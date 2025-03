【Canvas×WANIMA】本日発売の新曲『存在』を記念しWANIMA仕様のコラボタクシー限定100台が都内に登場

大和自動車交通株式会社

モビリティプラットフォーム事業を展開する株式会社ニューステクノロジーとタクシーアプリ「S.RIDE(R)(エスライド)(https://www.sride.jp/jp/)」を提供するS.RIDE株式会社は、両社が運営する日本初のモビリティ車窓メディア「THE TOKYO MOBILITY GALLERY Canvas」(以下「Canvas(キャンバス)(https://canvas-tokyo.jp/)」)を活用し、2025年3月4日(火)~2025年3月16日(日)の期間限定で、スリーピースロックバンド「WANIMA(https://wanima.net/)」とコラボをした特別なタクシーが走行することをお知らせします。

日本を代表するスリーピースロックバンド「WANIMA」より、本日3月4日(火)に発売予定の新曲『存在』リリースを記念した特別企画として、モビリティ車窓メディア「Canvas」が採用されました。本タクシーでは、タクシーの車窓に新曲のキービジュアルが掲出されるほか、新曲『存在』のミュージックビデオをお楽しみいただけます。

《Canvas×「WANIMA」コラボタクシー概要》

走行期間|2025年3月4日(火)~3月16日(日)

走行場所|東京都内23区、武蔵野/三鷹地区

走行台数|Canvas車両約100台(国際自動車・大和自動車交通)

※タクシーアプリ「S.RIDE」による指定配車は不可

▲モビリティ車窓メディア「Canvas」投影イメージ▲タクシーサイネージメディア「GROWTH」MV『存在』放映イメージ【スリーピースロックバンド「WANIMA」新曲『存在』について】

KENTA、KO-SHIN、FUJIからなる2010年結成の東京都在住熊本県出身スリーピースロックバンド。

2014年10月に1st Mini Album「Can Not Behaved!!」をリリース。2017年12月には「NHK紅白歌合戦」に初出演を果たし、2018年1月にはメジャー1st Full Album「Everybody!!」をリリース。2023年10月にはメジャー3rd Full Album「Catch Up」をリリースし、2024年1月26日に「1Time」をデジタルリリース。

同年8月24,25日に地元熊本にて自身主催フェス「WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024」を開催。

2025年4月からは12月18日(水)に発売となったNEW EP「Sorry Not Sorry」を冠としたツアー「Sorry Not Sorry TOUR」を開催予定。

公式サイト :https://wanima.net/

Instagram :https://www.instagram.com/wanima_wanima/

X(旧Twitter) :https://x.com/WANIMA_OFFICIAL

YouTube :https://www.youtube.com/@wanima

■株式会社ニューステクノロジー

会 社 名 :株式会社ニューステクノロジー

住 所 :東京都港区南青山3-1-34 3rd MINAMI AOYAMA 10階

設 立 :2014年10月1日

代 表 者 :三浦 純揮

事 業 内 容 :モビリティプラットフォーム事業・メディア事業・コンテンツクリエイティブ事業・職業紹介事業(有料職業紹介事業許可番号:13ーユー317085)

H P :https://newstech.co.jp/

■ S.RIDE 株式会社

会 社 名 :S.RIDE株式会社

住 所 :東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階

設 立 :2018年5月31日

代 表 者 :橋本 洋平

事 業 内 容 :タクシーアプリ「S.RIDE」の提供およびタクシー事業者等に向けた配車ソフトウェア・システム他の企画・開発・サービス提供

サイトURL :https://www.sride.jp/jp/

YouTube :https://www.youtube.com/channel/UC7Pwhc_HOfiqZzmbAAi5WpA

Facebook :https://www.facebook.com/S.RIDE.TAXI

X :https://twitter.com/SRIDE_TAXI

Instagram :https://www.instagram.com/s.ride_official_/

アプリDL

App Store :https://apps.apple.com/jp/app/id1458325928

Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sride.userapp

*タクシーアプリ「S.RIDE」はソニーグループ株式会社が保有するAIとIT技術を活用して開発しています。

*“S.RIDEエスライド”はS.RIDE株式会社の登録商標です。

■国際自動車株式会社

会 社 名 :国際自動車株式会社

住 所 :東京都港区赤坂2-8-6

設 立 :1920年(大正9年3月)

代 表 者 :代表取締役社長 石井 仁

H P :https://www.km-group.co.jp/

■大和自動車交通株式会社

会 社 名 :大和自動車交通株式会社

住 所 :東京都江東区猿江2丁目16番31号

設 立 :1939年9月13日

代 表 者 :大塚 一基

事 業 内 容 :ハイヤー・タクシー業、不動産業

H P :https://www.daiwaj.com/

