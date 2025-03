HIMEHINA 4th アルバム『Bubblin』を2025年6月11日(水)に発売。初回限定盤の予約受付をスタート！

株式会社Brave groupキービジュアル:秋赤音

株式会社LaRa(本社:東京都港区、読み:ララ、株式会社Brave group100%子会社、以下「Studio LaRa」)は、バーチャルアーティスト「HIMEHINA(ヒメヒナ)」の4thアルバム『Bubblin』(読み:バブリン)を2025年6月11日(水)に発売し、3月2日(日)より初回限定盤の予約受付を開始したことをお知らせします。

また、同年11月22日(土)・23日(日)の2日間にわたり、パシフィコ横浜 国立大ホールにてHIMEHINA LIVE 2025『ライフタイムイズバブリン』を開催することも併せてお知らせいたします。

■4thアルバム『Bubblin』概要

2018年にデビューし、2024年12月にYouTube登録者数100万人を突破したバーチャルアーティスト「HIMEHINA」。2023年5月に発売した3rd アルバム『提灯暗航』は、田中ヒメと鈴木ヒナによる感情表現豊かな歌唱力と独自の世界観が支持され、オリコンデジタルアルバムランキング1位、iTunesとmoraハイレゾのアルバムランキング1位を獲得しました。

あれから約2年ぶりのオリジナルアルバムとなる今作は、2023年12月のリリースからMVの再生回数が3,800万回を超えるHIMEHINAの代表曲『愛包ダンスホール』や、2024年11月のリリースから約3ヶ月でMVの再生回数が450万回を超える『LADY CRAZY』など、未発表の最新楽曲『バブリン』『遺言』を含め、全17トラックを収録しました。

▼ HIMEHINA『愛包ダンスホール』MV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=bnofYmfKLeo ]

▼ HIMEHINA『LADY CRAZY』MV

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=WTBycStPfJM ]

4thアルバム『Bubblin』

アーティスト:HIMEHINA

発売:2025年6月11日(水)

・特設サイト:https://himehina.jp/pages/4th-album-bubblin

【収録曲】

01. しゃぼんだま

02. LADY CRAZY

03. V

04. 愛包ダンスホール

05. Int:(未定)

06. バブリン

07. キスキツネ

08. マザードラッグ

09. 絶望を翔る恒星

10. 密命

11. 魂にひそむ

12. Int:(未定)

13. 遺言

14. Lemonade

15. 風編み鳥

16. 涙の薫りがする

17. 生と詩

【形態】

初回限定盤は全8種類。それぞれ、人気イラストレーターの秋赤音氏による描き下ろしイラストを使用したオリジナルパッケージやグッズが初回限定特典として付属します。さらに共通特典として、2025年11月22日(土)・23日(日)に開催のHIMEHINA LIVE 2025『ライフタイムイズバブリン』の「チケット最速先行応募券」、「撮影会応募券」、「オリジナルトレーディングカード(全80種のうち第一弾40種からランダム封入)」などをご用意しました。

※撮影会の詳細は、後日お知らせします。

※共通特典は初回生産分のみに封入され、なくなり次第終了します。

1.[初回限定] オーロラ BOX盤

価格:13,800円(税込)

内容:『Bubblin』CD / 『Bubblin』Tシャツ / 新衣装アクリルスタンド / アクリルジャケットキーホルダー / 缶バッジ / クリアポストカード / ステッカーセット / 共通特典(HIMEHINAトレーディングカードパック vol.1 Bubblin Special Edition 1パック[5枚入り] + プロモーションカード 1枚 / ジャケットデザインステッカー 1枚 / HIMEHINA LIVE 2025 最速先行抽選券 / HIMEHINA 撮影会抽選券)

2.[初回限定]幻のBlu-ray盤

価格:8,800円(税込)

内容:『Bubblin』CD / 幻のBlu-ray Disc(《全公演》MC Time、本日のスリーカード・《福岡》魂にひそむ、氷少女と陥落街、流れ行く命・《大阪》Lemonade、ボクラハ&ナイデ、パラソムニア

・《名古屋》密命、不機嫌なスリーカード、琥珀の身体) / 共通特典(HIMEHINAトレーディングカードパック vol.1 Bubblin Special Edition 1パック[5枚入り] + プロモーションカード 1枚 / ジャケットデザインステッカー 1枚 / HIMEHINA LIVE 2025 最速先行抽選券 / HIMEHINA 撮影会抽選券)

3.[初回限定]お風呂セット盤

価格:8,800円(税込)

内容:『Bubblin』CD(ジュエルケース仕様)/ オーロラバブリンポーチ / チャーム入りバスボム(全3種のうち1点ランダム封入) / ミニタオル / 防水スマホケース / 共通特典(HIMEHINAトレーディングカードパック vol.1 Bubblin Special Edition 1パック[5枚入り] + プロモーションカード 1枚 / ジャケットデザインステッカー 1枚 / HIMEHINA LIVE 2025 最速先行抽選券 / HIMEHINA 撮影会抽選券)

4.[初回限定]フォトブック盤

価格:5,400円(税込)

内容:『Bubblin』CD(奥付貼り仕様)/ 豪華80P フォトブック(ハードカバー仕様) / 共通特典(HIMEHINAトレーディングカードパック vol.1 Bubblin Special Edition 1パック[5枚入り] + プロモーションカード 1枚 / ジャケットデザインステッカー 1枚 / HIMEHINA LIVE 2025 最速先行抽選券 / HIMEHINA 撮影会抽選券)

5.[初回限定]トレカブック盤

価格:5,400円(税込)

内容:『Bubblin』CD(ジュエルケース仕様)/ ヒメヒナトレカ コレクションブック ver.Bubblin / 共通特典(HIMEHINAトレーディングカードパック vol.1 Bubblin Special Edition 1パック[5枚入り] + プロモーションカード 1枚 / ジャケットデザインステッカー 1枚 / HIMEHINA LIVE 2025 最速先行抽選券 / HIMEHINA 撮影会抽選券)

6.[初回限定]HIME Special盤

価格:5,400円(税込)

内容:『Bubblin』CD ver. HIMEジャケット(マキシケース仕様)/ ミニぬい ver.ヒメキツネ / メッセージカード from 田中ヒメ / 愛包ダンスホール Full Sing by HIME(QRダウンロード仕様) / 密命 Full Sing by HIME(QRダウンロード仕様)/ 共通特典(HIMEHINAトレーディングカードパック vol.1 Bubblin Special Edition 1パック[5枚入り] + プロモーションカード 1枚 / ジャケットデザインステッカー 1枚 / HIMEHINA LIVE 2025 最速先行抽選券 / HIMEHINA 撮影会抽選券)

7.[初回限定]HINA Special盤

価格:5,400円(税込)

内容:『Bubblin』CD ver. HINAジャケット(マキシケース仕様)/ ミニぬい ver.ヒナキツネ / メッセージカード from 鈴木ヒナ / 愛包ダンスホール Full Sing by HINA(QRダウンロード仕様) / 絶望を翔る恒星 Full Sing by HINA(QRダウンロード仕様)/ 共通特典(HIMEHINAトレーディングカードパック vol.1 Bubblin Special Edition 1パック[5枚入り] + プロモーションカード 1枚 / ジャケットデザインステッカー 1枚 / HIMEHINA LIVE 2025 最速先行抽選券 / HIMEHINA 撮影会抽選券)

8.[初回限定]通常盤

価格:3,850円(税込)

内容:『Bubblin』CD(ジュエルケース仕様)/ 共通特典(HIMEHINAトレーディングカードパック vol.1 Bubblin Special Edition 1パック[5枚入り] + プロモーションカード 1枚 / ジャケットデザインステッカー 1枚 / HIMEHINA LIVE 2025 最速先行抽選券 / HIMEHINA 撮影会抽選券)

・予約ページ:https://himehina.jp/pages/4th-album-bubblin

※各画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品仕様および特典内容は、予告なく変更されることがあります。

※本商品の発送は2025年6月以降を予定しています。

※本商品は今後再販売される可能性があります。

※配送状況により、発送時期が前後する場合があります。

■2Daysワンマンライブ概要

タイトル:HIMEHINA LIVE 2025『ライフタイムイズバブリン』

日程:[Day1]2025年11月22日(土)

[Day2]2025年11月23日(日)

会場:パシフィコ横浜 国立大ホール

出演:HIMEHINA(田中ヒメ、鈴木ヒナ)

主催・企画:Studio LaRa

<チケット先行抽選受付について>

2025年6月より、4thアルバム『Bubblin』に同封される「最速先行応募券」とHIMEHINA公式ファンクラブJOJICLUB+会員限定で、チケット先行抽選受付を開始予定です。

ライブやチケットに関する詳細は、HIMEHINA 公式HP(https://himehina.jp/)および公式X(https://x.com/lara_km10/)から後日発表いたします。続報をお待ちください。

■「HIMEHINA(ヒメヒナ)」プロフィール

左から:田中ヒメ・鈴木ヒナ

感情を叫ぶようなハイトーンな歌声を持つ田中ヒメと、優しい歌声でヒメとの美しいハーモニーを奏でる鈴木ヒナのバーチャルユニット「HIMEHINA」。

バーチャルアーティストとして歌やダンスといった音楽活動を中心に、ゲーム実況やバラエティ動画など幅広いコンテンツをYouTubeに投稿している。

中でも高クオリティなMVとLIVEパフォーマンスに定評があり、ワンマンライブのチケットは発売後1分で即完売する人気。

YouTubeチャンネル登録者数は100万人を超え、動画の総再生数は4億回を突破している。

2023年5月にリリースした3rd アルバム『提灯暗航』はオリコンデジタルアルバムランキング1位、iTunesとmoraハイレゾのアルバムランキング1位を獲得し、2人の感情表現豊かな歌唱力と独自の世界観が支持されている。

<関連公式リンク>

・HIMEHINA YouTube:https://www.youtube.com/c/HimeHina/

・HIMEHINA TikTok:https://www.tiktok.com/@himehina.80/

・HIMEHINA Instagram:https://www.instagram.com/himehina_official/

・田中ヒメ X:https://x.com/HimeTanaka_HH/

・鈴木ヒナ X:https://x.com/HinaSuzuki_HH/

・HIMEHINA HP:https://himehina.jp/

・HIMEHINA オリジナルMV一覧:https://x.gd/oNC9K

<コピーライト>

(C)LaRa

■採用情報

Brave groupおよびStudio LaRaでは、事業拡大に伴い、積極的な採用活動を行っています。

募集中の職種は、下記ページからご確認ください。

・Brave group採用サイト:https://x.gd/TwEkI

・Studio LaRa求人情報一覧:https://x.gd/ibpe7

■会社概要

株式会社LaRa

有志の創作集団「田中工務店」を原形とし、Creative至上主義を掲げた、その遺伝子をそのままに設立された創作スタジオです。バーチャルアーティストの活動運営やMusicVideoなどの作品制作、AR融合型のライブ興行など、やりたい事を気の赴くがままに創造をしています。

・Studio LaRa 公式サイト:https://www.lara.inc/

・Studio LaRa 公式X:https://x.com/LaRa_km10/

株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:46.8億円(資本剰余金含む)

・代表取締役:野口 圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト:https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト:https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア:https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X:https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧:https://bravegroup.co.jp/company/#group-company