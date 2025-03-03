富士山×桜×河口湖！富士山×ラベンダー×河口湖！富士河口湖町での春夏イベントの詳細をお知らせします。

一般社団法人富士河口湖町観光連盟

富士河口湖町の地域資源を活用し、観光振興に寄与することを目的として活動しております一般社団法人富士河口湖町観光連盟は、今春から夏にかけて開催される数々の魅力的なイベントをお知らせいたします。これにより、地域の活性化を図り、訪れるユーザー様に新たな体験を提供することを目指しております。

春から夏にかけてのイベントを以下に紹介いたします。一つ目は、山梨県の郷土料理である“ほうとう”を楽しめる「第３回ほうとうまつり」です。こちらでは、河口湖初のティラノサウルスレースや、ほうとう作り体験、富士河口湖１周スタンプラリーの抽選会、ステージイベントが開催されます。二つ目は、今年で14回目を迎える「富士・河口湖さくら祭り」です。富士山と桜、河口湖の三拍子が揃った春の魅力をお届けします。三つ目は「河口湖ハーブフェスティバル」で、大石公園に咲き誇る圧巻のラベンダーをお楽しみいただけます。 【Webページ】https://fujisan.ne.jp/(https://fujisan.ne.jp/)

第3回ほうとうまつり

■イベント内容 山梨の特産品である「ほうとう」を皆で楽しみましょう。ほうとうの他にもステージイベントや、富士河口湖1周スタンプラリーの大抽選会、ティラノサウルスレースなど、盛り上がることが間違いありません！キッチンカーも多数出店予定です。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■開催概要

開催場所 ︓河口湖 八木崎公園

開催期間 ︓2025年3月22日（土）

開催時間 ︓午前10時～午後4時 アクセス ︓ ＜車＞中央自動車道河口湖ICを降り、河口湖方面へ向かい、乳ヶ崎北交差点を左折 ＜電車・バス＞河口湖駅より西湖周遊バスに乗車し、八木崎公園バス停で下車 駐車場：八木崎公園駐車場、大池公園駐車場（満車の場合は徒歩約10分かバスをご利用ください。） 入場料︓無料 飲食代：ほうとう１杯500円

第14回富士・河口湖さくら祭り

イベント内容 富士山と湖、桜の名所である河口湖北岸エリア（河口湖円形ホール湖畔沿い）を中心に富士・河口湖さくら祭りを開催します。クラフト市も同時開催されます。

■開催概要 メイン会場 ︓河口湖北岸ウォーキングトレイル（河口湖円形ホール付近）

開催期間 ︓2025年4月1日（火）～4月13日（日）

開催時間：午前10時～午後5時 桜のライトアップ：日没～午後9時 駐車場：会場付近に臨時無料駐車場があり、大型バスも可能です。

アクセス ︓ ＜車＞中央自動車道河口湖ICを降りて約15分 ＜電車・バス＞河口湖駅より河口湖周遊バスに乗車し、猿まわし劇場木の花美術館前バス停で下車

※ 世界遺産のまち富士河口湖町は美しい環境づくりを推進しております。ゴミの持ち帰りにご協力ください。

河口湖ハーブフェスティバル

イベント内容 紫色のラベンダーが美しく咲く時期に合わせてハーブフェスティバルを開催します。裾野まで広がる雄大な富士とラベンダーは必見です。

■開催概要 メイン会場 ︓大石公園・八木崎公園

開催期間 ︓2025年6月21日（土）～7月21日（月・祝）

駐車場：無料で利用可能。大型バスも可。

アクセス ︓ 大石公園： ＜車＞中央自動車道河口湖ICを降りて約15分 ＜電車・バス＞河口湖駅より河口湖周遊バスに乗車し、河口湖自然生活館バス停で下車 八木崎公園： ＜車＞中央自動車道河口湖ICを降りて河口湖方面へ向かい、乳ヶ崎北交差点を左折 ＜電車・バス＞河口湖駅より西湖周遊バスに乗車し、八木崎公園バス停で下車

その他のイベント

☆甲斐の勝山やぶさめ祭り

勝山地区に春を告げる富士御室浅間神社の神事です。900年以上の歴史を誇り、シッコゴ公園で開かれます。

☆蔵出しワインバーKawaguchiko

河口湖湖畔にある大池公園にて、山梨県産ワインの飲み比べイベントを開催します。

一般社団法人富士河口湖町観光連盟について

【会社概要】

社名：一般社団法人富士河口湖町観光連盟

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町河口3131-2

代表理事：堀内 貴丈

設立：1980年1月29日

事業内容：富士河口湖町の観光産業の振興と国内外の観光客誘致を行います。

HP：https://fujisan.ne.jp/(https://fujisan.ne.jp/)

IG：＠fujikawaguchikotourism(https://www.instagram.com/?hl=ja)

X：@fujik_tourism(https://x.com/fujik_tourism)