台湾水上太陽光発電事業におけるコーポレートPPAに基づく売電開始について

株式会社九電工(本社:福岡市)は、東京センチュリー株式会社(本社:東京都千代田区)、CIEL ET TERRE TAIWAN LIMITED(本社:台湾、漢字表記:夏爾特拉太陽能科技有限公司)、九電みらいエナジー株式会社(本社:福岡市)と共同出資したSPC(特別目的会社)を通じて、台湾での水上太陽光発電事業(以下「本事業」)において、2018年より、発電した電力の全量を台湾FIT制度に基づき台湾電力株式会社に売電してまいりました※1。

この度、本事業の売電をKiWi New Energy Inc. (本社:台湾、漢字表記:奇異果新能源股份有限公司、以下「KiWi」)とのコーポレートPPA※2に基づく売電(以下「本PPA」)に変更し、2025年3月1日より電力供給を開始しましたので、お知らせいたします。

KiWiは、革新的なAIグリーン電力取引プラットフォーム技術に注力し、持続可能なエネルギーソリューションを提供する企業です。本PPAを通じて、環境への影響を軽減し、エネルギーコストを最適化することを目指しています。加えて、最終需要家であるTaiwan FamilyMart Co., Ltd. (本社:台湾、漢字表記:全家便利商店股份有限公司)およびDecathlon Taiwan Co., Ltd. (本社:台湾、漢字表記:台灣迪卡儂有限公司)に対して、本事業由来の再生可能エネルギーの供給を予定しています。

台湾政府は、2022年3月に発表した「2050年ネットゼロ排出ロードマップ」を達成するため、再生可能エネルギーの導入を推進しています。太陽光発電においては、2030年までに30GW、2050年までに40~80GWへの拡大を目指すなど長期目標を設定し、総電力に占める再生可能エネルギーの割合を大幅に引き上げる方針を掲げています。当社子会社であるKyulien Environment Improving Co., Ltd.(本社:台湾、漢字表記:九連環境開發股份有限公司)とも連携し、今後さらに海外での再生エネルギー事業の拡大を目指してまいります。

※1:2018年4月9日付プレスリリース「 台湾における水上太陽光発電事業への参画について(https://www.kyudenko.co.jp/press/docs/press_2.pdf)」

※2:コーポレートPPA(PPA:Power Purchase Agreement(電力購入契約)の略):発電事業者が太陽光発電設備を発電事業者の費用で設置し、所有・維持管理した上で、発電した電力を電力需要先に供給する仕組み。