『弱虫ペダル GLORY LINE』の描き下ろし アウトドアver. トレーディングホログラム缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『弱虫ペダル GLORY LINE』の商品3種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『弱虫ペダル GLORY LINE』の商品の受注を2月25日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/142,1,82,367,1037?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし アウトドアver. トレーディングホログラム缶バッジ

小野田 坂道、今泉 俊輔、鳴子 章吉、巻島 裕介、黒田 雪成、真波 山岳、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八、新開 隼人、御堂筋 翔の描き下ろしイラストをホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 小野田 坂道&真波 山岳 アウトドアver. ホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし アウトドアver. トレーディングブロマイド

小野田 坂道、今泉 俊輔、鳴子 章吉、巻島 裕介、黒田 雪成、真波 山岳、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八、新開 隼人、御堂筋 翔の描き下ろしイラストをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 小野田 坂道&真波 山岳 アウトドアver. ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全22種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし アウトドアver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 小野田 坂道 アウトドアver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

小野田 坂道、今泉 俊輔、鳴子 章吉、巻島 裕介、黒田 雪成、真波 山岳、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八、新開 隼人、御堂筋 翔の描き下ろしイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全11種（小野田 坂道、今泉 俊輔、鳴子 章吉、巻島 裕介、黒田 雪成、真波 山岳、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八、新開 隼人、御堂筋 翔）

サイズ：本体：（約）14.3×12.6cm 台座：（約）9.3×2.7cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/142,1,82,367,1037?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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