サンリオピューロランドと「チェゴシム」が初コラボレーション！春イベント「ビタミンピューロ」が4月11日より開催決定

CHOCOLATE Inc.(本社:東京都渋谷区、代表取締役:渡辺裕介)は、弊社が日本展開を手がける韓国発キャラクター「チェゴシム(최고심)」が、株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)の運営するサンリオピューロランド(以下、ピューロランド)と初めてコラボレーションする春のスペシャルイベント「ビタミンピューロ」の開催を発表いたします。

4月11日から6月3日までの期間限定で開催される本イベントでは、「私たちがあなたのビタミンだよ!」をテーマに、ポジティブで明るいメッセージを発信し続ける「チェゴシム」とサンリオのキャラクターたちがさまざまなコンテンツを通じて“癒しとハッピーのパワー”を届けます。開催中は、ピューロランドの館のレストランやエントランスショップなどが「チェゴシム」コラボデザインの特別仕様となるほか、ドクターやナースをイメージしたかわいらしい新コスチューム姿のサンリオキャラクターたちを「チェゴシム」描き下ろしたビジュアルを使用したフォトスポットの設置や、心にもお腹にもビタミンをチャージできるコラボフードメニューの提供、「ラッキーカード」をはじめとする期間限定グッズの販売などを行います。そのほか、サンリオキャラクターによる期間限定パレードやスペシャルグリーティングも開催されます。

■「ビタミンピューロ」開催期間:

2025年4月11日(金)~6月3日(火)

■「ビタミンピューロ」詳細ページURL:

https://www.puroland.jp/event-campaign/2025_vitamin/

「ビタミンピューロ」について

Z世代を中心に日本でも注目を集める韓国生まれのキャラクター「チェゴシム」とピューロランドが初めてコラボレーションした春のスペシャルイベント「ビタミンピューロ」が4月11日より開催されます。新たな季節の始まりに、ピューロランドで癒しとハッピーをチャージしてもらいたい!という想いを込め、「チェゴシム」とサンリオキャラクターによる特別なコンテンツを展開いたします。

<テーマ>

私たちがあなたのビタミンだよ!

<ストーリー>

新学期や新生活が始まる春はワクワクするけど、ちょっぴり疲れや不安も感じる季節・・

そんなあなたに、ハローキティやゴシムたちからの“お手当ビタミン”をお届け!

癒しとハッピーをチャージして、元気いっぱいの春を迎えよう♪

<実施内容>

・期間限定パレード「レッツちゅうにゅう~!春のビタミンタイム!」

・フォトスポット【チェゴシムコラボ】

・ビタミンピューロ スペシャルグリーティング

・期間限定オリジナルグッズ【チェゴシムコラボ】

・期間限定オリジナルフード【チェゴシムコラボ】

・ 「My Melody&Kuromi Shop」 期間限定ボイス

・スペシャルフォトブース&SNSキャンペーン「みんなのはなまるエピソード」

「ビタミンピューロ」チェゴシムコラボレーション施策について

■コラボ施策1.:フォトスポット

3Fエントランスホールに、 「チェゴシム」による描き下ろしビジュアルを使用したフォトスポットが登場。みんなに「小さな幸せ」を伝えるため、少しでも笑顔になることを願いながら一生懸命何かを作っているゴシムちゃんたちとサンリオキャラクターたちと一緒に、写真撮影を楽しむことができます。

エントランスホールフォトスポット(イメージ)

■コラボ施策2.:期間限定オリジナルグッズ

「チェゴシム」描き下ろしの、期間限定コスチューム姿のキャラクターたちをデザインに取り入れたオリジナルアイテムを3Fエントランスショップにて販売いたします。サンリオキャラクターとともにポジティブなメッセージが描かれた「ラッキーカード」や、アクリルキーホルダー、ヘアクリップなど、持ち歩くだけで癒されるグッズがラインアップしています。

・「チェゴシム」コラボオリジナルグッズ一覧:

ラッキーカード(全7種)各220円アクリルキーホルダー(全7種)各880円ミニ便箋セット(全7種)各605円アクリルヘアクリップ(全7種)各990円

■コラボ施策3.:期間限定オリジナルフードメニュー

ビタミンピューロにちなみ、「チェゴシム」コラボレーションのフードメニューを館内各レストランで期間限定で販売いたします。チェゴシムデザインになったおなじみのキャラクターカレーをはじめ、クロミ×ねこゴシムの

ぴり辛!麻辣風らーめんや、ハローキティ×うさゴシムのLucky☆クッキーパフェなど、元気をチャージするのにぴったりなコラボメニュー全19種類が登場します。

・コラボフードメニュー(一部):

今日がはじまる!モーニングセット~チーズ入り肉巻きドッグ&プチデザート~ 1,200円ハローキティのビタミン注入☆ビーフカレー 1,540円はなまるおばけのリラックス♪まろやかバターチキンカレー 1,540円クロミ×ねこゴシムのぴり辛!麻辣風らーめん 1,540円マイメロディのピンクのエネルギー(ハート)ぷるぷるドリンク~ピーチ&ベリー~ 650円クロミ×ねこゴシムのブルーベリーヨーグルトドリンク 950円はなまるおばけのはなまるあげる!フロマージュモンブラン 900円シナモロール×くまゴシムのハニーレモンヨーグルトクレープ 880円

※価格は全て税込となります。

※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※画像は全てイメージとなります。

「チェゴシム(최고심)」について

「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出されたキャラクターです。ゆるくて可愛らしいタッチの作品に登場するのは、色も形もバラバラな“ゴシムちゃん”たち。すべての人々の幸せを願う気持ちをたくさん込めて、明るくポジティブなメッセージを発信しています。

韓国・中国での展開も合わせたSNS総フォロワー数は現在95万人を超え、アジア圏を中心に人気を集めています。

