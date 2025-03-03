『World DJ Festival Japan 2025』第1弾アーティストラインナップを公開！！

株式会社サムライパートナーズ

World DJ Festival Japan 2025 製作委員会は、2025年6月28日（土）・29 日（日）の2日間、幕張メッセ 国際展示場9-11ホール （千葉市美浜区）にて開催される「World DJ Festival Japan 2025」の第1弾アーティストラインナップ16組を発表いたします。

World DJ Festival Japan 2025 の最新情報は、公式SNSにて発表いたします。公式Instagram(https://www.instagram.com/worlddjfestival_jpn/)

【World DJ Festival Japan 2025 について】

韓国No.1、アジアNo.1の動員数を誇るWorld DJ Festivalの世界進出第一弾！

World DJ Festival Japan 2025 では、[Universe＆Fantasy] をコンセプトに、多彩な音楽が織りなす無限の宇宙へと皆様をご招待します。

最先端のテクノロジーによる斬新な演出と、世界最高峰のDJたちのコラボレーションによって、壮大な宇宙の物語が今始まります。

【出演アーティスト】第1弾アーティストラインナップ

■6月28日（土）

WORLD STAGE

・Alesso（アレッソ）

・Alan Walker（アラン・ウォーカー）

・W&W b2b R3HAB（ダブリュー・アンド・ダブリュー b2b リハブ）

・DABIN（ダビン）

・DubVision b2b Matisse&Sadko b2b Third Party（ダブヴィジョン b2b マティッス & サドコ b2bサードパーティー）

・KDH（ケーディーエイチ）

・Mo Falk b2b Guy Arthur（モー・フォーク b2b ガイ・アーサー）

AlessoAlan WalkerW&W b2b R3HABDABINDubVision b2b Matisse&Sadko b2b Third PartyKDHMo Falk b2b Guy Arthur

■6月29日（日）

WORLD STAGE

・The Chainsmokers（ザ・チェインスモーカーズ）

・Nicky Romero（ニッキー・ロメロ）

・KSHMR（カシミア）

・Jonas Blue（ジョナス・ブルー）

・Hedex（へデックス）

・Astrix（アストリックス）

・RetroVision（レトロビジョン）

・jeonghyeon（ジョンヒョン）

・Juncoco b2b VandalRock（ジュンココ b2b ヴァンダルロック）

The ChainsmokersNicky RomeroKSHMRJonas BlueHedexAstrixRetroVisionjeonghyeonJuncoco b2b VandalRock【チケット発売情報】

■PRE-SALEチケット

現在、先着順でチケットの受付を行っております。規定枚数に達し次第、販売を終了いたします。

・1Day チケット(GA): \17,000-

・1Day premiumチケット(PGA): \27,000-

・1Day U23チケット(UGA): \12,000-

・2Days チケット(GA): \32,000-

・2Days premiumチケット(PGA): \52,000-

・2Days U23チケット(UGA): \21,000-

※Premiumチケットは前方専用エリア入場可能

※U23チケットはイベント当日時点で23歳未満（18歳～22歳）の方対象

■チケット購入URL

ローチケ：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=744506

ZAIKO：https://iflyer.zaiko.io/e/wdjf2025

ぴあ：https://w.pia.jp/t/wdf2025japan/

JP NIGHT：https://www.jp-night.me/app/index.html?activity_id=56994

※チケットは18歳以上の方にご購入いただけます。

【World DJ Festivalとは】

世界トップクラスのDJ/プロデューサーと世界最高峰のプロダクションチームの技術力と最高の演出力で圧倒的な規模のステージから感動的な瞬間をお届けするEDMフェスティバルです。

2024年の韓国開催時にはTHE CHAINSMOKERS（ザ・チェインスモーカーズ）をヘッドライナーに迎え、2日間で9万人動員を突破。2023年以前には、Zedd（ゼッド）、ERIC PRYDZ（エリック・プライズ）、KSHMR（カシミア）、Nicky Romero（ニッキー・ロメロ）、ODEZA（オデッザ）、AVICII（アヴィーチー）といった大人気アーティストたちを多数ラインナップ、今回のラインナップも乞うご期待。(韓国オフィシャルサイト:https://wdjfest.com/)

「World DJ Festival Japan 2025」公演概要

■日程：2025年6月28日（土）29日（日）

■会場：幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール （千葉市美浜区）

■公式SNS

Instagram(https://www.instagram.com/worlddjfestival_jpn/)

X(旧Twitter)(https://x.com/wdjf_japan)

Facebook(https://www.facebook.com/worlddjfestivaljp)

■主催・企画・制作：World DJ Festival Japan 2025 製作委員会

■問い合わせ：info@wdjf-jpn.com

（World DJ Festival Japan 2025 製作委員会 主幹事会社 株式会社サムライパートナーズ ）