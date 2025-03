輝翠とAG GROUP、欧州農業自動化、DXに向け提携

輝翠TECH株式会社

輝翠TECH株式会社(以下、輝翠 (キスイ))とAG GROUPは、スペインおよびポルトガルの農家に最先端の農業ロボットを提供するため、覚書(MoU)を締結しました。AG GROUPは、この地域で信頼される農業流通企業として、農家に革新的な農業機器とスマート農業ソリューションを提供しています。本提携により、完全電動のオフロード果樹園向け自動車両「Adam」の導入を加速し、農業運営の変革を目指します。

Adamがもたらす農業の進化 Adamは、運搬、草刈り、農薬散布、農場データ収集などの主要な農作業を自動化するよう設計されています。これらの機能を1つのプラットフォームに統合することで、農家の作業効率を向上させ、運営の最適化を支援します。高度なAIとオフロードモビリティ技術を備えたAdamは、果樹園特有の多様で厳しい地形に対応可能です。また、リアルタイムのデータインサイトを提供し、農場のデジタルトランスフォーメーション(Farm DX)を促進します。

戦略的市場としてのスペイン・ポルトガル スペインは世界最大級の果物生産国であり、ポルトガルも豊かな農業の伝統を持つ国です。欧州連合(EU)内の主要な農業市場であるこの地域でのロボット導入は、農業の生産性向上と持続可能性の確立に向けた大きな一歩となります。本パートナーシップは、スペイン・ポルトガルのみならず、欧州全体におけるスマート農業の普及を推進する重要な基盤となるでしょう。

未来の農業に向けた共通のビジョン 輝翠とAG GROUPは、先進的な農業ソリューションの普及を通じて、農家の負担軽減、コスト削減、持続可能な農業の実現を目指しています。本提携は、農業の近代化と、より効率的かつ環境に優しい未来の創造に向けた両社の共通のビジョンを反映しています。

Pascual Galindo

Director General of AG-GROUP

https://ag-group.es

Tamir Blum

CEO, Founder of Kisui TECH Co. Ltd.

https://kisui.ai