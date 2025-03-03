2025年国際女性デーに向けた生理用ナプキン無料配布のお知らせ。「合言葉はがまんしない！」プロジェクトに賛同。

チムニー株式会社

「はなの舞」「さかなや道場」等を展開するチムニー株式会社(本社：東京都墨田区 代表取締役社長：茨田 篤司)は、3月8日(日)の国際女性デーに際し、サイボウズ株式会社と協同し、３月3日（金）より新宿駅西口エリアに所在する3店舗で「ホップ☆ステップ きとみちゃん」のオリジナル生理用ナプキンを無料配布致します。

「合言葉はがまんしない！」プロジェクト

キャンペーンURL :https://kintone.cybozu.co.jp/jp/kitomi/no-more-gaman/「合言葉はがまんしない！」プロジェクト 特設サイト配布期間

2025年1月28日(火)～4月4日（金）

※予定数量に達し次第、配布を終了させていただきます。

配布方法

店内の女性用トイレ個室内に配布BOXを設置いたします。

全ての女性のお客様が、お申し出いただくことなく、無料でご利用いただけます。

配布店舗詳細

＜はなの舞 新宿西口パレット店＞

所在地 ： 東京都新宿区西新宿１-１-１ 新宿西口会館（新宿パレット）５Ｆ-１

ＴＥＬ ： 03-5325-5235

営業時間：月～木 15:00～23:00(L.O.22:30、ドリンクL.O.22:30)

金・祝前日 15:00～翌4:00(L.O.3:00、ドリンクL.O.3:30)

土 13:00～翌4:00(L.O.3:00、ドリンクL.O.3:30)

日・祝日 13:00～23:00(L.O.22:30、ドリンクL.O.22:30)

URL：https://izakaya-hananomai.com/shinjukunishiguchi/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=post_250303(https://izakaya-hananomai.com/shinjukunishiguchi/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=post_250303)

＜火入れ みつ囲 新宿西口パレット店＞

所在地 ：東京都新宿区西新宿１-１-１ 新宿西口会館（新宿パレット）５Ｆ-2

ＴＥＬ ： 03-6304-5138

営業時間：ランチ 11:30～14:30 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)

ディナー17:00～23:00(料理L.O. 22:00、ドリンクL.O. 22:30)

URL: https://hiire-mitsui.com/shinjuku-palette/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=post_250303(https://hiire-mitsui.com/shinjuku-palette/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=post_250303)

＜両国だしもんじゃ もんじ 新宿西口パレット店＞

所在地 ：東京都新宿区西新宿１-１-１ 新宿西口会館（新宿パレット）５Ｆ-3

ＴＥＬ ： 03-6302-0758

営業時間：12:00～23:00(L.O.22:00、ドリンクL.O.22:30)

URL: https://dashi-monji.com/shinjuku-palette/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=post_250303(https://dashi-monji.com/shinjuku-palette/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=post_250303)

＜博多酒場 安べゑ 新宿東口靖国通り店＞

所在地 ：東京都新宿区新宿３丁目20番5号 ニューサンパークビルB1F

ＴＥＬ ： 03-5944-0375

営業時間：16:00～23:30 （料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:00）

URL:

https://taisyu-yasube.com/hakata-shinjyukuyasukuni/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=post_250303(https://taisyu-yasube.com/hakata-shinjyukuyasukuni/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=post_250303)

担当者コメント

昨今では女性の生理貧困が社会課題として挙げられます。生理貧困の解決は、SDGsの複数の目標にまたがる包括的な問題であり、その解決は持続可能な開発のための重要なアプローチです。

また、体と心のバランスと密接な関係をもつ生理は、女性にとって毎月向き合う存在。

働く女性がストレスを受けることでホルモンバランスに大きく影響し、PMS（月経前症候群）や生理痛など辛さや悩みを抱える人も少なくはありません。

当社では、サイボウズ株式会社の「合言葉はがまんしない！」プロジェクトに賛同し、女性にとって生活必需品である「生理用ナプキン」の店舗での無料配布の実施を通して、社会で活躍する女性を含むすべての女性が、自分のからだと向き合い、自分自身を大切にするきっかけ作りを応援します。

キントーン 「ホップ☆ステップ きとみちゃん」について

「ホップ☆ステップ きとみちゃん」 は、サイボウズのノーコードツール 「kintone（キントーン） 」がお届けする、ナウでおしゃれなお仕事まんがです。

特設サイト：https://kintone.cybozu.co.jp/jp/kitomi/

■「kintone（キントーン）」とは

東証プライム上場企業の3社に1社を含む、37,000社以上が利用しているサイボウズのノーコード・ローコードツール。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリを作成でき、日々変化する業務にあわせた改良も簡単に素早くできます。主な機能として「データベース＋ワークフロー＋コミュニケーション」の特性があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

製品サイト：https://kintone.cybozu.co.jp/

チムニー株式会社について

【会社概要】

社名：チムニー株式会社(証券コード 3178東証スタンダード市場)

本社所在地：〒130-0026 東京都墨田区両国3丁目22-6 雷電ビル

代表者：代表取締役社長 茨田 篤司

事業内容： 「はなの舞」「さかなや道場」等、直営店及び、フランチャイズチェーン展開

設立： 1984年2月

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