公立大学法人名桜大学とヘルスケアテクノロジーズ株式会社、 認知症の早期発見・予防に関する共同研究を開始

公立大学法人 名桜大学

公立大学法人名桜大学(沖縄県名護市、理事長:高良文雄、学長:砂川昌範 以下、「名桜大学」)と、ソフトバンク株式会社の子会社であるヘルスケアテクノロジーズ株式会社(代表取締役社長 兼 CEO:大石怜史、以下、「ヘルスケアテクノロジーズ」)は、このほどAI技術を活用した新たな認知機能評価システムの開発に向けた共同研究契約を締結しました。本共同研究により認知症の早期発見・予防を実現することを目指します。

■背景

我が国では高齢化が進み、2025年には認知症高齢者数 が約472万人、2060年には645万人弱*1に達すると予測されており、国単位で見たときの認知症における医療・介護費は年間11.2兆円*2、家族単位で行う見守りや食事の介助などのインフォーマルケアを試算した費用は年間380万円*3に及ぶことが報告されています。

また、厚生労働省によると軽度認知障害を抱えた高齢者のうち、年間10~30%が認知症に進行することが明らかになっており、早期に発見し適切な介入を行うことが重要です。しかし、現在の認知症スクリーニング検査方法は数回の通院で身体所見や神経学的初見を確認し、様々な検査をする必要があるためご本人・ご家族ともに身体的・心理的負担が大きく、認知障害の有無を評価しづらい状況になっています。

本共同研究では、ヘルスケアテクノロジーズのヘルスケアアプリ「HELPO(へルポ)」を通じてスマートフォンから取得できる歩行データ**を活用し、身体的・心理的負担をかけることなく日常生活に溶け込んだ形で認知機能を評価できる新たなAI技術の開発を目指します。

** 歩行データの活用は本研究への主旨に同意を得られた方に限ります

■概要

名桜大学がCOI事業として毎年実施している「やんばる版プロジェクト健診」において、沖縄県在住の対象者からの歩行データ**を取得し、認知機能をスコアリングするミニメンタルステート検査(MMSE)の評価を組み合わせることによって、日々の歩行記録だけで認知機能を評価できる新たなAIモデルを共同開発します。

本研究により、認知症の早期発見と予防が可能となり、ご本人とご家族の負担軽減や医療費の適正化に貢献することを目指します。本研究が日本のヘルスケアの未来に大きなインパクトを与える一歩となることを期待しています。

協定締結にあたり、本学学長の砂川昌範は以下の通り述べています。

『名桜大学は、沖縄県の平均寿命と健康寿命の延伸、そしてQOLとWell-beingの向上を目指して研究に取り組んでいます。これを実現すべく、2025年度から8年かけて11の疾患(認知症、糖尿病、脂質異常症、高血圧、動脈硬化、肥満、慢性腎臓病、慢性閉塞性肺疾患、変形性膝関節症、ロコモティブシンドローム、骨粗鬆症)における3年以内の発症予兆モデルを開発することを目的とした『もとぶコホート』を始動します。これにより、「天気予報」のように、将来の「病気予報」のモデルをAIにより開発することができます。このモデル構築後は、PHRアプリを活用した予防法を開発したいと考えております。』

ヘルスケアテクノロジーズ株式会社の代表取締役社長 兼 CEO大石怜史は以下の通り述べています。

『ヘルスケアテクノロジーズは「誰もが意識せず健康であり続けられる社会」の実現をビジョンとして掲げ、より健やかに暮らせる世界を目指しています。高齢化率30%と世界に例を見ない超高齢化社会である日本において、本研究は、HELPOを経由し日常で得られるデータを最大限活用し、認知機能予測AIを構築することで、MCIの早期発見を実現し、健康寿命の増進を目的としています。本研究を通じて、ヘルスケアテクノロジーズは超高齢化社会の課題に応えるリーディングカンパニーとして、ヘルスケア産業における社会的意義を高めてまいります。』

(左から)ヘルスケアテクノロジーズ株式会社 事業推進室 美山 和毅、ヘルスケアテクノロジーズ株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 大石 怜史 、公立大学法人名桜大学 学長 砂川 昌範、副学長 永田 美和子

■名桜大学COI事業について

企業のみ、あるいは、大学のみでは実現が困難な革新的なイノベーションを試みる、産学連携に基づく「イノベーションプラットフォーム」を整備することを目的とした、「革新的イノベーション創出プログラム(Center of Innovation Science and Technology based Radical Innovation and Entrepreneurship Program、COI STREAM)」を文部科学省は2013年にスタートさせました。この「COI STREAM」は、基礎研究の段階から将来における実用化を目指す、産学連携に基づく研究開発を支援するプログラムです。この競争的資金である「COI STREAM」を獲得した、全国に複数あるCOI拠点の一つとして、弘前大学COIがあります。弘前大学COIは青森県弘前市において疫学研究、「岩木健康増進プロジェクト(Iwaki Health Promotion Project, IHPP) 」を行い、青森県の「短命県返上」を目指し、疾患の予兆を行う方法論の開発、予防法の開発に取り組んでおります。この弘前大学COIの連携拠点の一つとして、名桜大学は「やんばる(沖縄本島北部)」において疫学研究、「やんばる版プロジェクト健診(Yambaru Health Promotion Project, YHPP)」を行い、「やんばる」のデータに基づく、疾患の予兆を行う方法論の開発、予防法の開発に取り組んでおります。

■ヘルスケアテクノロジーズ株式会社について

ヘルスケアテクノロジーズ株式会社は、ソフトバンク株式会社がDX(デジタルトランスフォーメーション)を活用して日本の医療課題の解決を図るために設立した会社です。「HELPO」をはじめとしたサービスを通じて人々の健康増進や増大する医療費の削減、医師の長時間労働問題などに貢献するため、ヘルスケアプラットフォームを提供しています。

URL:https://healthcare-tech.co.jp/

所在地:〒105-0014 東京都港区芝 2-28-8

創業:2019年5月1日

代表取締役:代表取締役社長 兼 CEO 大石 怜史

事業内容:オンラインヘルスケア事業

<本件に関する問い合わせ先>

公立大学法人名桜大学 地域連携機構 担当:松田、松浦

Tel: 0980-51-1555

公立大学法人名桜大学 入試・広報課(広報室) 担当:木暮、宮城

Tel:0980-51-1056/E-mail:pr@meio-u.ac.jp

ヘルスケアテクノロジーズ株式会社 マーケティングコミュニケーション室 担当:大塚

Tel:080-4415-1817/E-mail: ht-pr@healthcare-tech.co.jp