ノートパソコンを車で充電できる、超高速給電USB Power Delivery67W対応カーチャージャーを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、USB Power Delivery（USB PD）規格に対応し、スマホやタブレットを急速充電できるほか、最大67Wの出力でノートパソコンの充電にも対応する車載充電器「CAR-CHR83CPD」を発売しました。複数デバイスの同時充電を可能にする本製品は、ドライバーや同乗者の充電ニーズを一挙に解決します。
【掲載ページ】
品名：USB Power Delivery対応カーチャージャー（3ポート・67W）
品番：CAR-CHR83CPD
標準価格：3,960円（税抜き 3,600円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CAR-CHR83CPD
USB Type-C×2とUSB Aを搭載
USB Type-Cポート×2と、USB Aポートを搭載したカーチャージャーです。
USB Type-Cポート（USB-C1）は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。
3台同時に充電できるので、車の中で様々な機器を充電できます。
接続機器に最適な電流を供給するスマートIC搭載
接続機器を自動で認識し、機器に合わせた最適な電流を供給する、「スマートIC」を内蔵しています。
12Vの自動車から24Vの大型車まで対応
12V出力の一般的な自動車はもちろん、24V出力のトラックなど大型車でも使用できます。
-----------------------------------------------------------
【関連ページ】
カーチャージャー・カーインバーター（車載充電器）
https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/carcharger/index.html#usbpd
インカーワーク 車の運転席で移動の合間に快適パソコン作業！カーアクセサリー・便利グッズ特集
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/car_office/index.html
インカーワーク 乗用車・軽自動車・バンの運転席や後部座席のオフィス化 車内テレワーク実例集
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/car_office/interior.html
旅先で役立つ！トラベルグッズ特集
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/travelgoods/index.html
サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CAR-CHR83CPD
■サンワサプライ WEBサイト
https://www.sanwa.co.jp/
■サンワサプライ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo
■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP
■YouTube公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube
-----------------------------------------------------------
https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5239-0a8d78572740646757f91e905cdc0c68.pdf