『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』BD&DVD第11巻オーコメキャスト、描き下ろしジャケット、初回特典カード「ギャラクティカ・オブリビオン・アーク」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）
オーディオコメンタリーでは「ズウィージョウ被害者の会」！？が集結！第132話「運命のオス！」を見ながらズウィージョウ・ズィル・ベルギャー役：江口拓也さん、平森みつ子役：小林ゆうさん、ディノワ・ベルギャー役：夏吉ゆうこさんを迎えてお話しして頂きます！！
TVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！」Blu-ray&DVD DUEL-11 予約受付中！！
ご予約はこちらから⇒ https://www.marv.jp/special/yugioh_gorush/
オーディオコメンタリー11巻試聴公開中！！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ku2qk8w6bX4 ]
＜キャスト＞
ズウィージョウ・ズィル・ベルギャー役：江口拓也
平森みつ子役：小林ゆう
ディノワ・ベルギャー役：夏吉ゆうこ
アニメ描きおろしパッケージイラスト
『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「ギャラクティカ・オブリビオン・アーク」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）
商品情報
商品名：『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』Blu-ray＆DVD DUEL‐11
発売日：2025年4月23日（水）
価格・仕様：
ディスク2枚組
Blu-ray：\21,780（税抜価格 \19,800）【MJHX-02053】
DVD：\19,580（税抜価格 \17,800）【MJHD-05040】収録話第128～139話収録BD【映像 MPEG-4 AVC 1080p／音声 リニアPCM 2ch】（予定）
DVD【映像 MPEG-2 16：9(letter box)／音声 ドルビーデジタルステレオ 2ch】
初回特典：
アニメ描きおろし特製三方背ケース
『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「ギャラクティカ・オブリビオン・アーク」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）
リーフレット（２つ折り）
映像特典：
・オーディオコメンタリー（第132話）
<コメンタリーキャスト>
ズウィージョウ・ズィル・ベルギャー役：江口拓也
平森みつ子役：小林ゆう
ディノワ・ベルギャー役：夏吉ゆうこ
※初回特典は無くなり次第終了となります。
※絵柄及び商品の仕様等は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。
発売／販売元：株式会社マーベラス
TVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!」Blu-ray&DVD 公式サイト
www.marv.jp/special/yugioh_gorush/
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