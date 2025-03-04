ノートパソコンを車で充電できる、超高速給電USB Power Delivery67W対応カーチャージャーを発売

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サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、USB Power Delivery（USB PD）規格に対応し、スマホやタブレットを急速充電できるほか、最大67Wの出力でノートパソコンの充電にも対応する車載充電器「CAR-CHR83CPD」を発売しました。複数デバイスの同時充電を可能にする本製品は、ドライバーや同乗者の充電ニーズを一挙に解決します。




【掲載ページ】

品名：USB Power Delivery対応カーチャージャー（3ポート・67W）


品番：CAR-CHR83CPD


標準価格：3,960円（税抜き 3,600円）


製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CAR-CHR83CPD








USB Type-C×2とUSB Aを搭載


USB Type-Cポート×2と、USB Aポートを搭載したカーチャージャーです。


USB Type-Cポート（USB-C1）は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。


3台同時に充電できるので、車の中で様々な機器を充電できます。








接続機器に最適な電流を供給するスマートIC搭載


接続機器を自動で認識し、機器に合わせた最適な電流を供給する、「スマートIC」を内蔵しています。







12Vの自動車から24Vの大型車まで対応


12V出力の一般的な自動車はもちろん、24V出力のトラックなど大型車でも使用できます。







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【関連ページ】


カーチャージャー・カーインバーター（車載充電器）


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サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CAR-CHR83CPD




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