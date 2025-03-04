『楽天スーパーセール』開催！『CIO Mate』対象の人気充電器やモバイルバッテリーが最大20％OFF
CIO Mateは「気軽に、昨日よりもわくわくする未来を感じてもらいたい」という想いから生まれたブランドです。いつでもどこでも持ち歩ける『友達のような存在』をテーマとした、これまでにない新しいガジェットと暮らしの在り方を追求します。
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CIO Mate楽天市場店
スーパーSALE 開始4時間限定 3,000円以上のご購入で10%OFF
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4点以上購入で400円OFFクーポン！
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5点以上購入で1000円OFFクーポン！
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・セール対象商品（充電器）
◆Charger 001
スマホに最適な世界最小級の充電器。
20WのPD急速充電に対応
傷がつきにくいシボ加工
セール価格：1,780円(税込) 9%OFF
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-ch001(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-ch001)
◆Charger002
30W出力でスマホの急速充電はもちろん、タブレット端末や一部のノートPCも充電できる小型充電器。
セール価格：2,080円(税込) 13%OFF
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-ch002(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-ch002)
◆Charger003
USB-C ×2搭載の薄型充電器。
20W出力でスマホの急速充電にも対応。
壁コンセントに沿うカタチで、薄型のため持ち運びにもおすすめ。
セール価格：1,780円(税込) 10%OFF
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-ch003(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-ch003)
◆Charger004
ノートPCを充電されたい方向けの、CIO Mate充電器が登場しました。
USB-C ×1,USB-A ×1搭載で、USB-Cは最大65W対応。（2ポート同時充電は、C45W+A18W)
セール価格：3,480円(税込) 20%OFF
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-ch004(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-ch004)
・セール対象商品（モバイルバッテリー）
◆Powerbank001
スマホを約2回分充電できる、10000ｍAhの大容量バッテリー。
USB-C ×1,USB-A ×1搭載しているので、
スマホと小型デバイスや、スマホ2台などを同時充電できます。
セール価格：3,480円(税込) 9%OFF
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-pb001(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-pb001)
・セール対象商品（ケーブル）
◆シリコンケーブル C to C
しなやかで絡まりづらいシリコン被覆を採用。急速充電対応。
30000回の折り曲げテストをクリア。
用途にあわせて、長さをお選びいただけます。
長さ：15cm/1m/2m
セール価格：1,280円～1,880円(税込)
最大13%OFF
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-sl30000(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-sl30000)
15cmケーブルと合わせておすすめ。
まるでアクセサリーのようなカラビナ付きのケーブルホルダー。
カラビナ付きケーブルホルダー（CtoC）販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-chd(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-chd)
◆シリコンケーブル C to Lightning
しなやかで絡まりづらいシリコン被覆を採用。急速充電対応。
30000回の折り曲げテストをクリア。
用途にあわせて、長さをお選びいただけます。
長さ：15cm/1m/2m
セール価格：1,780円～2,180円(税込)
最大7%OFF
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-sl30000(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-sl30000)
15cmケーブルと合わせておすすめ。
まるでアクセサリーのようなカラビナ付きのケーブルホルダー。
カラビナ付きケーブルホルダー（CtoLightning）販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-chd-cl(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-chd-cl)
◆スパイラルケーブル C to C
パチッとまとまる240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまるので、パチッときれいに収納が可能です。PC周りやリビングでのケーブル環境がスッキリ。
長さ：1m/2m
セール価格：1,850円～2,280円(税込)
最大9%OFF
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-nlsc30000(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-nlsc30000)
◆スパイラルケーブル C to Lightning
パチッとまとまるLightningケーブル。
ケーブル全体が磁力でまとまるので、パチッときれいに収納が可能です。PC周りやリビングでのケーブル環境がスッキリ。
長さ：1m
セール価格：2,480円(税込) 9%OFF
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-nlsc30000(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-nlsc30000)
◆スパイラルシリコンケーブル C to C
マグネットのまとまる力と、シリコンのしなやかさの両方の良さがいいとこどりの新しいケーブルです。
長さ：1m
セール価格：1,980円(税込) 9%OFF
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-slsc30000-cc(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-slsc30000-cc)
・セール対象商品（その他）
◆Magnet Stand
MagSafe対応スマホや、マグネット付きケースを吸着させて使用することができるスタンドです。
デスクはもちろん、リビングや寝室などのインテリアに合わせてご使用いただける、CIO Mateカラー（4色）で展開。
カラー：ナチュラルホワイト・ライトブラック・シェルピンク・モスグリーン
※充電機能はありません。
セール価格：2,780円(税込) 9%OFF
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-stand001(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-stand001)
・CIO Mateとは
CIO Mateは「気軽に、昨日よりもわくわくする未来を感じてもらいたい」という想いから生まれたブランドです。多機能とテクノロジーを両立させつつ、手に取りやすい価格でご提供できる製品開発を行っています。
CIO Mateは、急速充電や高出力などのモバイルバッテリーとしての機能性はもちろん、アクセサリー感覚で持ち歩ける自分だけのお気に入りとして、 いつもポケットに収まるパートナーとして、時に誰かと気軽にシェアできる便利なガジェットとして、いつでもどこでも持ち歩ける『友達のような存在』をテーマとした、これまでにない新しいガジェットと暮らしの在り方を追求します。
・CIO Mate公式ブランドページ：https://cio-mate.com/(https://cio-mate.com/)
・CIO Mate公式Instagram：https://www.instagram.com/cio.mate/(https://www.instagram.com/cio.mate/)
・CIO Mate公式X：https://x.com/ciomate(https://x.com/ciomate)
・CIO Mate 公式LINEアカウント：https://lin.ee/2EFfa85(https://lin.ee/2EFfa85)
・株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)
・CIO公式X：https://x.com/machinoomise2(https://x.com/machinoomise2)
・CIO公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ciojapan(https://www.youtube.com/c/ciojapan)
・CIO公式LINEアカウント：https://lin.ee/aToNrva(https://lin.ee/aToNrva)
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