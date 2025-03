Mnet 30周年を迎え、ブランドリニューアルを発表！3月に「M COUNTDOWN」のスペシャル番組放送、6月は「30周年スペシャル番組」放送決定！

CJ ENM Japan 株式会社

・CJ ENMが「Mnet」の30周年を迎え、新スローガンとブランドリニューアルを発表

・3月に「M COUNTDOWN」は30年の歴史を振り返るスペシャル番組を放送、6月は「MAMA AWARDS」「STREET WOMAN FIGHTER」などMnetの代表番組の名場面を含む特別番組を放送予定

・YouTube累計視聴回数約92億回を記録を達成し、Mnet Plusの投票データでは、246の国と地域で約3.2億件にのぼる投票数を記録

CJ ENM Japan 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)の韓国本社である株式会社CJ ENMは、今年30周年を迎えたCJ ENMの代表的な音楽チャンネルMnetが30周年を迎え、新しいスローガンと共にブランドリニューアルを発表いたしました。

1995年に「Music Network」を表す音楽専門チャンネルとして始まったMnetは、30年間音楽で歩んできた道のりと、無限の可能性を持つMnetの未来と音楽で連動するという抱負を込めて「K-POP GENERATION Mnet」をスローガンに掲げた新しいブランドイメージを公開しました。

さらに、3月は「M COUNTDOWN」は30年の歴史を振り返るスペシャル番組を放送、6月には、「MAMA AWARDS」、「SUPER STAR K」、「SHOW ME THE MONEY」、「STREET WOMAN FIGHTER」などMnetの代表番組の名場面を含んだ「Mnet 30周年チャートショー」を放送予定です。

これまで様々なグローバルサバイバルプロジェクトに加えて、World No.1 K-POP Chart Show「M COUNTDOWN」、世界最大級のK-POP Fan & Artist Festival「KCON」とK-POPのグローバル化をリードしてきた授賞式「MAMA AWARDS」などを通じて、世代と地域の境界を越えて音楽でひとつになる思い出を届けてきたMnetは、グローバルな影響力を拡大してきました。直近3年間の成果を振り返ると、YouTubeの累計視聴回数が約92億ビューを達成し、Mnet Plusの投票データでは、246の国と地域で約3.2億件にのぼる投票数を記録しました。 また、30年間、ショーの開催をはじめ、番組の企画を展開した地域の数は69ヵ国を超えています。

CJ ENM音楽コンテンツ事業本部長シン・ヒョングァンは「世代を問わず、Mnetの歴史を一緒に作ってくださった多くの方々とMnetのこれまでを振り返り、思い出を共有することができればと思う」とし、「Mnetは今後も絶え間なく夢中になれるコンテンツをお届けできるよう努力していきたい」と述べました。

MnetはWorld No.1 K-POP Chart Show「M COUNTDOWN」でK-POPチャートの新たな世界を切り開き、韓国でケーブル放送史上最高視聴率の21%を記録したオーディション番組「SUPER STAR K」、韓国初のヒップホップジャンルを広く普及されることに貢献した「SHOW ME THE MONEY」、グローバルで30の国と地域に番組企画を展開した「君の声が見える」、歴代級スケールの世界観とユニークさで注目を集めたグローバルグループサバイバル番組「I-LAND」シリーズ、「Girls Planet 999:少女祭典」や「BOYS PLANET」、ダンス文化に再び注目した「STREET MAN FIGHTER」、「STREET WOMAN FIGHTER」など、無限の可能性を含んだプログラムを発表してきました。

【Mnet チャンネル情報】 https://mnetjp.com/

韓国100%エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー!、全国のケーブルテレビほかで視聴可能

【Mnet Smart+】 https://smart.mnetjp.com/

最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴できます。