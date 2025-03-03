自衛隊広報紙「防衛日報」を発刊し続けている民間会社の公式グッズショップ『防衛日報社SHOP』にて、2月28日18時より新商品がリリース！

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株式会社メディアリンク

クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクはクリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、グッズ販売プラットフォーム『TOSTA』にて、自衛隊広報紙「防衛日報」を発刊し続けている民間会社の公式グッズショップ「防衛日報社SHOP」を運営しています。


その「防衛日報社SHOP」にて、キーホルダー8種を販売いたしました。









製品情報



■防衛日報社SHOP


https://tosta.jp/shops/dailydefense







■OH-6D（装備品キーホルダー）


販売価格：780円（税込）


陸上自衛隊







■CH-47J（装備品キーホルダー）


販売価格：780円（税込）


陸上自衛隊







■74式戦車（装備品キーホルダー）


販売価格：780円（税込）


陸上自衛隊







■掘削機（装備品キーホルダー）


販売価格：780円（税込）


陸上自衛隊







■78式雪上車（装備品キーホルダー）


販売価格：780円（税込）


陸上自衛隊







■高機動車（装備品キーホルダー）


販売価格：780円（税込）


陸上自衛隊







■「いずも」（装備品キーホルダー）


販売価格：780円（税込）


海上自衛隊








■C-1（装備品キーホルダー）


販売価格：780円（税込）


航空自衛隊






販売情報



■防衛日報社SHOP


https://tosta.jp/shops/dailydefense




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【防衛日報社】


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【TOSTA】


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