TVアニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」でかついてっくアクリルフィギュア、厚みアクリルスタンドの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
◆Instagram
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」の新商品を受注開始いたしました。
▼でかついてっくアクリルフィギュア 緋村剣心
■サイズ：約150mm（本体）
■素材：アクリル（本体）、PVC（スタンド）
■専用スタンド付属
▼厚みアクリルスタンド
緋村剣心/神谷薫/相楽左之助/四乃森蒼紫/斎藤一/志々雄真実/瀬田宗次郎/比古清十郎
■サイズ：約50mm、厚さ8mm
■素材：アクリル
(C)和月伸宏／集英社・「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」製作委員会
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
■関連リンク
購入ページ https://www.charaon.jp/SHOP/130422/244594/list.html
きゃらON！ https://www.charaon.jp/
◆Xアカウント
きゃらON！ https://twitter.com/CharaON_tweet
きゃらON！女子部 https://x.com/CharaON_jyoshi
アズメーカー https://www.instagram.com/azumaker/