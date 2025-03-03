自衛隊広報紙「防衛日報」を発刊し続けている民間会社の公式グッズショップ『防衛日報社SHOP』にて、2月28日18時より新商品がリリース！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクはクリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、グッズ販売プラットフォーム『TOSTA』にて、自衛隊広報紙「防衛日報」を発刊し続けている民間会社の公式グッズショップ「防衛日報社SHOP」を運営しています。
その「防衛日報社SHOP」にて、キーホルダー8種を販売いたしました。
製品情報
■防衛日報社SHOP
https://tosta.jp/shops/dailydefense
■OH-6D（装備品キーホルダー）
販売価格：780円（税込）
陸上自衛隊
■CH-47J（装備品キーホルダー）
販売価格：780円（税込）
陸上自衛隊
■74式戦車（装備品キーホルダー）
販売価格：780円（税込）
陸上自衛隊
■掘削機（装備品キーホルダー）
販売価格：780円（税込）
陸上自衛隊
■78式雪上車（装備品キーホルダー）
販売価格：780円（税込）
陸上自衛隊
■高機動車（装備品キーホルダー）
販売価格：780円（税込）
陸上自衛隊
■「いずも」（装備品キーホルダー）
販売価格：780円（税込）
海上自衛隊
■C-1（装備品キーホルダー）
販売価格：780円（税込）
航空自衛隊
販売情報
■防衛日報社SHOP
https://tosta.jp/shops/dailydefense
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