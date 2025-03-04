3月4日は「HMPAの日」　記念日登録証授与式が開催

丸善製薬株式会社登録証授与式の様子（写真左から：一般社団法人日本記念日協会代表理事加瀬清志氏、丸善製薬株式会社代表取締役社長日暮泰広）

同式典内にて、一般社団法人日本記念日協会代表理事加瀬清志氏より、丸善製薬株式会社（広島県尾道市）代表取締役社長日暮泰広へ記念日登録証が授与されました。

また、丸善製薬株式会社研究員よりHMPAの開発秘話や将来展望、毎年3月4日の「HMPAの日」にあわせてHMPA学術集会を開催することなどが発表されました。

HMPAとは

HMPAは、3-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl) Propionic Acidの略称で、ポリフェノールの活性本体（機能を発揮できる状態の成分）の1つです。丸善製薬株式会社は長年研究を続け、HMPAを規格化した食品原料の開発に成功しました。HMPAには「脂肪の減少」「食後に上昇した血糖値の低減」「総コレステロール、LDLコレステロールの低減」など、様々な機能があることが確認、報告されています。また、HMPAは機能性表示食品における機能性関与成分として食品に幅広く使用されています。

この度登録となった3月4日という日付は、HMPAの正式名称である3-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)Propionic Acidの頭の数字から制定いたしました。

今後も日本におけるHMPAのパイオニア企業として、HMPAの持つ機能の研究を進め、皆様の健康に役立つ情報を発信してまいります。

丸善製薬とは

「自然の恵みをつなぎ、人々が美しく健康でいられる社会（づくり）に貢献します」をパーパスとする植物エキスの製造メーカーです。

「HMPA」を規格化した米ぬか発酵物「アクティボディRB」をはじめとする機能性表示食品制度に対応した原料を製造販売しています。

※「アクティボディ」は丸善製薬株式会社の登録商標です。

【会社概要】

商号 ： 丸善製薬株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 日暮 泰広

所在地 ： 広島県尾道市向東町14703-10

設立 ： 1949年7月13日

事業内容： 医薬品、医薬品用素材抽出物、医薬部外品用素材抽出物、

化粧品用素材抽出物、食品添加物、食品、食品用素材抽出物、

健康食品、健康食品用素材抽出物の製造販売

資本金 ： 9,800万円

URL ： https://www.maruzenpcy.co.jp(https://www.maruzenpcy.co.jp)