【高校教員対象・ウェブ研修】大学入試で問われる「小論文・志望理由書・面接」の指導法を3月21日からオンデマンド配信！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、高等学校教員を対象としたウェブ研修「小論文・志望理由書・面接指導法２」を実施いたします。研修会期は2025年3月21日（金）から4月20日（日）までの1カ月間。オンデマンド形式の配信を採用しており、受講者のご都合に合わせて自由に何度でも受講することができます。同研修は2024年に続き、二度目の開催となります。

「小論文・志望理由書・面接指導法２」は、大学入試で課される小論文、出願書類の志望理由書、推薦入試などで実施される面接を取り上げ、教員から受験生への指導の仕方をアドバイスする研修会です。

小論文指導法は、基本的な書き方や小論文形式に合わせた指導から、国公立大学で出題される小論文入試の対策まで５章構成でレクチャー。志望理由書指導法は、高校での探究活動内容をどのように志望理由書で表現するか、その書き方指導について触れます。面接指導法は、事前練習で教員が面接官役をする際のポイントを、個人面接、集団面接、集団討論の３パターンに分けて指導例を提案します。

■■開催概要■■

「小論文・志望理由書・面接指導法２」

【研修テーマ】

「小論文指導法」講師：本間裕子（学研小論文研修会講師）

１．小論文の基本的な書き方指導

２．テーマや設問で意見を問う小論文の書き方指導

３．課題文の読み取りと意見提示の仕方指導

４．資料読み取り型小論文の指導

５．国公立大学小論文対策ポイント

「志望理由書指導法」講師：尾川直子（学研小論文研修会講師）

６．探究活動を志望理由書にどう繋げるか

７．高３からはじめる志望理由書

８．自己推薦書の指導について

「面接指導法」講師：尾川直子（学研小論文研修会講師）

９．面接対策～深掘りのコツ

10．集団（グループ）面接について

11．集団討論（グループディスカッション）について

【主催】学研教育総合研究所

【運営】株式会社 Gakken 高大教育事業部

【配信期間】2025年3月21日（金）14時00分～4月20日（日）24時00分

【お申し込み受付締め切り】2025年4月18日（金）12時00分

【受講形式】映像配信（オンデマンド形式）※期間中はいつでも視聴可

【お問い合わせ先】セミナー運営事務局 TEL：03-6431-1315

■お申し込みは下記サイトにてご登録ください。

▶学研模試WEBサイト：https://www.gakuryoku.gakken.co.jp/

※＜イベント開催のご案内＞をご覧ください。

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開