【新発売】SHIFT to your MIRAI. 未来志向のカラー剤「HUE Mirai」の講師総会を行いました。

Why choose Mirai. - HUE Miraiが選ばれる理由 -

1. ビビッドな色彩と輝き、自由に楽しむ Mix Color

自由自在のカラーデザインをもっと楽しく、美しく。発色技術とケア成分が融合し、ビビッドなカラーを身に纏いながら艶やかな仕上がりを実現します。

2. HUE Mirai ならではの艶、指通り、頭皮への配慮を実現

放置時間を、髪と頭皮をいたわる時間に。HUE Mirai ならではの艶と輝きを引き出し、クリアでビビッドなカラーを実現。髪の質感を守り、健やかな仕上がりをサポートします。

3. チューブからキャップまで、すべてエコにつながる素材

チューブ本体からキャップ、すべてエコにつながる素材を採用しました。リサイクル可能でサステナブルなデザインにこだわり、美しさだけでなく地球にも配慮しました。

2025年2月10日に講師総会を実施

HUE Miraiはヘアカラーの進化を象徴する製品であり、日本全国のサロンでの販売方法や施術方法を再定義することを目指して開発されました。また顧客一人ひとりのニーズに応じた独自の解決法を創造し、美容師の創造性を最大限に引き出すツールとして設計されています。そしてHUE Miraiの発売日の2025年4月22日に先駆けて、企業理念であるCLEAN Beauty に基づいた製品として今後発信、普及を行っていく総勢39名のHUE Miraiのアンバサダーと講師総会をおこないました。

CLEAN Beauty

ナンバースリーのクリーンビューティーは、当社が掲げるVISIONやMISSIONを遂行していくためのCORE VALUEです。

1. Clear - 有害物質を排除。

2. Less is More - シンプルかつ効果的。

3. Ethical & Environmentally Conscious - 倫理的で環境負荷の少ない製品。

4. Animal-friendly - 動物実験なし。

5. Naturality - 自然由来の成分を使用。

ナンバースリーは製品開発を、このクリーンビューティの基準をもとに行っています。

