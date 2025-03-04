【Canvas×WANIMA】本日発売の新曲『存在』を記念しWANIMA仕様のコラボタクシー限定100台が都内に登場

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大和自動車交通株式会社

モビリティプラットフォーム事業を展開する株式会社ニューステクノロジーとタクシーアプリ「S.RIDE(R)（エスライド）(https://www.sride.jp/jp/)」を提供するS.RIDE株式会社は、両社が運営する日本初のモビリティ車窓メディア「THE TOKYO MOBILITY GALLERY Canvas」(以下「Canvas(キャンバス)(https://canvas-tokyo.jp/)」)を活用し、2025年3月4日(火)～2025年3月16日(日)の期間限定で、スリーピースロックバンド「WANIMA(https://wanima.net/)」とコラボをした特別なタクシーが走行することをお知らせします。




日本を代表するスリーピースロックバンド「WANIMA」より、本日3月4日(火)に発売予定の新曲『存在』リリースを記念した特別企画として、モビリティ車窓メディア「Canvas」が採用されました。本タクシーでは、タクシーの車窓に新曲のキービジュアルが掲出されるほか、新曲『存在』のミュージックビデオをお楽しみいただけます。



《Canvas×「WANIMA」コラボタクシー概要》

走行期間｜2025年3月4日(火)～3月16日(日)


走行場所｜東京都内23区、武蔵野/三鷹地区


走行台数｜Canvas車両約100台（国際自動車・大和自動車交通）


※タクシーアプリ「S.RIDE」による指定配車は不可



▲モビリティ車窓メディア「Canvas」投影イメージ



▲タクシーサイネージメディア「GROWTH」MV『存在』放映イメージ



【スリーピースロックバンド「WANIMA」新曲『存在』について】

KENTA、KO-SHIN、FUJIからなる2010年結成の東京都在住熊本県出身スリーピースロックバンド。


2014年10月に1st Mini Album「Can Not Behaved!!」をリリース。2017年12月には「NHK紅白歌合戦」に初出演を果たし、2018年1月にはメジャー1st Full Album「Everybody!!」をリリース。2023年10月にはメジャー3rd Full Album「Catch Up」をリリースし、2024年1月26日に「1Time」をデジタルリリース。


同年8月24,25日に地元熊本にて自身主催フェス「WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024」を開催。


2025年4月からは12月18日（水）に発売となったNEW EP「Sorry Not Sorry」を冠としたツアー「Sorry Not Sorry TOUR」を開催予定。




公式サイト ：https://wanima.net/
Instagram ：https://www.instagram.com/wanima_wanima/
X(旧Twitter) ：https://x.com/WANIMA_OFFICIAL


YouTube ：https://www.youtube.com/@wanima




■株式会社ニューステクノロジー


会 社 名 ：株式会社ニューステクノロジー


住 所　　　 ：東京都港区南青山3-1-34 3rd MINAMI AOYAMA 10階


設 立　　　 ：2014年10月1日


代 表 者 　　 ：三浦 純揮


事 業 内 容 　：モビリティプラットフォーム事業・メディア事業・コンテンツクリエイティブ事業・職業紹介事業（有料職業紹介事業許可番号：13ーユー317085）


H P 　 ：https://newstech.co.jp/




■ S.RIDE 株式会社


会 社 名 　　 ：S.RIDE株式会社


住 所 　　　：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階


設 立 　　　：2018年5月31日


代 表 者 　 　：橋本 洋平


事 業 内 容 　：タクシーアプリ「S.RIDE」の提供およびタクシー事業者等に向けた配車ソフトウェア・システム他の企画・開発・サービス提供


サイトURL 　：https://www.sride.jp/jp/


YouTube　 ：https://www.youtube.com/channel/UC7Pwhc_HOfiqZzmbAAi5WpA


Facebook 　 ：https://www.facebook.com/S.RIDE.TAXI


X 　　　　　 ：https://twitter.com/SRIDE_TAXI


Instagram 　：https://www.instagram.com/s.ride_official_/


アプリDL


App Store :https://apps.apple.com/jp/app/id1458325928


Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sride.userapp


＊タクシーアプリ「S.RIDE」はソニーグループ株式会社が保有するAIとIT技術を活用して開発しています。


＊“S.RIDEエスライド”はS.RIDE株式会社の登録商標です。



■国際自動車株式会社


会 社 名 　　 ：国際自動車株式会社


住 所 　　 ：東京都港区赤坂2-8-6


設 立 　 　 ：1920年（大正9年3月）


代 表 者 　　 ：代表取締役社長 石井 仁


H P 　　　 ：https://www.km-group.co.jp/



■大和自動車交通株式会社


会 社 名 　 ：大和自動車交通株式会社


住 所　　 ：東京都江東区猿江2丁目16番31号


設 立　　 ：1939年9月13日


代 表 者 　　 ：大塚 一基


事 業 内 容 ：ハイヤー・タクシー業、不動産業


H P 　　　　 ：https://www.daiwaj.com/



【報道関係からのお問合せ先】


▼コラボタクシーに関する企画概要について


株式会社ニューステクノロジー 広報：林


TEL：0355448775/E-MAIL：pr@newstech.co.jp



S.RIDE 株式会社


E-MAIL : info@sride.co.jp



▼コラボタクシーに関する走行車両について


国際自動車株式会社


お問い合わせフォーム：https://www.km-group.co.jp/contact/



大和自動車交通株式会社


E-MAIL：info@daiwaj.com