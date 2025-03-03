『World DJ Festival Japan 2025』第1弾アーティストラインナップを公開！！
World DJ Festival Japan 2025 製作委員会は、2025年6月28日（土）・29 日（日）の2日間、幕張メッセ 国際展示場9-11ホール （千葉市美浜区）にて開催される「World DJ Festival Japan 2025」の第1弾アーティストラインナップ16組を発表いたします。
World DJ Festival Japan 2025 の最新情報は、公式SNSにて発表いたします。公式Instagram(https://www.instagram.com/worlddjfestival_jpn/)
【World DJ Festival Japan 2025 について】
韓国No.1、アジアNo.1の動員数を誇るWorld DJ Festivalの世界進出第一弾！
World DJ Festival Japan 2025 では、[Universe＆Fantasy] をコンセプトに、多彩な音楽が織りなす無限の宇宙へと皆様をご招待します。
最先端のテクノロジーによる斬新な演出と、世界最高峰のDJたちのコラボレーションによって、壮大な宇宙の物語が今始まります。
【出演アーティスト】第1弾アーティストラインナップ
■6月28日（土）
WORLD STAGE
・Alesso（アレッソ）
・Alan Walker（アラン・ウォーカー）
・W&W b2b R3HAB（ダブリュー・アンド・ダブリュー b2b リハブ）
・DABIN（ダビン）
・DubVision b2b Matisse&Sadko b2b Third Party（ダブヴィジョン b2b マティッス & サドコ b2bサードパーティー）
・KDH（ケーディーエイチ）
・Mo Falk b2b Guy Arthur（モー・フォーク b2b ガイ・アーサー）
Alesso
Alan Walker
W&W b2b R3HAB
DABIN
DubVision b2b Matisse&Sadko b2b Third Party
KDH
Mo Falk b2b Guy Arthur
■6月29日（日）
WORLD STAGE
・The Chainsmokers（ザ・チェインスモーカーズ）
・Nicky Romero（ニッキー・ロメロ）
・KSHMR（カシミア）
・Jonas Blue（ジョナス・ブルー）
・Hedex（へデックス）
・Astrix（アストリックス）
・RetroVision（レトロビジョン）
・jeonghyeon（ジョンヒョン）
・Juncoco b2b VandalRock（ジュンココ b2b ヴァンダルロック）
The Chainsmokers
Nicky Romero
KSHMR
Jonas Blue
Hedex
Astrix
RetroVision
jeonghyeon
Juncoco b2b VandalRock
【チケット発売情報】
■PRE-SALEチケット
現在、先着順でチケットの受付を行っております。規定枚数に達し次第、販売を終了いたします。
・1Day チケット(GA): \17,000-
・1Day premiumチケット(PGA): \27,000-
・1Day U23チケット(UGA): \12,000-
・2Days チケット(GA): \32,000-
・2Days premiumチケット(PGA): \52,000-
・2Days U23チケット(UGA): \21,000-
※Premiumチケットは前方専用エリア入場可能
※U23チケットはイベント当日時点で23歳未満（18歳～22歳）の方対象
■チケット購入URL
ローチケ：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=744506
ZAIKO：https://iflyer.zaiko.io/e/wdjf2025
ぴあ：https://w.pia.jp/t/wdf2025japan/
JP NIGHT：https://www.jp-night.me/app/index.html?activity_id=56994
※チケットは18歳以上の方にご購入いただけます。
【World DJ Festivalとは】
世界トップクラスのDJ/プロデューサーと世界最高峰のプロダクションチームの技術力と最高の演出力で圧倒的な規模のステージから感動的な瞬間をお届けするEDMフェスティバルです。
2024年の韓国開催時にはTHE CHAINSMOKERS（ザ・チェインスモーカーズ）をヘッドライナーに迎え、2日間で9万人動員を突破。2023年以前には、Zedd（ゼッド）、ERIC PRYDZ（エリック・プライズ）、KSHMR（カシミア）、Nicky Romero（ニッキー・ロメロ）、ODEZA（オデッザ）、AVICII（アヴィーチー）といった大人気アーティストたちを多数ラインナップ、今回のラインナップも乞うご期待。(韓国オフィシャルサイト:https://wdjfest.com/)
「World DJ Festival Japan 2025」公演概要
■日程：2025年6月28日（土）29日（日）
■会場：幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール （千葉市美浜区）
■公式SNS
Instagram(https://www.instagram.com/worlddjfestival_jpn/)
X(旧Twitter)(https://x.com/wdjf_japan)
Facebook(https://www.facebook.com/worlddjfestivaljp)
■主催・企画・制作：World DJ Festival Japan 2025 製作委員会
■問い合わせ：info@wdjf-jpn.com
（World DJ Festival Japan 2025 製作委員会 主幹事会社 株式会社サムライパートナーズ ）