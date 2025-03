オニツカタイガーがスペイン初の旗艦店をバルセロナ・グラシア通りにオープン

株式会社アシックス

日本発のファッションブランド、Onitsuka Tigerは、ファッションとスポーツ、そしてヘリテージとイノベーションを融合させたコンテンポラリーなコレクションを展開しています。

Onitsuka Tigerは2025年3月3日 (月)、スペイン初となるフラッグシップストアをオープンいたしました。

2フロアからなる旗艦店のデザインは、フィリッポ・ディニとジャンルーカ・カタルディが率いる建築事務所、STUDIODINICATALDIがディレクションを手がけました。店舗コンセプトは、東京の最先端の美学と、バルセロナを代表する高級ショッピングストリートであるグラシア通りのイメージ、歴史的建造物を起用したこの店舗のタイムレスな建築的エレガンスとを絶妙に融合させています。

1Fは、Onitsuka Tigerのシグネチャーカラーであるイエローに統一された光沢感のある内装のリテールスペースで、東京の活気に満ちたモダンなエネルギーを彷彿とさせます。光を反射する壁と磨き上げられた床が開放的でダイナミックな空間を演出する一方、洗練された格子模様の天井とライトアップされたパネルが近未来的なタッチを添えます。 自然光が店内に差し込む様子は、グラシア通りに佇むこの壮麗な建築物にオマージュを捧げています。

店内では、Onitsuka Tiger のコレクションが、イエローとダークトーンのコントラストカラーを組み合わせた高級感漂うディスプレイで展示され、商品への視認性を高めます。また、ブランドのアイコニックなデザインを際立たせるため、ミニマルな什器が戦略的に配置されています。

地下1Fはギャラリースペースとなっており、オープニングを記念し、Onitsuka Tigerの歴史的なシューズのアーカイブコレクションが展示されます。このバルセロナ旗艦店は、来店されるお客様を伝統と革新が調和しながら共存する世界へと誘い、ブランドの精神を反映したここでしか味わえないショッピング体験を提供します。

庄田良ニ オニツカタイガーカンパニー長は今回の出店について、「伝統と革新が共存するバルセロナの地で、世界有数のショッピングストリートであるグラシア通りに旗艦店を構えることは、欧州におけるブランド戦略の重要な一歩となります。私たちは、伝統を守りながら挑戦し続けるブランドとしての精神を体現するとともに、重要文化財の保護、アートの価値向上、そして街の発展に貢献し、グラシア通りと共生していきたいと考えています」とコメントしました。

店舗オープンを記念したバルセロナ旗艦店限定のMEXICO 66 NM (NIPPON MADE コレクション) のスペシャルモデルを発売しています。また、最新のコンテンポラリーデザインから日本のクラフトマンシップ溢れるNIPPON MADEコレクションまで豊富で充実した商品ラインアップをお楽しみいただけます。

ONITSUKA TIGER BARCELONA

Address: Passeig de Gracia, 27, L’Eixample, 08007 Barcelona, Spain

TEL: +34 935 49 31 77

BUSINESS HOURS

Monday to Saturday: 10:30AM-9:00PM

Sunday: Closed (except during the summer and Christmas periods)

Barcelona special edition of the MEXICO 66TM NM : ユーロ310

Product Code : 1183C514.600Color : Classic Red / Golden Glow

■ STUDIODINICATALDI

STUDIODINICATALDIは、フィリッポ・ディニ (Filippo Dini) とジャンルーカ・カタルディ (Gianluca Cataldi) のふたりが立ち上げたイタリアのミラノを拠点とする建築事務所。彼らは共同で、コンテンポラリーなデザインにタイムレスなエレガンスを融合させたさまざまなプロジェクトを手がけてきた。彼らの作品は、細部にまで細心の注意を払い、機能性に優れ、美的にも心地良い空間を創出することへのこだわりが特徴。パートナーシップを通じて、彼らはさまざまな店舗や住宅プロジェクトで独自のビジョンを具現化することに成功し、建築に対する革新的なアプローチで高い評価を得ている。