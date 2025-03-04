『楽天スーパーセール』開催！『CIO Mate』対象の人気充電器やモバイルバッテリーが最大20％OFF

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株式会社CIO

CIO Mateは「気軽に、昨日よりもわくわくする未来を感じてもらいたい」という想いから生まれたブランドです。いつでもどこでも持ち歩ける『友達のような存在』をテーマとした、これまでにない新しいガジェットと暮らしの在り方を追求します。


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CIO Mate楽天市場店


スーパーSALE 開始4時間限定 3,000円以上のご購入で10%OFF


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・セール対象商品（充電器）




◆Charger 001

スマホに最適な世界最小級の充電器。


20WのPD急速充電に対応


傷がつきにくいシボ加工



セール価格：1,780円(税込)　9%OFF



販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-ch001(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-ch001)






◆Charger002

30W出力でスマホの急速充電はもちろん、タブレット端末や一部のノートPCも充電できる小型充電器。



セール価格：2,080円(税込)　13%OFF



販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-ch002(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-ch002)






◆Charger003

USB-C ×2搭載の薄型充電器。


20W出力でスマホの急速充電にも対応。


壁コンセントに沿うカタチで、薄型のため持ち運びにもおすすめ。



セール価格：1,780円(税込)　10%OFF



販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-ch003(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-ch003)






◆Charger004

ノートPCを充電されたい方向けの、CIO Mate充電器が登場しました。


USB-C ×1,USB-A ×1搭載で、USB-Cは最大65W対応。（2ポート同時充電は、C45W+A18W)



セール価格：3,480円(税込)　20%OFF



販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-ch004(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-ch004)






・セール対象商品（モバイルバッテリー）




◆Powerbank001

スマホを約2回分充電できる、10000ｍAhの大容量バッテリー。


USB-C ×1,USB-A ×1搭載しているので、


スマホと小型デバイスや、スマホ2台などを同時充電できます。



セール価格：3,480円(税込)　9%OFF



販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-pb001(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-pb001)






・セール対象商品（ケーブル）




◆シリコンケーブル C to C

しなやかで絡まりづらいシリコン被覆を採用。急速充電対応。


30000回の折り曲げテストをクリア。


用途にあわせて、長さをお選びいただけます。


長さ：15cm/1m/2m



セール価格：1,280円～1,880円(税込)　　　


　　　　　　最大13%OFF


販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-sl30000(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-sl30000)



15cmケーブルと合わせておすすめ。


まるでアクセサリーのようなカラビナ付きのケーブルホルダー。


カラビナ付きケーブルホルダー（CtoC）販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-chd(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-chd)







◆シリコンケーブル C to Lightning

しなやかで絡まりづらいシリコン被覆を採用。急速充電対応。


30000回の折り曲げテストをクリア。


用途にあわせて、長さをお選びいただけます。


長さ：15cm/1m/2m



セール価格：1,780円～2,180円(税込)　


　　　　　　最大7%OFF


販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-sl30000(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-sl30000)



15cmケーブルと合わせておすすめ。


まるでアクセサリーのようなカラビナ付きのケーブルホルダー。


カラビナ付きケーブルホルダー（CtoLightning）販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-chd-cl(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-chd-cl)







◆スパイラルケーブル C to C

パチッとまとまる240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまるので、パチッときれいに収納が可能です。PC周りやリビングでのケーブル環境がスッキリ。


長さ：1m/2m



セール価格：1,850円～2,280円(税込)　


　　　　　　最大9%OFF



販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-nlsc30000(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-nlsc30000)






◆スパイラルケーブル C to Lightning

パチッとまとまるLightningケーブル。


ケーブル全体が磁力でまとまるので、パチッときれいに収納が可能です。PC周りやリビングでのケーブル環境がスッキリ。


長さ：1m



セール価格：2,480円(税込)　9%OFF



販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-nlsc30000(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-nlsc30000)






◆スパイラルシリコンケーブル C to C

マグネットのまとまる力と、シリコンのしなやかさの両方の良さがいいとこどりの新しいケーブルです。


長さ：1m



セール価格：1,980円(税込)　9%OFF



販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-slsc30000-cc(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-slsc30000-cc)






・セール対象商品（その他）




◆Magnet Stand

MagSafe対応スマホや、マグネット付きケースを吸着させて使用することができるスタンドです。


デスクはもちろん、リビングや寝室などのインテリアに合わせてご使用いただける、CIO Mateカラー（4色）で展開。


カラー：ナチュラルホワイト・ライトブラック・シェルピンク・モスグリーン


※充電機能はありません。



セール価格：2,780円(税込)　9%OFF



販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-stand001(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-stand001)







・CIO Mateとは







CIO Mateは「気軽に、昨日よりもわくわくする未来を感じてもらいたい」という想いから生まれたブランドです。多機能とテクノロジーを両立させつつ、手に取りやすい価格でご提供できる製品開発を行っています。


CIO Mateは、急速充電や高出力などのモバイルバッテリーとしての機能性はもちろん、アクセサリー感覚で持ち歩ける自分だけのお気に入りとして、 いつもポケットに収まるパートナーとして、時に誰かと気軽にシェアできる便利なガジェットとして、いつでもどこでも持ち歩ける『友達のような存在』をテーマとした、これまでにない新しいガジェットと暮らしの在り方を追求します。


・CIO Mate公式ブランドページ：https://cio-mate.com/(https://cio-mate.com/)


・CIO Mate公式Instagram：https://www.instagram.com/cio.mate/(https://www.instagram.com/cio.mate/)


・CIO Mate公式X：https://x.com/ciomate(https://x.com/ciomate)


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