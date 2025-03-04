【4/23無料セミナー】人事・労務ご担当者様必見！主要7社のタレントマネジメントシステムを一括比較できるセミナーへ登壇決定。

One人事株式会社

ワンストップ人事労務システム「One人事」を提供するOne人事株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：唐沢雄三郎）は、セミナー『ぶっちゃけ何ができるの？タレントマネジメント比較セミナー』への登壇が決定したことをお知らせします。

タレントマネジメントシステムの必要性や活用方法についてディスカッション形式で学ぶことができるセミナーです。各社の特徴や違いを理解し、自社にあったシステム選びにぜひご活用ください。

■概要

詳細・お申し込みはこちら :https://cloud-station.jp/blog/seminar20250423/?utm_campaign=taremane&utm_source=email&utm_content=Onehr

・イベント名：ぶっちゃけ何ができるの？タレントマネジメント比較セミナー

・開催日時：2025年4月23日(水) 13:00～14:00

・開催形式：オンライン（Zoom）

・参加費用：無料

・参加対象：人事・労務ご担当者、経営者

・主催：株式会社TECO Design

・参加方法：下記、特設サイトよりお申し込み

・特設サイト：https://cloud-station.jp/blog/seminar20250423/?utm_campaign=taremane&utm_source=email&utm_content=Onehr(https://cloud-station.jp/blog/seminar20250423/?utm_campaign=taremane&utm_source=email&utm_content=Onehr)

◼️こんな方におすすめ！

・タレントマネジメントシステムの導入を検討しており、各社の強みや違いを知りたい方

・システムの運用事例や活用法を知りたい方

・各社のシステムを一括比較したい方

・タレントマネジメントシステムの必要性を知りたい方

・人事・労務ご担当者様、経営者の皆様

◼️登壇者

One人事株式会社 HRTech SaaS事業部 フィールドセールス2部 中本 綾香

大学卒業後、新卒でエン・ジャパン株式会社に入社し、中途採用支援の領域で求人広告の営業を担当。その後、バックオフィス領域のSaaS企業にてインサイドセールスを経験したのち、フィールドセールスへ異動。2024年、One人事株式会社に入社。フィールドセールスとして中小企業を中心にお客様の課題解決に邁進中。社員の笑顔を引き出すために奮闘する人事担当者の力になりたいという想いが誰よりも強い。

◼️「One人事」とは

有償利用ユーザー数60万人を突破！勤怠管理、労務管理、給与計算、タレントマネジメントをワンストップで業務効率化する人事労務システム「One人事」。社員の成長と業務の効率化を全面的に支えます。

・サービスHP：https://onehr.jp/

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＜お問い合わせ先＞

One人事株式会社 広報担当 E-mail：pr@onehr.jp