～Æ°¤¯¡¢À°¤¨¤ë¡ª¡¡ËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ø～IHG¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤Î¥ê¥¾ー¥È¤Ç¡ÈÄ¹¼÷¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Î¹¡É
ANA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÀÐ³À¥ê¥¾ー¥È¤ÎSUP¥Üー¥É¥¤¥áー¥¸
¡¡IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan#:~:text=IHG%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%82%BA%EF%BC%86?msockid=3a6ab32b95086db32664a71794726c86)¡ÊËÜ¼Ò¡§±Ñ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¹ñÆâ±¿±Ä²ñ¼Ò¡§IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡¢ÂåÉ½¡§ IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä ÆüËÜ&¥Þ¥¤¥¯¥í¥Í¥·¥¢ ¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ·óIHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò CEO ¥¢¥Ó¥¸¥§¥¤¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥ê¥¢¡¢°Ê²¼IHG¡Ë¤Î³ÆÃÏ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë½Õ¤Ë¸þ¤±¡¢Â¸Ê¬¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Äー¥ê¥º¥à¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢·ò¹¯¤È³èÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¡ÖÄ¹¼÷¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Î¹¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤¿IHG¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Û¥Æ¥ë¤ä¥×¥é¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÁÅý¹©·Ý¡Ö¹È·¿¡×¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿²Æì¤ò´¶¤¸¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤¬2/1¤ËÅÐ¾ì¡ª¡ä
ANA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëËüºÂ¥Óー¥Á¥ê¥¾ー¥È
¡Ö¹È·¿¥ëー¥à～SANGOBANA～¡×½ÉÇñ¥×¥é¥ó
²Æì¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀ÷¿§µ»Ë¡¡Ö¹È·¿¡Ê¤Ó¤ó¤¬¤¿¡Ë¡×¤Ç²Æì¤Î³¤¤ÎÃæ¤òºÆ¸½¡ÊµÒ¼¼¤Ï¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡¡²Æì¤ÏÀÄ¤¤³¤¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎÎ¾Êý¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¸Ç¼Â¼¤Î²Æì³¤´ß¹ñÄê¸ø±àÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥Óー¥Á¤ÈÍºÂç¤ÊËüºÂÌÓ¤Î·Ê´Ñ¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖANA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëËüºÂ¥Óー¥Á¥ê¥¾ー¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯2·î1Æü¡¢¹È·¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦°Ëº¹Àî ºÌ²Ö¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë²Æì¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤È¼«Á³¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¡Ö¹È·¿¥ëー¥à～SANGOBANA～¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂÚºß¤ÎÃæ¤Ç²Æì¤ÎÊ¸²½¤È¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÎ¹¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 31,000±ß～¡ÊÄ«¿©ÉÕ¤¡¢ÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
¢£¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡¡ 098-966-1211¡Ê¥Û¥Æ¥ëÂåÉ½ÈÖ¹æ¡Ë
https://www.anaintercontinental-manza.jp/offers/detail/?id=285
Æ°¤¯¡¢¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡ª ¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
¡Ú½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¡Û¥Þ¥ê¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ñ¥Ã¥¯
¡¡¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤é¡¢³¤¤ÎÃæ¤â¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó¤ÎÀä·Ê¤â¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÇÉ¤ÎÊý¤Ï¿Íµ¤No.1¡ÖËüºÂ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ñー¥¯(R)¡×¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¯¥ëー¥º¡×¤È¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶â
¡Ê¥Þ¥ê¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ñ¥Ã¥¯1 ¥á¥Ë¥åーÎã¡Ë¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥óJr.II¡Ü¥Óー¥Á¥«¥Ìー¥ì¥ó¥¿¥ëÂç¿ÍÄÌ¾ï\6,300¢ª\4,500
¡Ê¥Þ¥ê¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ñ¥Ã¥¯2 ¥á¥Ë¥åーÎã¡ËËüºÂ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ñー¥¯(R)¡Ü¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥Ñ¥É¥ë¥Üー¥È Âç¿ÍÄÌ¾ï\6,800¢ª\5,500
https://www.anaintercontinental-manza.jp/offers/detail/?id=114
¡ãÅç¤Î¿©ºà¡ß¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ç·ò¹¯¤È³èÎÏ¤ò°Ý»ý¤·QOL¤ò¥¢¥Ã¥×¡ª¡ä
ANA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÀÐ³À¥ê¥¾ー¥È
¡ÖÏ¢Çñ¥×¥é¥ó Dive¡õStay¡×
Åç¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÍÍ¼°Èþ¤ÈÆî¹ñ¥àー¥É¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥¦¥£¥ó¥°¡×¡Ê²èÁüº¸¡Ë
¡¡ÆüËÜ½é¤Î¡ÚÀ±¶õÊÝ¸î¶è¡Û¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÐ³ÀÅç¡£ÅçÆâ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¡¢º°ÊË¤Ëµ±¤¯¥Þ¥¨¥µ¥È¥Óー¥Á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖANA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÀÐ³À¥ê¥¾ー¥È¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤ÇÌ´¤Î¥À¥¤¥Ðー¥Ç¥Ó¥åー¤ò³ð¤¨¤ë3Çñ£´Æü¤ÎÏ¢Çñ¥×¥é¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Åç¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿Ä«¡¦Ãë¡¦Í¼¿©¤Ç¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¡¢Èþ¤·¤¤³¤¤ÇÇ®ÂÓµû¤ä¥µ¥ó¥´¾Ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î½¼¼Â¤·¤¿¹Ö½¬¤Ç¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ë¡¢Ìþ¤·¤È³èÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë·ò¹¯Ä¹¼÷¤Î¤¿¤á¤ÎÎ¹¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½ÉÇñ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÄÌÇ¯¢¨¤´½ÐÈ¯Æü¤Ï²Ð¡¦ÌÚ¡¦ÆüÍËÆü¸ÂÄê
¢£ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 140,000±ß～¡Ê¥ªー¥·¥ã¥ó¥¦¥£¥ó¥°¤Î¾ì¹ç¡Ë¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
¢£¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡¡ 0980-83-3364¡Ê½ÉÇñÍ½Ìó²Ý¡Ë
https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/offers/detail/?id=189
Æ°¤¯¡¢¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡ª ¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
¡ÚËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¡Û¥À¥¤¥Ó¥ó¥°
¡¡ËÜ¥×¥é¥ó¤Î¤´½ÉÇñ¼Ô¤Ï¡¢PADI¥ªー¥×¥ó¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡¦¥À¥¤¥Ðー¡¦¥³ー¥¹¤Î¼õ¹Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡¦¥À¥¤¥Ðー¤ÎC¥«ー¥É¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡²°Æâ¥×ー¥ë¤Ç¤Î¹Ö½¬¤«¤é³¤ÍÎ¼Â½¬¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì¤«¤éÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÀÐ³ÀÅç¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤Ç¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÃÝºÙ¹©¡¦ºÂÁµ¡¦Æ«·Ý¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ËË×Æþ¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Î¹¡ä
ANA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÊÌÉÜ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ
¡ÖÃÝºÙ¹©¡×¡ÖÆ«·ÝÂÎ¸³¡×¡ÖºÂÁµ¡×
ÎÐË¤«¤Ê»³¡¹¤ÈÈþ¤·¤¤³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢ÀéÇ¯¤ÎÎò»Ë¤òËÂ¤°ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²¹Àô¶¿¡¦ÊÌÉÜ¡£ À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¼«Á³°ä»º¤ò¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¡õ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Î»ëÅÀ¤Ç¶Ë¾å¤Î¥ê¥¾ー¥ÈÂÎ¸³¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤¿¡ÖANA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÊÌÉÜ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅý¤È¼«Á³¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÛÆâ¤Ë¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÌÉÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡ÖÃÝºÙ¹©¡×¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î²Ö¤«¤´¤«¤é¾åµé¼Ô¸þ¤±¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Þ¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿À©ºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢300Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡Ö¾®¼¯ÅÄ¾Æ¡Ê¤ª¤ó¤¿¤ä¤¡Ë¡× ¡×¤ÎÌÏÍÍÆþ¤ìÂÎ¸³¤Ï¡¢½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌÉÜÏÑ¤òË¾¤àµÖ¤ËÐÊ¤à¡Öæ»Äü»û¡Ê¤®¤ã¤Æ¤¤¤¸¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¿´¤òÀ°¤¨¤ëºÂÁµÂÎ¸³¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤ÈÅÁÅý¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿¼¤¤Ìþ¤·¤Î¤Ò¤È»þ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Í½Ìó´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¢¨ºÂÁµÂÎ¸³¤Ï3ÆüÁ°¤Þ¤Ç
¢£½êÍ×»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÝºÙ¹©¡§1»þ´Ö～¡¢Æ«·ÝÂÎ¸³¡§Ìó1»þ´Ö30Ê¬¡¢ºÂÁµ¡§Ìó90Ê¬
¢£ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÝºÙ¹©¡§5,500±ß～¡¢Æ«·ÝÂÎ¸³¡§12,000±ß～¡¢ºÂÁµ¡§2,500±ß
¢£¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡¡ 0977-76-8215¡Ê¥ê¥¾ー¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ë
https://anaicbeppu.com/destination/activities/
¡ã2025Ç¯1·î³«¶È¡¡³ûÀî¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ÈºÇ¾å³¬¤ÎÆüËÜ¼°ÂçÍá¾ì¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡ä
¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥óµþÅÔ¸Þ¾ò
¡Ö³«¶ÈµÇ°¡§¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈMochi¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢Ä«¿©ÉÕ¤¥×¥é¥ó¡×
¡¡¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤¬È¾À¤µª¤Ö¤ê¤ËµþÅÔ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯1·î³«¶È¤Î¡Ö¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥óµþÅÔ¸Þ¾ò¡×¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿§Ä´¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿µÒ¼¼¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿µþÅÔÉ÷¤Î¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤â¤½¤í¤¦ÏÂÍÎÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖBONDO¡×¡¢ËÉÙ¤Ê¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥á¥Ë¥åー¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¢¥°¥é¥¹¥ï¥¤¥ó¤òÊÒ¼ê¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥í¥Óー¥«¥Õ¥§¡ÖBONDO Cafe & Bar¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¾å³¬¤ÎÆüËÜ¼°ÂçÍá¾ì¤Ï¡¢Î¹¤ÎÈè¤ì¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Û¤°¤·¡¢µþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷¾ð¤ò´¶¤¸¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡µþÅÔ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢À¶¿å»û¤äËÜ´ê»û¡¢Æó¾ò¾ë¤Ê¤É¤ÇÎò»Ë¤Ë¿»¤ëÂÎ¸³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸Þ¾ò±Ø¼þÊÕ¤Î¿ô¤¢¤ë¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¸Å¤¤¶¶¤äÅÁÅýÅª¤Ê²ÈÊÂ¤ß¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î³ûÀî±è¤¤¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈMochi¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÈÄ«¿©¤Ä¤¤Î³«¶ÈµÇ°¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢12¡§00¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥¤¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕ¤¯¤¿¤á¡¢¤´¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¿´¤ÈÂÎ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÎ¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Í½Ìó´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡～2025Ç¯4·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë¢¨3·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë～4·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÍ½ÌóÉÔ²Ä
¢£½ÉÇñ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡～2025Ç¯4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16,000±ß～¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥ëー¥à¤Î¾ì¹ç¡Ë¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
¢£¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡¡ 075-365-5111¡Ê¥Û¥Æ¥ëÂåÉ½ÈÖ¹æ¡Ë
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/kyoto/ukygo/hoteldetail/hotel-offers
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¾å¤ËµºÜ¤Î½ÉÇñÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Î½ÉÇñÀÇ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä / IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
IHG ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.ihgplc.com/en/)[LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]¤Ï¡¢True Hospitality for Good¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£²¼µ¤Î19¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦100¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ë6,600¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÍ¤·¡¢2,200¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)¤Ï1²¯4,500Ëü¿Í¤Î²ñ°÷¤òÍ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー&¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë: ¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥º ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥ê¥¾ー¥Ä ¥¹¥Ñ(https://jp.sixsenses.com/), ¥êー¥¸¥§¥ó¥È ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), ¥¥ó¥×¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)
¡¦ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à: voco(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), HUALUXE ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), ¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶ ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ¥Û¥Æ¥ë¥º(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)
¡¦ ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥º: ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ¥¬ー¥Êー(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/us/en/reservation), avid ¥Û¥Æ¥ë¥º(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)
¡¦ ¥¹¥¤ー¥Ä: Atwell ¥¹¥¤ー¥Ä(https://www.atwellsuites.com/), ¥¹¥Æ¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸ ¥¹¥¤ー¥Ä(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¯¥é¥Ö¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¦¥Ã¥É ¥¹¥¤ー¥Ä(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)
¡¦ ¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¥º: ¥¤¥Ù¥í¥¹¥¿ー ¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)
InterContinental Hotels Group PLC¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤ËÀßÎ©¡¢±Ñ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥¦¥§ー¥ë¥º¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎIHG¤Î ¥Û¥Æ¥ë¤È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ìó385,000¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¤ê¡¢Æü¡¹À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢2006Ç¯12·î¤ËANA¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëIHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀßÎ©¤·¡¢ANA¤È¤Î¶¦Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´Þ¤à9¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥º¡¢¥¥ó¥×¥È¥ó¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¡¢¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥ê¥¾ー¥È¡¢¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¡¢voco¡¢¥¬ー¥Êー¡Ë¡¢52¥Û¥Æ¥ë¡¢14,605¼¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥óµþÅÔ¸Þ¾ò¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢ANA¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥ê¥¾ー¥È·Ú°æÂô¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë»¥ËÚ¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢¹âÃÎ¡¢ÃÎÎ©¡¢ÉÍ¾¾¤Ë3¸®¤ÎANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¡Ê2026Ç¯¡Ë¡¢¥êー¥¸¥§¥ó¥ÈµþÅÔ¡Ê2027Ç¯¡Ë¡¢voco¹Åç¡Ê2027Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î14¥Û¥Æ¥ë¡Ê2,355¼¼¡Ë¤¬³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´§¤¹¤ë¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡Ê¸½ºß¥Ö¥é¥ó¥É°Ü¹ÔÃæ¡Ë¡£IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³ÈÂç¤òÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎ¹¤ÎÁªÂò»è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß
IHG¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android
IHG¥Ë¥åー¥¹¥ëー¥à¥µ¥¤¥È: https://www.ihgplc.com/en/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)
IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/japanhotels