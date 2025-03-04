ARTOLETTA(R)10th Anniv. PJT 2nd¡Ø»Ë¾åºÇ¹â·æºî¤¬´°À®¡Ù
3·î4Æü¡¡
Homage to Artists of the Japonism¡¡PV¸ø³«
https://artoletta.jp/
3·î10Æü¡¡
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëopen¡õÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï¡ÊÂè°ì´üÍ½ÌóÈÎÇä¡Ë¡¡
https://artoletta.jp/¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇHomage to Artists of the Japonism¤ÎÀ©ºîStory¸ø³«
https://artoletta.com/jp/
ÆóÂåµð¾¢¤ËÊû¤²¤ë¥¼¥í¤«¤é¤ÎºÆÁÏºî
ARTOLETTA(R)¤Ï10¼þÇ¯µÇ°¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤È¿Ê²½¤·¤¿µ»½Ñ¡¦É½¸½ÎÏ¤òÁÃ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÁÏºî¤Ø¤ÈÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎAnniversary¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤ÏÆóÂåµð¾¢¤ÎÌ¾ºî¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿·Ý½Ñ¤Îµ¯¸»¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ëARTOLETTA(R)ÂåÉ½ºî¤ò¥¼¥í¤«¤éºÆÁÏºî¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³ë¾þËÌºØ¤ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡×Èà¤é¤ÎºîÉÊ¤¬200Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æº£¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÉâÀ¤³¨¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢³×¿·Åª¤ÊÉ½¸½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ARTOLETTA(R)¤Ï¤³¤ÎÌ¾ºî¤Ë²þ¤á¤Æ·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½Âå¤Îµ»½Ñ¤ÈÉÔÊÑ¤Î²ÁÃÍ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Ì¤Æ§¤ÎÎÎ°è¤ØÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸Í¤ÈÎáÏÂ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹µ»½Ñ¤ÈÈþ°Õ¼±
³ë¾þËÌºØ¤Î¡Ø¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡Ù¤¬»ý¤Ä¡¢¹Ó¤ì¶¸¤¦ÇÈ¤ÎÌöÆ°´¶¡¢¿§ºÌ¡¢¹½¿Þ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ú¥ë¥·¥¢¥ó¥Ö¥ëー¤Î¿¼¤ß¡£Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤Î¡Ø»°ÂåÌÜÂçÃ«µ´¼¡¤ÎÅÛ¹¾¸ÍÊ¼±Ò¡Ù¤¬ÉÁ¤¯¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤ÈÉñÂæ¤ÎÇ®µ¤¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌ¾ºî¤¬Êü¤ÄÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿³×¿·ÅªÉ½¸½¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ARTOLETTA(R)¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Îµ»Ë¡¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÈÇ²è¤Î½Å¤Ê¤ê¤¬À¸¤ß½Ð¤¹±ü¹Ô¤¤äÉ÷¹ç¤¤¤ò¼êÉÁ¤¤ÇºÆ¸½¤·¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤ÆºîÉÊ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿·ÐÇ¯¤Îº¯À×¤Þ¤Ç¤âºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉ½¸½¡£¤³¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢µð¾¢¤¿¤Á¤Î³×¿·ÅªÉ½¸½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤ÎÌÚÈÇ¿¦¿Í¤¬ÄÉµá¤·¤¿µ»½Ñ¤äÈþ°Õ¼±¤Ø¤Î¿¼¤¤·É°Õ¤Î¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ÆÆüËÜÊ¸²½¤È¸ò¤ï¤ë¡ÖARTOLETTA(R)¡×¤Î´°À®
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÌ¾ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¾¸Í¤ÈÎáÏÂ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥Þー¥·¥ÖÂÎ¸³¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÉâÀ¤³¨¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¶õ´Ö¤ÎÈþ¡×¤ä¡ÖÌþ¤·¤Î»þ´Ö¡×¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀº¿À¡×¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¾ì¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äÍøÊØÀ¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤ë¸½Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËÂÐ¤·¡¢ARTOLETTA(R)¤ÏÉÔÊÑ¤Î²ÁÃÍ¤òÅ»¤¦¥È¥¤¥ì¡á·Ý½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ºÇ¹â·æºî¡ÖHokusai / Sharaku¡×¤ò¤Ä¤¤¤Ë´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï´öÅÙ¤â¤Î»î¹Ôºø¸í¤ò·Ð¤Æ¡¢Æó¿Í¤Îµð¾¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òARTOLETTA(R)¤È¤¤¤¦Î©ÂÎÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡á¥È¥¤¥ì¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë200Æü´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¡¢ARTOLETTA(R)»Ë¾åºÇ¹â·æºî¤ò³§¤µ¤Þ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»þ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯3·î10Æü ARTOLETTA(R) EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï!!
¡úARTOLETTA(R) Hokusai / Sharaku (Âè°ì´üÍ½ÌóÈÎÇä¡Ë
¡úLIXIL¥µ¥Æ¥£¥¹G edition
¡ú²Á³Ê¡¡957,000±ß¡¡(´°À®ÉÊËÜÂÎÀÇ¹þ)
¢¨Ç¼´ü¤ÏÍ½ÌóÈÎÇä¼êÂ³¤´°Î»¤è¤ê2～3¥ö·î
¡ÖHomage to Artists of the Japonism¡×- Ì¤Íè¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤°
¤³¤Î10¼þÇ¯Anniversary¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµÇ°»ö¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ARTOLETTA(R)¤Î³èÆ°¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÖHomage to Artists of the Japonism¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÉâÀ¤³¨¤äÀ¾ÍÎ²è¤ÎÌ¾²è¡¦Ì¾ºî¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤¹¤ë¡ÖARTOLETTA(R) JAPAN Collection¡×¤È¡ÖARTOLETTA(R) WESTERN Collection¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²áµî¤Î·Ý½Ñ¤ò·É¤¤¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ÈÀº¿À¤òÌ¤Íè¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤°¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤¬¾Ð´é¤Ç·Ò¤¬¤ë¡×
ARTOLETTA(R)¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤Þ¤¹
¥×¥ì¥¹´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè / Press Inquiries
Email¡§info@taikoujuken.com
Tel: 022-378-4543
ÂÙ¸÷½»·ú¡¡³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö¡§KOJI AKAMA