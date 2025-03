【ブラックスター】～ヴィレッジヴァンガードコラボグッズが3/3（月）より発売開始！！～

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

【ブラックスター】ヴィレッジヴァンガードコラボグッズが2025年3月3日(月)より発売開始!!

今回のテーマは『タキシード』!!!いつもと違うタキシード姿で登場です!!

【商品詳細】

■缶バッジ5種セット 全2種 各\3,300(税込)

≪等身≫

≪ミニキャラ≫

【素材】

スチール

【サイズ】

φ57mm



■ステッカー 全10種 各\550(税込)

≪等身≫

≪ミニキャラ≫

【素材】

合成紙

【サイズ】

≪等身≫

全キャラクター:縦:86mm× 横:56mm



≪ミニキャラ≫

※ミニキャラのみサイズが異なります

ケイ 縦:83mm×横:41mm

黒曜 縦:83mm×横:42mm

リンドウ 縦:83mm×横:41mm

モクレン 縦:83mm×横:35mm

ミズキ 縦:83mm×横:42mm



■キャラクタースタンド 全10種 各\2,200(税込)

≪等身≫

≪ミニキャラ≫

【素材】

アクリル

【サイズ】

※キャラクターによってサイズが異なります

※台座:縦39mm×横45mm(共通)

≪等身(本体)≫

ケイ 縦:89mm×横:26mm

黒曜 縦:90mm×横:31mm

リンドウ 縦:88mm×横:30mm

モクレン 縦:87mm×横:25mm

ミズキ 縦:85mm×横:28mm



≪ミニキャラ(本体)≫

ケイ 縦:87mm×横:41mm

黒曜 縦:88mm×横:42mm

リンドウ 縦:87mm×横:40mm

モクレン 縦:86mm×横:35mm

ミズキ 縦:82mm×横:39mm



■アクリルパネル 全5種 各\3,300(税込)

【素材】

アクリル

【サイズ】

縦:150mm×横:100mm



■トートバッグ 全5種 各\3,300(税込)

【素材】

綿

【サイズ】

約 縦:37cm×横:24cm(マチ約12cm 持ち手約55cm)



■クッション 全10種 各\5,500(税込)

≪等身≫

≪ミニキャラ≫

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

※キャラクターによってサイズが異なります

≪等身(本体)≫

ケイ 縦:39cm×横:15cm

黒曜 縦:40cm×横:17cm

リンドウ 縦:38cm×横:16cm

モクレン 縦:37cm×横:14cm

ミズキ 縦:37cm×横:16cm



≪ミニキャラ(本体)≫

ケイ 縦:39cm×横:22cm

黒曜 縦:40cm×横:22cm

リンドウ 縦:38cm×横:21cm

モクレン 縦:39cm×横:19cm

ミズキ 縦:37cm×横:21cm



※実際の商品とはデザイン・色味が一部異なる場合がございます

(C) 2019 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

【受注期間】

2025年3月3日(月)19:00~2025年3月16日(日)23:59

▼オンライン受注はこちらから!

https://vvstore.jp/feature/detail/16757

【お届け予定日】

2025年4月中旬~2025年5月中旬

