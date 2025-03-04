【5000件突破】AIで品質管理を効率化する過去トラ活用サービス「KAKO虎」の報告書登録数が5000件を突破！
HR・DXに関するコンサルティングを行う株式会社キャリアサバイバル（本社：愛知県名古屋市、代表：松岡 大介）は、2024年10月16日にリリースした過去トラ活用サービス「KAKO虎」において、報告書登録数が5,000件を突破しましたのでお知らせいたします。
【「KAKO虎」サービス詳細】
https://career-survival.com/kakotora/(https://career-survival.com/kakotora/)
「KAKO虎」のサービス概要
「KAKO虎」は、過去のトラブル事例（過去トラ）を蓄積し、簡単に検索・活用できるようにするクラウドサービスです。主な機能・特徴は次のとおりです。
１.AIによる入力補助（音声入力対応）
不具合の概要を話すだけで、過去事例をもとにAIが情報を補って報告書を自動作成します。どなたでもスピーディに正確な報告書を作成できます。
また、音声入力機能により、PC操作が苦手な方や作業の合間にすばやく情報を記録したい方でも、手軽に内容を登録できます。
２.高度な検索機能で過去事例がすぐ見つかる
製品名や不具合内容のキーワード、カテゴリなど、さまざまな切り口で瞬時に欲しい過去事例を検索できます。不具合発生時の原因調査だけでなく、生産ライン立ち上げ時のリスク調査や、人材育成・技術継承にもご活用いただけます。
３.周知・申請・承認がすぐできる
登録した不具合報告書をすぐに関係者にメール周知できるほか、柔軟に承認フローを設定して申請・承認をすることもできます。
４.報告項目を柔軟にカスタマイズできる
報告書の項目やデータ形式を柔軟に設定することができるため、お客様ごとに報告書が異なる場合も問題なくご活用いただけます。
５.手書き帳票からデータ登録できる
手書き文字を含む帳票でも自動的に文字変換＆データ化して報告書を登録できるため、過去の帳票を引き継いで過去トラ管理をすることができます。
今後の展望
「KAKO虎」は今後も機能の拡充を進め、製造業における品質管理のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援してまいります。
サービスの詳細
「KAKO虎」サービスサイト
https://career-survival.com/kakotora/(https://career-survival.com/kakotora/)
株式会社キャリアサバイバルについて
株式会社キャリアサバイバルは、心躍る仕事を創ることをミッションとして、製造業のお客様を中心に評価制度設計コンサルティングとITを活用した業務改善コンサルティングを行うスタートアップです。
会社名：株式会社キャリアサバイバル
本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号 第2森ビル401
代表者：代表取締役 松岡 大介
事業内容：
HR事業（人事評価制度策定／組織コンサルティング／採用コンサルティング）
DX事業（DX導入支援コンサルティング／デジタル教育研修／システム設計開発）
設立：2022年10月
HP：https://career-survival.com/
提供サービス
KAKO虎：https://career-survival.com/kakotora/
かんたんAI開発：https://career-survival.com/kantan-ai
かんたん勤怠：https://career-survival.com/kantan-kintai
かんたん日報：https://career-survival.com/kantan-nippo
かんたん評価：https://career-survival.com/kantan-hyouka
NexisAI：https://career-survival.com/nexis-ai