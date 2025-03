WANIMA¡¢¿·¶Ê¡ØÂ¸ºß¡Ù¤òËÜÆü¡¢3·î4Æü(²Ð)ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ªÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ØÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ëºÝ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¶Ê¡£

株式会社Bear Book

WANIMA Single『存在』

昨年10月に、結成10周年を迎えたWANIMAが、新曲『存在』を本日3月4日(火)0時に配信リリースしました。本楽曲は、花キューピットとのCMタイアップ曲で、自身の大切な人へ何か想いを伝える際に聴いて欲しい楽曲となっています。WANIMA KENTAが自身の家庭環境による少年期の葛藤や、育ててくれた祖母との思い出を実体験にした歌詞にも注目。"坂の途中"から始まる歌詞やミュージックビデオでの坂の描写は、まだ人生は途中、今いる現状が過酷でも愛・光・温もりを求めて未来に向かって歩いている途中だということを表現しています。

WANIMA 公式YOUTUBEチャンネルでは、3月1日(金)にミュージックビデオのティザー映像が公開され、ミュージックビデオ本編は本日3月4日(火)19時に公開予定です。

■WANIMA KENTAよりメッセージ

母の日に大事な方へ花を贈ろうという素晴らしい企画にお誘い頂きました。

僕とギターの光真は、ばぁちゃんに育ててもらったのでばぁちゃんに向けて作りました。

聞いた方々が大事に想う人を思い浮かべながら存在を確かめて欲しいです。

■WANIMA ミュージックビデオ『存在』

3月4日(火)19時 公開

https://www.youtube.com/@wanima

■楽曲情報

WANIMA Single『存在』

配信日:2025年3月4日(火)

配信リンク:https://linkco.re/6D2shN4T

■LIVE情報

「Sorry Not Sorry」 TOUR

⚫︎日程・会場

2025年

【4月】

4月5日(土) 熊本城ホール

4月8日(火) 福岡サンパレス

4月9日(水) 山口・KDDI維新ホール

4月11日(金) 栃木県総合文化センター・メインホール

4月19日(土) 北海道・カナモトホール

4月26日(土) 石川・本多の森北電ホール

4月29日(火・祝) 新潟テルサ

【5月】

5月8日(木) 東京・NHKホール

5月13日(火) 大阪・オリックス劇場

5月14日(水) 大阪・オリックス劇場

5月15日(木) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

5月18日(日) 和歌山県民文化会館 大ホール

5月24日(土) 三重・四日市市文化会館 第1ホール

【6月】

6月1日(日) 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

6月7日(土) 広島・上野学園ホール

6月19日(木) 岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール

6月26日(木) 埼玉・大宮ソニックシティ・大ホール

6月27日(金) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール



詳細はツアー特設サイト(https://wanima-live.com/sorrynotsorry_tour/)をご覧ください。

■WANIMA プロフィール

KENTA、KO-SHIN、FUJIからなる2010年結成の東京都在住熊本県出身スリーピースロックバンド。

2014年10月に1st Mini Album「Can Not Behaved!!」をリリース。2017年12月には「NHK紅白歌合戦」に初出演を果たし、2018年1月にはメジャー1st Full Album「Everybody!!」をリリース。2023年10月にはメジャー3rd Full Album「Catch Up」をリリースし、2024年1月26日に「1Time」をデジタルリリース。

同年8月24,25日に地元熊本にて自身主催フェス「WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024」を開催。

2025年4月からは12月18日(水)に発売となったNEW EP「Sorry Not Sorry」を冠としたツアー「Sorry Not Sorry TOUR」を開催予定。

公式サイト: https://wanima.net/

Instagram : https://www.instagram.com/wanima_wanima/

Twitter : https://x.com/WANIMA_OFFICIAL

Youtube:https://www.youtube.com/@wanima