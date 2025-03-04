WANIMA¡¢¿·¶Ê¡ØÂ¸ºß¡Ù¤òËÜÆü¡¢3·î4Æü(²Ð)ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ªÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ØÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ëºÝ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¶Ê¡£
WANIMA Single¡ØÂ¸ºß¡Ù
ºòÇ¯10·î¤Ë¡¢·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿WANIMA¤¬¡¢¿·¶Ê¡ØÂ¸ºß¡Ù¤òËÜÆü3·î4Æü(²Ð)0»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢²Ö¥¥åー¥Ô¥Ã¥È¤È¤ÎCM¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø²¿¤«ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤ËÄ°¤¤¤ÆÍß¤·¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WANIMA KENTA¤¬¼«¿È¤Î²ÈÄí´Ä¶¤Ë¤è¤ë¾¯Ç¯´ü¤Î³ëÆ£¤ä¡¢°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÄÊì¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¼ÂÂÎ¸³¤Ë¤·¤¿²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¡£"ºä¤ÎÅÓÃæ"¤«¤é»Ï¤Þ¤ë²Î»ì¤ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Îºä¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¤Þ¤À¿ÍÀ¸¤ÏÅÓÃæ¡¢º£¤¤¤ë¸½¾õ¤¬²á¹ó¤Ç¤â°¦¡¦¸÷¡¦²¹¤â¤ê¤òµá¤á¤ÆÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WANIMA ¸ø¼°YOUTUBE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢3·î1Æü(¶â)¤Ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªËÜÊÔ¤ÏËÜÆü3·î4Æü(²Ð)19»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£WANIMA KENTA¤è¤ê¥á¥Ã¥»ー¥¸
Êì¤ÎÆü¤ËÂç»ö¤ÊÊý¤Ø²Ö¤òÂ£¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ë²è¤Ë¤ªÍ¶¤¤Äº¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤È¥®¥¿ー¤Î¸÷¿¿¤Ï¡¢¤Ð¤¡¤Á¤ã¤ó¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ð¤¡¤Á¤ã¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¹¤¤¤¿Êý¡¹¤¬Âç»ö¤ËÁÛ¤¦¿Í¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß¤ò³Î¤«¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£WANIMA ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ØÂ¸ºß¡Ù
3·î4Æü(²Ð)19»þ ¸ø³«
https://www.youtube.com/@wanima
¢£³Ú¶Ê¾ðÊó
WANIMA Single¡ØÂ¸ºß¡Ù
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯3·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://linkco.re/6D2shN4T
¢£LIVE¾ðÊó
¡ÖSorry Not Sorry¡× TOUR
⚫︎ÆüÄø¡¦²ñ¾ì
2025Ç¯
¡Ú4·î¡Û
4·î5Æü(ÅÚ) ·§ËÜ¾ë¥Ûー¥ë
4·î8Æü(²Ð) Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
4·î9Æü(¿å) »³¸ý¡¦KDDI°Ý¿·¥Ûー¥ë
4·î11Æü(¶â) ÆÊÌÚ¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¡¦¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë
4·î19Æü(ÅÚ) ËÌ³¤Æ»¡¦¥«¥Ê¥â¥È¥Ûー¥ë
4·î26Æü(ÅÚ) ÀÐÀî¡¦ËÜÂ¿¤Î¿¹ËÌÅÅ¥Ûー¥ë
4·î29Æü(²Ð¡¦½Ë) ¿·³ã¥Æ¥ë¥µ
¡Ú5·î¡Û
5·î8Æü(ÌÚ) Åìµþ¡¦NHK¥Ûー¥ë
5·î13Æü(²Ð) Âçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
5·î14Æü(¿å) Âçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
5·î15Æü(ÌÚ) °¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ûー¥ë
5·î18Æü(Æü) ÏÂ²Î»³¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Ûー¥ë
5·î24Æü(ÅÚ) »°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡¡Âè£±¥Ûー¥ë
¡Ú6·î¡Û
6·î1Æü(Æü) ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿åÊ¸²½²ñ´Û¥Þ¥ê¥Êー¥È Âç¥Ûー¥ë
6·î7Æü(ÅÚ) ¹Åç¡¦¾åÌî³Ø±à¥Ûー¥ë
6·î19Æü(ÌÚ) ´ä¼ê¡¦À¹²¬»ÔÌ±Ê¸²½¥Ûー¥ë¡¡Âç¥Ûー¥ë
6·î26Æü(ÌÚ) ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡¦Âç¥Ûー¥ë
6·î27Æü(¶â) ¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë
¾ÜºÙ¤Ï¥Ä¥¢ーÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://wanima-live.com/sorrynotsorry_tour/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£WANIMA ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
KENTA¡¢KO-SHIN¡¢FUJI¤«¤é¤Ê¤ë2010Ç¯·ëÀ®¤ÎÅìµþÅÔºß½»·§ËÜ¸©½Ð¿È¥¹¥êー¥Ôー¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£
2014Ç¯10·î¤Ë1st Mini Album¡ÖCan Not Behaved!!¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2017Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2018Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ãー1st Full Album¡ÖEverybody!!¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2023Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ãー3rd Full Album¡ÖCatch Up¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢2024Ç¯1·î26Æü¤Ë¡Ö1Time¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¡£
Æ±Ç¯8·î24,25Æü¤ËÃÏ¸µ·§ËÜ¤Ë¤Æ¼«¿È¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ÖWANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024¡×¤ò³«ºÅ¡£
2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï12·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿NEW EP¡ÖSorry Not Sorry¡×¤ò´§¤È¤·¤¿¥Ä¥¢ー¡ÖSorry Not Sorry TOUR¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://wanima.net/
Instagram : https://www.instagram.com/wanima_wanima/
Twitter : https://x.com/WANIMA_OFFICIAL
Youtube¡§https://www.youtube.com/@wanima