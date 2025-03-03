【超豪華 新政13種】新政好きは必見！新政NewYear-typeを含む計13種の新政を飲み比べできる『超豪華 新政13種飲み比べプラン』｜日本酒原価酒蔵「川崎店」にて開催｜3月3日～3月15日
『新政NewYear＆定番酒計13種飲み比べプラン』川崎店にて開催
日本酒原価酒蔵 川崎店にて、新政 NewYear-typeを含む計13種の新政を飲み比べできる『超豪華 新政13種飲み比べプラン』を3月3日(月)～3月15日(土)の期間、開催致します。
一番の注目酒はなんと言っても『新政 NewYear-type 2025』。
それに加えて定番の「No.6」3種、「PRIVATE LAB」4種、「Colors」5種を1度にお楽しみいただけます。
この機会に是非ご賞味くださいませ。
新政好きは必見、先着18名様限定となりますのでご興味ある方はお早めのご予約を。
新政の定番酒を思う存分ご堪能ください。
また、日本酒に合うお料理コースに加え2時間のプレミアム飲み放題付き。
みなさまのご来店を心よりお待ちしております。
プラン内容
◆提供日本酒
※各種40ml程度でのご提供です
※お料理コース＋プレミアム飲み放題込みでお席が120分制となります(終了30分前ラストオーダー)
※「アマガエル」はスパークリングの為、時間経過により品質が変化する可能性がございます、予めご了承ください
※下記日本酒は飲み放題ではございません
・新政 No.6 N-type
・新政 No.6 R-type
・新政 No.6 S-type
・新政 No.6 X-type
・新政 ヒノトリ
・新政 アマネコ
・新政 アマガエル
・新政 ニルガメ
・新政 エクリュ
・新政 コスモス
・新政 ヴィリジアン
・新政 アース
・新政 アッシュ
◆お食事内容
・チーズ3品盛り合わせ
・店長の気まぐれお刺身5品盛り合わせ
・あさりの酒蒸し
・トリュフマヨポテト
お一人様につき前菜から〆まで十分な量をご提供いたします。
プレミアム飲み放題メニュー
※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します
今すぐ予約 :
https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=14069246
プラン概要
◆開催期間
2025年3月3日(月)～3月15日(土)
◆料金
\15,000(税込)
※お料理コース&2時間プレミアム飲み放題付き
※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可
◆定員
18名様
※定員になり次第受付終了
◆実施店舗
１.日本酒原価酒蔵 川崎店
〒 210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前本町1-1 鷲頭ビル B1F(https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5+%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%BA%97/@35.5301663,139.6956637,16.75z/data=!4m6!3m5!1s0x601860a27b3523eb:0xdd515dda1aa77eca!8m2!3d35.5296367!4d139.6984043!16s%2Fg%2F11f1zl5lfq?hl=ja&coh=219815&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDYyNi4wKgBIAVAD)
◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に、以下コースがございますのでご選択ください。
・『超豪華！新政13種プラン』税込\15,000
◯電話予約
044-276-8485
今すぐ予約 :
https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=14069246
備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。
（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）
・お料理コース＋プレミアム飲み放題込みでお席が120分制となります(終了30分前ラストオーダー)
・飲み比べの日本酒については各種40ml程の提供となります。
・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。
・飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します。
・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)
アプリのダウンロードはこちらから
・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)
会社概要
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル7F
◯電話 ：03-6417-4925
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
・X
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・YouTube
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・TikTok
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・note
https://note.com/yutonakamura2020
◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◯設立：2012年3月
◯URL：https://billion-foods.studio.site/
◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/