インテリアショップ『Francfranc(フランフラン）』の公式オンラインショップにレビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」が導入
EC商品検索・ハッシュタグ・ロイヤルティ向上ソリューション・リテールメディア広告・ECキュレーションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、多彩なデザインと自由なスタイリングで、心地よい毎日を提案するインテリアショップ『Francfranc(フランフラン)』の公式オンラインショップにてレビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」が導入されたことをお知らせいたします。
【インテリアショップ『Francfranc(フランフラン)』の公式オンラインショップ】
詳細を見る :
https://francfranc.com/
Francfrancは心地よい毎日を提案するインテリアショップです。デザインされた商品と自由なスタイリングで、多彩な空間づくりを叶えます。”franc”はフランス語で率直な、誠実な、自由なという意味。普段の気取らない生活の中で「今」という感性を軽やかに、豊かに表現し、お客様の住空間にこの“franc”を届けていきたいという思いを込めています。1992年に都内1号店を構え、現在は、日本国内に150店舗以上、香港に8店舗を展開しています。
インテリアショップ『Francfranc(フランフラン)』の公式オンラインショップは家具・インテリア・雑貨など多彩な商品を取り揃えており、豊かなデザインと自由なスタイリングで心地よい毎日を提案しています。さらに、オンライン限定アイテムや特集コンテンツを掲載し、より魅力的な購買体験を提供しています。
この度、インテリアショップ『Francfranc(フランフラン)』にZETAが提供するレビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」が導入され、UXやCXの向上をサポートしています。
利便性を重視した並び替え・絞り込み機能を実装しUX向上に寄与
商品詳細ページに表示されている「みんなのクチコミ」において、レビューの並び替えや絞り込み機能を実装しました。これによりユーザーは「利用シーン別」や「購入目的別」など、知りたい情報に基づいてレビューを検索できるようになり、より快適なUXを実現しています。
Q&A機能で疑問解消し、購入意欲や顧客満足度向上に貢献
商品詳細ページに商品に関する質問を投稿できるQ&A機能を実装いたしました。本機能により購入前の疑問を解消できるだけでなく、他ユーザーのQ&Aを参考に検討を進められるため、購入意欲や顧客満足度の向上に貢献します。
ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。
【公式SNS】
Xアカウント
[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント
[ https://www.facebook.com/zetacom ]
【デジタルマーケティングソリューション ZETA CXシリーズ】
EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH
[ https://zetacx.com/zeta-search ]
ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG
[ https://zetacx.com/zeta-hashtag ]
ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT
[ https://zetacx.com/zeta-engagement (https://zetacx.com/zeta-engagement)]
リテールメディア広告エンジン ZETA AD
[ https://zetacx.com/zeta-ad ]
ECキュレーションエンジン ZETA BASKET
[ https://zetacx.com/zeta-basket ]
レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE
[ https://zetacx.com/zeta-voice ]
OMO・DXソリューション ZETA CLICK
[ https://zetacx.com/zeta-click ]
レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND
[ https://zetacx.com/zeta-recommend ]
予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP
[ https://zetacx.com/zeta-dmp ]
【IR最新動画】
【出来高は追い風！】合併を経て構造改革で成長に取り組むZETAの戦略！情報発信の方針を解説！透明性を高め、長期的成長を目指す
[ (https://zetacx.com/zeta-dmp)https://youtu.be/GP3G38_F4fU (https://youtu.be/GP3G38_F4fU)]
【2024年12月期 第1四半期】中間業績2桁成長達成！全国でIR活動展開中/特許申請中の新サービスで更なる成長に期待！
[ https://youtu.be/yiheefvhWbY ]
【2024年6月期決算&中期経営計画】3.5ヵ年中期経営計画の全貌公開！驚異の成長力でさらに市場をリード！
[ https://youtu.be/Fh2R0D_1kc4 ]
【年初来最高値更新】次の中計はCAGR46％！組織改革を実施中！
[ https://youtu.be/qszGvqo6du(https://youtu.be/qszGvqo6du8)8 (https://youtu.be/qszGvqo6du8)]
【圧倒的な積み上げ】国内トップのECテクノロジーで超成長中のハイエンド需要を網羅！
[ https://youtu.be/pJmeQRCpFNk (https://youtu.be/pJmeQRCpFNk)]
【問合せ先】
製品に関するお問合せ：info@zeta.inc
IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc
■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)
所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F
設立 ：2005年8月
資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)
代表者 ：山崎 徳之
事業内容：デジタルマーケティングソリューションの開発・販売