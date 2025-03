ナショナル・シアター・ライブ各地で続々上映が決定！絶対見て欲しい2作品も、権利終了前に札幌でファイナル上映が決定！

カルチャヴィル合同会社

承諾のない性行為について司法の場で争う際に訴える側に立ちはだかる大きな壁を切実に描き、主人公の女性の心情を見事に描く『プライマ・フェイシィ』や、巨匠サム・メンデスが演劇を愛する全てのひとへ贈るラブレターのような作品『ザ・モーティヴ&ザ・キュー』は上映期限が到来するため、権利が終了になる直前に、札幌での上映が急遽決定しました。

Prima Facie photo by Helen Murray

この機会に、そして今だからこと見逃してほしくない作品が、この2作品以外にも各地で上映が決まっております。

どの作品も、現在予定されている上映が最後になる可能性がございますので、どの作品も、この機会にお見逃しなく!

The Motive and the Cue Photo by Mark Douet

新たに上映が決定した劇場および日程

《NEW!》札幌 TOHOシネマズ すすきの

3/11(火)*1日限定上映 『プライマ・フェイシィ』

3/16(日) *1日限定上映 『ザ・モーティヴ&ザ・キュー』

《NEW!》大阪 扇町キネマ

3/5(水)~3/11(火) 『プライマ・フェイシィ』

3/12(水)~3/18(火) 『ザ・モーティヴ&ザ・キュー』

《NEW!》神奈川 川崎市アートセンター

4/26(土)、4/29(火/祝) 『フランケンシュタイン』ジョニー・リー・ミラー怪物版

4/27(日)、4/30(水) 『フランケンシュタイン』ベネディクト・カンバーバッチ怪物版

《NEW!》栃木 小山ロブレ

5/9(金)~5/15(木) 『ワーニャ』

5/16(金)~5/22(木) 『ハムレット』

5/23(金)~5/29(木) 『プレゼント・ラフター』

5/30(金)~6/5(木) 『真面目が肝心』

6/6(金)~6/12(木) 『博士の異常な愛情』

東京 Morc阿佐ヶ谷

絶賛上映中~3/6(木) 『プライマ・フェイシィ』

3/7(金)~3/13(木) 『ザ・モーティヴ&ザ・キュー』

Frankenstein Photo by Catherine Ashmore

鹿児島 ガーデンズシネマ

3/9(日) 『フランケンシュタイン』(ジョニー・リー・ミラー怪物版)

3/8(土) 『フランケンシュタイン』(ベネディクト・カンバーバッチ怪物版)

3/20(木・祝) 『ザ・モーティヴ&ザ・キュー』

4/13(日)、4/19(土) 『ナイ~国民保険サービスの父~』

《NEW!》 5/10(土) 『真面目が肝心』

徳島 ufotable CINEMA

3/15(土)、3/16(日) 『フリーバッグ』

3/22(土)、3/23(日) 『フランケンシュタイン』(ジョニー・リー・ミラー怪物版)

3/29(土)、3/30(日) 『フランケンシュタイン』(ベネディクト・カンバーバッチ怪物版)

Fleabag Photo by Matt Humphrey