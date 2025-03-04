仙台発オルタナティブデュオ dansa med digチャリティーレコード作品『Layers / A Pale Moment』発売決定
仙台発のオルタナティブデュオ dansa med dig（ダンサ・メッド・ディグ） が、2025年3月11日に初の7インチアナログレコード 『Layers / A Pale Moment』 をリリースする。
dansa med dig
「自然の恵み、脅威、儚さ」をテーマにした2曲を収録。
本作は 株式会社Side-Bクリエーションズ と共同制作しており、リサイクル素材を使用した青いカラーバイナル仕様に加え、環境に配慮した素材のジャケットとレーベルを採用。利益は 「公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）」 に全額寄付される予定だ。
リリースに先駆け、収録曲 「A Pale Moment」 のミュージックビデオを3月4日に公開。ボーカル・五十嵐の出身地 福島県の絶景 に加え、10年に一度の大寒波が生み出した幻想的な雪景色を捉えた映像美にも注目したい。
（ジャケットイメージ)
【リリース情報】
タイトル：『Layers / A Pale Moment』
アーティスト：dansa med dig
リリース日：2025年3月11日
フォーマット：7インチアナログレコード（音源DLコード付き）
ストリーミング配信：無
レーベル：Staghorn Records
カタログNo.：DMD-V01
価格：\1,800（税込）
(ジャケット及び盤面イメージ)
【Track List】
SIDE A：Layers
SIDE B：A Pale Moment
【Music Video URL】
https://www.youtube.com/watch?v=TpPdT-Zp1I4&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=TpPdT-Zp1I4&feature=youtu.be)
【オンラインショップ】
https://staghorn-records.jp/products/layers-a-pale-moment
【プレスリリースおよびMV解禁日時】
2025年3月4日 正午
【お問い合わせ】
担当者：西嶋 陸（Staghorn Records代表）
E-mail：staghorn.records@gmail.com
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