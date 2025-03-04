【5000件突破】AIで品質管理を効率化する過去トラ活用サービス「KAKO虎」の報告書登録数が5000件を突破！

株式会社キャリアサバイバル

HR・DXに関するコンサルティングを行う株式会社キャリアサバイバル（本社：愛知県名古屋市、代表：松岡 大介）は、2024年10月16日にリリースした過去トラ活用サービス「KAKO虎」において、報告書登録数が5,000件を突破しましたのでお知らせいたします。

【「KAKO虎」サービス詳細】

https://career-survival.com/kakotora/(https://career-survival.com/kakotora/)

「KAKO虎」のサービス概要

「KAKO虎」は、過去のトラブル事例（過去トラ）を蓄積し、簡単に検索・活用できるようにするクラウドサービスです。主な機能・特徴は次のとおりです。

１.AIによる入力補助（音声入力対応）

不具合の概要を話すだけで、過去事例をもとにAIが情報を補って報告書を自動作成します。どなたでもスピーディに正確な報告書を作成できます。

また、音声入力機能により、PC操作が苦手な方や作業の合間にすばやく情報を記録したい方でも、手軽に内容を登録できます。

２.高度な検索機能で過去事例がすぐ見つかる

製品名や不具合内容のキーワード、カテゴリなど、さまざまな切り口で瞬時に欲しい過去事例を検索できます。不具合発生時の原因調査だけでなく、生産ライン立ち上げ時のリスク調査や、人材育成・技術継承にもご活用いただけます。

３.周知・申請・承認がすぐできる

登録した不具合報告書をすぐに関係者にメール周知できるほか、柔軟に承認フローを設定して申請・承認をすることもできます。

４.報告項目を柔軟にカスタマイズできる

報告書の項目やデータ形式を柔軟に設定することができるため、お客様ごとに報告書が異なる場合も問題なくご活用いただけます。

５.手書き帳票からデータ登録できる

手書き文字を含む帳票でも自動的に文字変換＆データ化して報告書を登録できるため、過去の帳票を引き継いで過去トラ管理をすることができます。

今後の展望

「KAKO虎」は今後も機能の拡充を進め、製造業における品質管理のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援してまいります。

サービスの詳細

「KAKO虎」サービスサイト

https://career-survival.com/kakotora/(https://career-survival.com/kakotora/)

株式会社キャリアサバイバルについて

株式会社キャリアサバイバルは、心躍る仕事を創ることをミッションとして、製造業のお客様を中心に評価制度設計コンサルティングとITを活用した業務改善コンサルティングを行うスタートアップです。

会社名：株式会社キャリアサバイバル

本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号 第2森ビル401

代表者：代表取締役 松岡 大介

事業内容：

HR事業（人事評価制度策定／組織コンサルティング／採用コンサルティング）

DX事業（DX導入支援コンサルティング／デジタル教育研修／システム設計開発）

設立：2022年10月

HP：https://career-survival.com/

提供サービス

KAKO虎：https://career-survival.com/kakotora/

かんたんAI開発：https://career-survival.com/kantan-ai

かんたん勤怠：https://career-survival.com/kantan-kintai

かんたん日報：https://career-survival.com/kantan-nippo

かんたん評価：https://career-survival.com/kantan-hyouka

NexisAI：https://career-survival.com/nexis-ai