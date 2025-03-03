【ブラックスター】～ヴィレッジヴァンガードコラボグッズが3/3（月）より発売開始！！～
【ブラックスター】ヴィレッジヴァンガードコラボグッズが2025年3月3日（月）より発売開始！！
今回のテーマは『タキシード』！！！いつもと違うタキシード姿で登場です！！
【商品詳細】
■缶バッジ5種セット 全2種 各\3,300（税込）
≪等身≫
≪ミニキャラ≫
【素材】
スチール
【サイズ】
φ57mm
■ステッカー 全10種 各\550（税込）
≪等身≫
≪ミニキャラ≫
【素材】
合成紙
【サイズ】
≪等身≫
全キャラクター：縦：86mm× 横：56mm
≪ミニキャラ≫
※ミニキャラのみサイズが異なります
ケイ 縦：83mm×横：41mm
黒曜 縦：83mm×横：42mm
リンドウ 縦：83mm×横：41mm
モクレン 縦：83mm×横：35mm
ミズキ 縦：83mm×横：42mm
■キャラクタースタンド 全10種 各\2,200（税込）
≪等身≫
≪ミニキャラ≫
【素材】
アクリル
【サイズ】
※キャラクターによってサイズが異なります
※台座：縦39mm×横45mm（共通）
≪等身（本体）≫
ケイ 縦：89mm×横：26mm
黒曜 縦：90mm×横：31mm
リンドウ 縦：88mm×横：30mm
モクレン 縦：87mm×横：25mm
ミズキ 縦：85mm×横：28mm
≪ミニキャラ（本体）≫
ケイ 縦：87mm×横：41mm
黒曜 縦：88mm×横：42mm
リンドウ 縦：87mm×横：40mm
モクレン 縦：86mm×横：35mm
ミズキ 縦：82mm×横：39mm
■アクリルパネル 全5種 各\3,300（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
縦：150mm×横：100mm
■トートバッグ 全5種 各\3,300（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
約 縦：37cm×横：24cm（マチ約12cm 持ち手約55cm）
■クッション 全10種 各\5,500（税込）
≪等身≫
≪ミニキャラ≫
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
※キャラクターによってサイズが異なります
≪等身（本体）≫
ケイ 縦：39cm×横：15cm
黒曜 縦：40cm×横：17cm
リンドウ 縦：38cm×横：16cm
モクレン 縦：37cm×横：14cm
ミズキ 縦：37cm×横：16cm
≪ミニキャラ（本体）≫
ケイ 縦：39cm×横：22cm
黒曜 縦：40cm×横：22cm
リンドウ 縦：38cm×横：21cm
モクレン 縦：39cm×横：19cm
ミズキ 縦：37cm×横：21cm
※実際の商品とはデザイン・色味が一部異なる場合がございます
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【受注期間】
2025年3月3日（月）19：00～2025年3月16日（日）23：59
▼オンライン受注はこちらから！
https://vvstore.jp/feature/detail/16757
【お届け予定日】
2025年4月中旬～2025年5月中旬
【関連リンク】
▼『ブラックスター』の公式ホームページはこちら！
https://blackstar-ts.jp/
▼『ブラックスター』のXはこちら！
https://x.com/Blackstar_ts
▼ヴィレッジヴァンガードのスタッフが作るメディアサイト『ラヴヴァン』がオープン！
https://cheer.village-v.co.jp/
POPじゃ書き足りない！？
ヴィレヴァンのスタッフがただただ好きなものへの愛を語っているだけのメディアサイト『ラヴヴァン』がオープン！コメントといいね待ってます！！
【各種URL】
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
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■ヴィレッジヴァンガードオンライン
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