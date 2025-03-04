株式会社miraismによる株式会社SONOSAKIの株式取得（子会社化）に関するお知らせ

株式会社miraism

株式会社miraism（東京本社：東京都渋谷区、代表取締役：川野 洋平、以下「当社」）は、2025年3月1日に株式会社SONOSAKI（本社：東京都千代田区、代表取締役：竹内 悠造、以下「SONOSAKI」）の全株式を取得し、同社を子会社化いたしましたのでお知らせいたします。

子会社化の背景と今後の展望

当社は、理美容師・自動車整備士・施工管理技士といった国家資格をお持ちの方向けの人材紹介サービスや事業コンサルティングサービスを柱に、2023年以降は若年層向け人材紹介サービス、飲食業界向け人材紹介サービスなどを次々と立ち上げ、急速な成長を遂げてまいりました。一方SONOSAKIは、2024年よりドライバー向けの人材紹介サービスを開始。こちらも急速な成長を遂げております。

今回のSONOSAKIの子会社化により、当社としては新たな事業領域への早期の進出が叶います。また、両社の持つマーケティング・営業組織運営等のノウハウを相互に共有することによるシナジー効果により、両社の加速度的な成長と市場での競争力強化が見込めます。

なお、SONOSAKIの代表取締役は、現代表取締役である竹内 悠造が引き続き担います。

各社の概要

本件に関するお問合せ先

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154599/table/3_1_b792fd708e4477e18ba71e259eb91d97.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/154599/table/3_2_5c1003046039c414091d2362047480fd.jpg ]

株式会社miraism 広報窓口：https://miraism.biz/contact/