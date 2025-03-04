【セミナー】キャリアサバイバル、西尾商工会議所の生成AIセミナーに講師として登壇決定！
デジタル技術を活用し企業のDX推進を支援する株式会社キャリアサバイバル（本社：愛知県名古屋市、代表：松岡 大介）が、2025年3月5日(水)に愛知県西尾市の西尾商工会議所で開催されるセミナーに講師として登壇することが決定いたしました。
本セミナーは、西尾市内の事業者向けに開催される生成AIの活用法に関するセミナーです。
セミナーについて
・セミナータイトル
「生産性が飛躍的に伸びる、生成AIの活用法」
・日時：2025年3月5日(水) 14:00～16:00
・会場：西尾商工会議所
〒445-8505 愛知県西尾市寄住町若宮37番地
・参加費：無料
・定員：20名
株式会社キャリアサバイバルについて
株式会社キャリアサバイバルは、「心躍る仕事を創る」をミッションに掲げ、製造業を中心とした企業様に対して評価制度設計コンサルティングとITを活用した業務改善コンサルティングを行っているスタートアップです。最新技術であるAI活用を通じて、深刻な人手不足問題の解消やDX推進をサポートします。
会社名： 株式会社キャリアサバイバル
本社所在地： 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号 第2森ビル401
代表者： 代表取締役 松岡 大介
事業内容：
HR事業（人事評価制度策定／組織コンサルティング／採用コンサルティング）
DX事業（DX導入支援コンサルティング／デジタル教育研修／システム設計開発）
設立： 2022年10月
HP： https://career-survival.com/
提供サービス：
KAKO虎：https://career-survival.com/kakotora/
かんたんAI開発：https://career-survival.com/kantan-ai/
かんたん勤怠：https://career-survival.com/kantan-kintai/
かんたん日報：https://career-survival.com/kantan-nippo/
かんたん評価：https://career-survival.com/kantan-hyouka/
NexisAI：https://career-survival.com/nexis-ai/