アウトドアアクティビティブランドブランド『KiU』と『ROLLING CRADLE』 コラボレーションアイテム発売開始！

株式会社ワールドパーティーコラボコレクションサイト :https://kiu-online.jp/collections/rollingcradlexkiu

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開するアウトドアアクティビティブランド「KiU」は、ミュージックシーンやストリートカルチャーを牽引する人気ブランド「ROLLING CRADLE」との2025年最新コラボレーションアイテムを発表。多くの音楽フェスに出店し、アーティストコラボを実現してきた両ブランドの融合による、機能性とファッション性を兼ね備えたアイテムが誕生しました。3月3日(月)より、KiU公式オンラインショップ、全国の取扱店舗にて順次発売開始します。

■音楽とアウトドアカルチャーが融合!フェス仕様の防水アイテムが登場。

今回のコラボでは、過去に即完売したROLLING CRADLEの人気デザインUMA柄をブラックとライラックの2色を展開。台風並の大雨にも対応できる防水性能を備え、フェスやアウトドアシーンで活躍すること間違いなしのコレクションです。音楽カルチャーとアウトドアの融合を象徴するKiU × ROLLING CRADLEの新作コレクションを、ぜひお見逃しなく!

【商品ラインナップ】

キウスタンダードレインポンチョ 2ND

豪雨のフェスから生まれた「KiU」の高耐水ポンチョが、ROLLING CRADLEのグラフィックデザインでアップデート。ポップなデザインと確かな機能性を兼ね備えた一着。

◆品番:K404

◆価格:\7,920(税込)

◆カラー:UMA ブラック / UMA ライラック

◆耐水圧:20,000mmH2O(台風並の大雨対応)

◆スペック:

・はっ水・防水加工生地 / 止水ファスナー / 片側ポケットあり / 縫製箇所にシームテープ

・フルジップアップ仕様 / ツバ付きフード(ハイネック仕様) / ドローコード付きフード

・袖のボタンでサイズ調整可能 / リフレクターパイピング / 収納袋付き

・裏面にTPUラミネート加工で防水性向上

キウウォータープルーフショーツ 2ND

濡れた地面に座っても水が染み込まない高耐水ショーツ。フェスやキャンプ、街中でも活躍するスタイリッシュなデザイン。

◆品番:K422

◆価格:\4,400(税込)

◆カラー:UMA ブラック / UMA ライラック

◆耐水圧:20,000mmH2O(台風並の大雨対応)

◆透湿性:10,000g/平方メートル ・24h

◆サイズ:M / L / XL / XXL

◆スペック:

・はっ水・防水加工生地 / 縫製箇所にシームテープ / サイドポケット / バックポケット

・ウエストサイドにカラビナ付き / 収納袋付き

300D フロントポケットミニショルダーバッグ

日常使いからフェスシーンまで活躍する万能ミニショルダーバッグ。スマートフォンやペットボトルもすっぽり入る使いやすいサイズ感が魅力。

◆品番:K156

◆価格:\2,970(税込)

◆カラー:UMA ブラック / UMA ライラック

◆スペック:

・ショルダーバッグとしてもウエストポーチとしても使える2wayタイプ

・ファスナー付きメッシュポケット / 表面と背面にも収納性を高めるファスナー付きポケット

・キーカラビナ付 / 背面は通気性を高めるためメッシュ素材を使用

600D バックパック

フェスや旅行にぴったりの大容量バックパック。靴や着替えを分けて収納できる底部分のコンパートメント付きで、機能性と収納力を兼ね備えたデザイン。

◆品番:K111

◆価格:\6,820(税込)

◆カラー:UMA ブラック / UMA ライラック

◆スペック:

・内面にポケット / 表面にファスナー付きポケット / 両サイドにメッシュポケット

・底部分にはシューズ収納用ポケット / 背面は通気性を高める為メッシュ素材を使用

・内部にはサイドファスナーからのアプローチが可能 / 容量を調整するサイドベルト付 / PCスリーブ付き

◆発売開始日:2025年3月3日(月)より順次販売開始。

◆販売チャネル:

KiU公式オンラインショップ: https://kiu-online.jp/collections/rollingcradlexkiu

楽天市場店 KiU : https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000002541/

ZOZOTOWN店 KiU:https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/?p_tpcsid=2320567

Amazon KiU : https://www.amazon.co.jp/stores/page/5320CBAC-9EBC-42AB-A315-C81867008BD9?ingress=2&visitId=9d47d619-6118-4385-a8dd-d84bf5ca2a54&ref_=ast_bln(https://www.amazon.co.jp/stores/page/5320CBAC-9EBC-42AB-A315-C81867008BD9?ingress=2&visitId=9d47d619-6118-4385-a8dd-d84bf5ca2a54&ref_=ast_bln)

全国の取扱店舗:スポーツゼビオ、ヴィレッジヴァンガード、ゴースローキャラバン(一部店舗)、イオン北海道、他

東京特設エリア:イオンスタイル新百合ヶ丘内 ビブレジーン新百合ヶ丘

※在庫の有無は各店舗へ直接お問い合わせください。

【ROLLING CRADLEについて】

1999 年結成のグラフィックデザイナー集団。結成当初から CD ジャケット、アーティストのオフィシャルグッズ製作、イベント企画等様々な活動を展開し、2004 年よりオリジナルドメスティックブランド「ROLLING CRADLE」を本格的にスタート。「LOCAL&GLOBAL」をコンセプトに音楽シーンの要素を柔軟に取り入れたジャンルレスなグラフィックとストリートカルチャーをベースにしたポップなアイテムを展開する国内ブランド。マキシマム ザ ホルモン、BABYMETAL を筆頭に数々のバンドTシャツなども手掛けている。

ROLLING CRADLE 公式サイト https://shop.rollingcradle.com/

Instagram: https://www.instagram.com/rollingcradle6090/

【KiUについて】

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。 『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるひとときにします。

KiU Official Instagram @kiu.worldparty

KiU Official X (ex.Twitter) @kiu_official

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地:〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL:06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立:1985年9月

事業内容:レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド:Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU