ARTOLETTA(R)10th Anniv. PJT 2nd¡Ø»Ë¾åºÇ¹â·æºî¤¬´°À®¡Ù

泰光住建株式会社

3月4日

Homage to Artists of the Japonism PV公開

https://artoletta.jp/

3月10日

オンラインストアリニューアルopen&予約販売開始(第一期予約販売)

https://artoletta.jp/

公式サイトでHomage to Artists of the Japonismの制作Story公開

https://artoletta.com/jp/

二代巨匠に捧げるゼロからの再創作

ARTOLETTA(R)は10周年記念の節目を迎え、これまでの歩みと進化した技術・表現力を礎に、新たな創作へと挑戦します。このAnniversaryプロジェクトでは二代巨匠の名作に込められた芸術の起源を振り返り、これまで数々の受賞歴を誇るARTOLETTA(R)代表作をゼロから再創作する決意を固めました。

「葛飾北斎と東洲斎写楽」彼らの作品が200年を超えて今なお語り継がれるのは、当時の浮世絵の枠を超え、革新的な表現を取り入れたからに他なりません。ARTOLETTA(R)はこの名作に改めて敬意を表し、原点に立ち返ることで、現代の技術と不変の価値を融合させた未踏の領域へ挑戦しました。

江戸と令和が織りなす技術と美意識

葛飾北斎の『神奈川沖浪裏』が持つ、荒れ狂う波の躍動感、色彩、構図、そしてペルシアンブルーの深み。東洲斎写楽の『三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛』が描く、歌舞伎役者の誇張された表情と舞台の熱気。これらの名作が放つ世界を驚かせた革新的表現に敬意を払いながら、ARTOLETTA(R)は江戸時代の技法にも目を向けました。

木版画の重なりが生み出す奥行きや風合いを手描きで再現し、長い年月を経て作品に刻まれた経年の痕跡までも細部にわたって表現。この挑戦は、巨匠たちの革新的表現だけでなく、当時の木版職人が追求した技術や美意識への深い敬意の証でもあります。

時空を超えて日本文化と交わる「ARTOLETTA(R)」の完成

私たちは、この名作を通じて江戸と令和の架け橋となる「イマーシブ体験」を提案します。日常の生活環境の中で浮世絵の世界に没入できる環境を提供し、日本人が培ってきた「空間の美」や「癒しの時間」「おもてなしの精神」を再発見する場を創り出します。サステナビリティや利便性を追求しながらも次々と生まれては消える現代の価値観に対し、ARTOLETTA(R)は不変の価値を纏うトイレ=芸術として、新たな文化を生み出す最高傑作「Hokusai / Sharaku」をついに完成させました。

このプロジェクトは幾度もの試行錯誤を経て、二人の巨匠の世界観をARTOLETTA(R)という立体的なキャンバス=トイレに溶け込ませるために200日間を費やしました。

今、ARTOLETTA(R)史上最高傑作を皆さまに体験していただく時が訪れたのです。

2025年3月10日 ARTOLETTA(R) ECサイトにて予約販売開始!!

★ARTOLETTA(R) Hokusai / Sharaku (第一期予約販売)

★LIXILサティスG edition

★価格 957,000円 (完成品本体税込)

※納期は予約販売手続き完了より2~3ヶ月

「Homage to Artists of the Japonism」- 未来へと受け継ぐ

この10周年Anniversaryプロジェクトは、単なる記念事業ではありません。ARTOLETTA(R)の活動国である日本とフランスを中心に、「Homage to Artists of the Japonism」というコンセプトのもと、浮世絵や西洋画の名画・名作をオマージュする「ARTOLETTA(R) JAPAN Collection」と「ARTOLETTA(R) WESTERN Collection」を発表していきます。これは、過去の芸術を敬い、その価値と精神を未来へと受け継ぐための重要な一歩となるでしょう。

「世界中が笑顔で繋がる」

ARTOLETTA(R)の挑戦は、これからも続きます

