TVアニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」でかついてっくアクリルフィギュア、厚みアクリルスタンドの受注を開始しました！

写真拡大 (全9枚)

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」の新商品を受注開始いたしました。


▼でかついてっくアクリルフィギュア 緋村剣心


■サイズ：約150mm（本体）


■素材：アクリル（本体）、PVC（スタンド）


■専用スタンド付属




▼厚みアクリルスタンド


緋村剣心/神谷薫/相楽左之助/四乃森蒼紫/斎藤一/志々雄真実/瀬田宗次郎/比古清十郎


■サイズ：約50mm、厚さ8mm


■素材：アクリル














(C)和月伸宏／集英社・「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」製作委員会






■「きゃらON！」とは


男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。


「今欲しい商品がここにある！！」


■関連リンク


購入ページ　https://www.charaon.jp/SHOP/130422/244594/list.html


きゃらON！　https://www.charaon.jp/


◆Xアカウント


きゃらON！　https://twitter.com/CharaON_tweet


きゃらON！女子部　https://x.com/CharaON_jyoshi


◆Instagram


アズメーカー　https://www.instagram.com/azumaker/