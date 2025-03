アスクル、MSCI ESG レーティングで初の最高評価「AAA」を獲得

アスクル株式会社

アスクル株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役社長:吉岡晃、以下「アスクル」)はこのたび、2025年2月のMSCI ESGレーティングにおいて、最高評価「AAA」評価を初めて獲得しました。

MSCI ESGレーティングは、米国MSCI Inc.(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社)が世界中の数千社を対象として、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)に関するリスク管理を総合的に評価、業種別に比較して「AAA」から「CCC」まで7段階で評価・格付けするものです。

当社は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が採用する国内株式を対象とした6つのESG指数のうち、以下の4つの構成銘柄に選定されています。

・MSCI日本株 ESGセレクト・リーダーズ指数

・FTSE Blossom Japan Sector Relative Index

・Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index

・S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数

アスクルは今後も、事業活動を通じた環境課題、社会課題の解決に積極的に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献し企業価値の向上を図ってまいります。

<参考>

◇MSCI ESG Ratingsとは:https://www.msci.com/web/msci/esg-ratings

◇アスクル 外部からの評価:https://www.askul.co.jp/corp/company/awards/

◇アスクル 環境・社会活動報告:https://askul.disclosure.site/ja/



<MSCIレーティングバッヂ・注釈>

THE USE BY ASKUL Corporation OF ANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”) DATA,

AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF ASKUL Corporation BY MSCI.

MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS, AND ARE PROVIDED ‘AS-IS’ AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI.

<関連プレスリリース>

●2024年3月25日:「MSCI日本株 ESGセレクト・リーダーズ指数」 の構成銘柄に選定、

MSCI ESG レーティングにおいて「AA」評価を獲得

https://pdf.irpocket.com/C0032/nGVW/SNHh/Pz6r.pdf

●2023年6月22日:「Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index」の構成銘柄に選定

https://pdf.irpocket.com/C0032/ba4w/Wl4H/WNkR.pdf

●2022年4月4日:FTSE Blossom Japan Sector Relative Index構成銘柄に選定

https://pdf.irpocket.com/C0032/DZdo/DjHd/TnF7.pdf

