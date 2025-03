SURF Musicとm-flo共同開催「come again」Remixコンテストが開催！優秀作品が全て配信リリースされる選考プロセスも発表

SURF Music

「Bringing Power Back to Music Creators(音楽のチカラをクリエイターに)」を掲げ、世界中の音楽クリエイターやレーベルなどのバイヤーが未発表楽曲を共有し、新たな才能の発掘とクリエイターの収益化を促進するデジタルマーケットプレイスの「SURF Music」とm-floが「come again」Remixコンテストを本日3月4日(火)より共同開催します。

今回のRemixコンテストは、m-floが2001年に発表したシングル「come again」のリミックスをSURF Musicのプラットフォームで募集するものです。

2001年1月にリリースされた、m-floの2ndアルバム『Expo Expo』からの9枚目のシングル「come again」は、オリコンシングルチャートで最高4位を獲得したほか、およそ39万枚を売り上げ、日本レコード協会からプラチナ認定を2度受賞。その後も2012年にはビルボードジャパンホット100で61位にランクインするなど、今もなお多くの人々に愛されている楽曲です。

“come again” by m-flo

- YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=RNBiaZbFGII)

- Spotify(https://open.spotify.com/track/477CB93mH986mrIheQD0RR?si=23b659b9998442a5)

- Apple Music(https://music.apple.com/jp/album/come-again/1156375925?i=1156376017&l=en-US)

Remixコンテストの期間は、3月4日(火)から4月1日(火)まで。審査方法は、単独の優勝作品を選考する方法ではなく、審査員によって優秀作品として選ばれたリミックス楽曲を全て配信の後、DSPでのパフォーマンスやメンバー本人の審査に基づいて最終的な優勝楽曲を決定するという新たな選考プロセスを採用します。

リミックスには、新たに制作した歌詞やオーディオ(ラップパートやメロディなど、)を言語不問で自由に追加可能。SURF MusicとBIG UP!による1次審査を通過した作品は、BIG UP! Distributionを通じて正式リリースされ、リミックスの売上の一部は、BIG UP!を通じてクリエイターに分配。さらに、2次審査として、6月30日までのDSP再生数上位10作品が選出され、m-floがその中から「m-flo 25周年賞」作品を決定します。受賞作品には賞金が授与されるほか、m-floのメジャーデビュー記念日である7月7日にm-flo公式YouTubeチャンネルで公開されます。

応募リンク: https://url.surf/fSFleCVh(https://url.surf/fSFleCVh)

SURF Musicは、音楽クリエイターとA&R合わせて約13,000人以上のユーザーが30カ国以上から集まるプラットフォームです。月額のサブスクリプションに登録するだけで、世界中のクリエイターやレーベルなどの業界関係者とつながることが可能。これまでに、国内外で活躍するバンドのThe fin.やシティポップレジェンド稲垣潤一のRemixコンテストを開催したほか、日本のアイドルグループ・SUPER☆DRAGONのシングルや新田真剣佑出演で話題となったディズニープラスオリジナルドラマシリーズ『フクロウと呼ばれた男』の劇伴など、SURF Musicユーザーによる楽曲がすでに世界中で起用されています。

応募には、SURF Starter($4.99 / 月)、SURF Plus($19.99 / 月)、SURF Pro($49.99 / 月)いずれかのSURF Music有料アカウントへの登録が必要となります。



登録後、プラットフォーム内の「コンペ情報」の該当ページから、ステムデータのダウンロード並びにRemix作品の提出が可能です。多くのご応募お待ちしております。

【コンテスト詳細】

- 応募締切日:2025年4月1日(火) 23:59 JST- 1次審査通過作品(複数リミックスを想定)決定:4月10日 (通過者のみに連絡)- Big Up!登録用メタデータ締め切り: 4月17日- 1次審査通過作品リミックス(複数リミックスを想定)配信開始:5月上旬- 中間発表:6月中旬- 2次審査:全DSPの再生数上位10位を選出 : 6月30日- 最終審査:『m-flo 25周年賞』作品発表+m-flo YouTubeチャンネルにてオフィシャルオーディオ公開:7月7日

【注意事項】

- フルステムをダウンロードして、リミックスを作成してください。- 新たに作成した歌詞やオーディオ(ラップパートやメロディなど)を追加できます。言語に制限はありません。- - 提出作品に関する著作権および関連する権利については、「利用規約」をご確認ください。- すべてのリミックス応募作品は、SURF MusicとBIG UP!による審査を経た上で、1次審査選出(*複数曲を想定)がBIG UP! Distributionを通じて正式にリリースされます。- [1次審査通過作品]選出リミキサーには2025年4月10日までに直接通知され、BIG UP! Distributionへのアカウント登録が必要となります。また、リミックスのリリースに必要なすべての素材およびメタデータを2025年4月17日までに提出してください。- [1次審査通過作品]に選出されたリミキサーには、BIG UP! からリリースされた売上の一部が分配されます。*詳しくは「利用規約」をご確認ください。- 2次審査選出リミックス作品(複数曲を想定)は、2025年5月上旬にリリースされます。- 1次審査:6月30日までの全DSP再生数上位10位を選出。

【賞品詳細】

- 「m-flo 25周年賞」は、m-floがDSPストリーミングプラットフォームにおけるパフォーマンス上位10作品の中から選出します。リミックスのパフォーマンス評価期間は2025年6月30日まで。- 優勝者には以下の賞金が授与されます- - 「m-flo 25周年賞」副賞:\250,000(税込)- また、『m-flo 25周年賞』とは別に『SURF Select賞』も発表予定。本賞は、すべてのリミックス作品を対象に、SURFのA&Rチームによる選考プロセスを通じて決定され、クリエイティビティとオリジナリティに基づき、優れたリミックスを表彰します。受賞者には、賞金\200,000(税込)が授与されます。

また、『m-flo 25周年賞」を受賞したリミックス作品は、2025年7月7日にm-flo公式YouTubeチャンネルにて公開されます

【応募方法】

応募者のSURFアカウントにログインし、SURFマーケットプレイスに作品データをアップロードしてください。

ーーーーーーーーーーーーーー

m-flo

m-floは1998年に☆Taku TakahashiとVERBALによって設立され、すぐにLISAがシンガーソングライターとして加入し、正式にグループがスタートしました。インディーでのデビューシングル「The Way We Were」は大ヒットとなり、1999年にはメジャーデビューを果たし、「the tripod e.p.」がオリコンで9位にランクインしました。その後数年間、12枚のヒットシングルと2枚の大ヒットアルバムをリリースし、2001年の「EXPO EXPO」は80万枚以上を売り上げ、日本の音楽シーンに多大な影響を与えました。

2002年、LISAはソロ活動に専念するために脱退しましたが、m-floは進化を続け、2003年から2008年にかけて「Loves」シリーズを発表。多彩なアーティストとのコラボレーションを通じて、日本の音楽における「フィーチャリング」概念を革新しました。

VERBALは、日本のヒップホップグループ「Teriyaki Boyz」のメンバーでもあり、2006年の映画『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』のメインテーマ曲として使用されたシングル曲「Tokyo Drift (Fast & Furious)」で最もよく知られています。

2008年に「Loves」シリーズを終了後、メンバーはそれぞれプロデュース、DJ活動、ファッションなどの個々のプロジェクトに取り組みました。そして2017年12月、LISAが再加入し、オリジナルメンバーとして15年ぶりに再結成されました。2018年には20周年を迎え、今なお日本の主流音楽シーンにおける影響力を示し続けています。

[公式サイト] https://m-flo.com/

[X] https://x.com/mflo_official

[Spotify] https://open.spotify.com/artist/4UhiMIdxKqQxmzdE9nYe6O?si=WC-DV35FRIS6vnlfIO8llw

[Apple Music] https://music.apple.com/jp/artist/m-flo/74119502?l=en-US





SURF Musicの提供するサービス

SURF Musicは「Bringing Power Back to Music Creators(音楽のチカラをクリエイターに)」を掲げ、音楽クリエイターとレーベルなどのバイヤーをつなぐデジタルマーケットプレイス。2023年3月にグローバルローンチを果たし、現在約3万人のユーザーが登録。未発表デモ音源の共有や、楽曲リクエスト「コンペ情報」を通じた効率的なマッチングを実現しています。

AIが自動付与する楽曲タグや「マジックサーチ機能」により、求める楽曲を簡単に発見可能。また「SURF Sessions」では、クリエイター間のデータ共有やコミュニケーションをスムーズに行えます。すべての取引収益は100%クリエイターに還元。詳細はこちら(https://discover.surf/ja/creators)。

SURF Music 会社概要

会社名:SURF MUSIC株式会社

設立:2019年

CEO:小堀ケネス

Webサイト:https://discover.surf/ja

Instagram:https://www.instagram.com/discover.surf/

Facebook:https://www.facebook.com/discover.surf

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/surfmusic/

X:https://twitter.com/discover_surf