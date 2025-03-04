2025年2月の加入件数について

株式会社WOWOW

2025年2月の加入・解約と月末時点の加入件数につきまして、以下の通りお知らせします。

※1：同一契約者による2契約目と3契約目については、月額2,530円（税込）の視聴料金を990円（税込）に割引しており、当該割引制度の適用件数は、月末累計正味加入件数に含めております。

※2：宿泊施設の客室で視聴するための宿泊施設事業者との契約については、視聴料金を個別に定めており、当該宿泊施設における契約客室の累計正味加入件（室）数は、月末累計正味加入件数に含めております。

1.月次概況

2025年2月は、LPGA女子ゴルフツアー、香取慎吾 "Circus Funk" Festival、ラグビー欧州６カ国対抗戦 シックス・ネーションズなどが新規加入につながりました。一方、目的番組の終了などにより解約件数が増加したため、正味加入件数は純減となりました。



2025年3月は、映画『キングダム 大将軍の帰還』、欧州サッカー UEFAチャンピオンズリーグ 決勝トーナメント、欧州サッカー UEFAヨーロッパリーグ 決勝トーナメント、Ado × 新しい学校のリーダーズ × YOASOBI「matsuri '25: Japanese Music Experience LOS ANGELES」などを放送・配信する予定です。



※過去の加入件数推移は、「IRサイト(https://corporate.wowow.co.jp/ir/finance/subscriptions/)」をご覧ください。

2.月次IRニュース公表予定日

月次の加入件数は、毎月第2営業日に開示予定です。ただし、予期せぬ理由で公表日が急遽変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

以上

株式会社WOWOW コーポレートサイト :https://corporate.wowow.co.jp/