは開発中のプロジェクト)は、以下のリソースを3ヶ月間無償でご利用いただけます。

- ERPC Pro プラン- Jupiter Pro プラン- gRPC コネクション(3 IPアドレス分)

これらは総額で約7,000ユーロ相当で、本番環境に近いスケールでSolana dAppsの開発・検証を行うことが可能になります。

参加要件

「ERPC Startup Program」への参加には、以下の条件を満たす必要があります(やむを得ない場合には、例外をご相談ください)。

1. ソフトウェアベースのサービスや製品をSolana上で開発していること

2. 設立5年以内であること

3. 5万ユーロ~500万ユーロの資金調達(自己資金含む)があること

4. 有効なウェブサイトおよび有効なメールアドレスを保有していること

5. 担当者またはチームがLinkedInアカウントを保有していること

6. Validators DAO公式Discordに参加し、アカウント認証を完了していること

7. (ボーナス)認定アクセラレーター・VCプログラムに所属していること

8. (ボーナス)申し込みメールアドレスが会社のドメインと一致していること

申し込みから利用開始まで

1. 申請フォームの送信

オンラインの申請フォームに必要事項を入力し、ご送信ください。

2. 審査・レビュー

当社にてプロジェクト概要や資格要件を確認します。追加情報が必要な場合は、メールやDiscordでご連絡いたします。

3. オンボーディング

承認後、ERPC Proプランなどのセットアップ手順をご案内し、3ヶ月間無料でサービスをご利用いただけます。

4. 開発・検証の実施

大規模アクセスを想定した高負荷テストや最適化を、ERPCのインフラ上で実施可能です。



ERPC Startup Program オンライン申請フォーム: https://forms.gle/xmQg36qPMvuKKAWj9

プログラム開始の背景

現在、多くのWeb3・Solana関連プロジェクトが、実際のメインネットや本番規模に近い環境でのテストを切望しています。ところが、高頻度トランザクションに耐えうるRPCノードを安定的に運用しようとすると、サーバー費やネットワークコストが大きく膨らむケースが少なくありません。

ELSOUL LABOでは、世界300拠点以上に分散したエッジサーバーを活用し、低レイテンシと高い可用性を両立するERPCを開発・提供してきました。今回のERPC Startup Programを通じて、開発コストのハードルを下げ、革新的なSolana dAppsの誕生をさらに加速していきたいと考えています。

今後の展望

ELSOUL LABO B.V.は、Solanaを中心としたさまざまなプロジェクト・コミュニティと連携し、持続可能で強固なWeb3エコシステムの実現を目指してまいります。今回のERPC Startup Programが、次世代の革新的なサービスを生み出す一助となれば幸いです。

引き続き当社では、ノードの安定運用に特化した「Validators Solutions」や、SLV(Solanaバリデータ運用ツール)などの開発・提供を進めながら、より多くの方が安心してSolanaネットワークを利用できるよう取り組んでまいります。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

参考リンク

- ELSOUL LABO B.V. 公式ウェブサイト: https://labo.elsoul.nl/ja- Solana Enhanced RPC「ERPC」: https://erpc.global/ja- Tuned Bare-Metal for Solana: https://erpc.global/ja/tuned-bare-metal- Validators Solutions(バリデータ運用): https://validators.solutions/ja- SLV - The Tool for Solana Devs: https://slv.dev/ja- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR