Brooks Brothers × CONVERSE 米国ブランドがタッグを組んだユニセックスの限定コラボスニーカー2型が発売

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン (東京都品川区、代表取締役社長:新倉修司、以下 ブルックス ブラザーズ)が、2025年3月15日(土)より、コンバースジャパン株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長:元砂 洋志樹、以下 コンバース)とタッグを組んだユニセックスのコラボスニーカー2型をブルックス ブラザーズの限定16店舗、およびエディフィス、イエナ、ヘリンボーンの限定店舗にて販売します。

Brooks Brothers x CONVERSE特集ページ(https://www.brooksbrothers.co.jp/page/?id=bbj-converse)

1818年のNYでの創業以来、2世紀以上の歴史の中で「ポロカラーシャツ」や「サックスーツ」など数々の革新を生み出してきた「ブルックス ブラザーズ」と、1908年にマサチューセッツ州で創業した世界的アイコンスニーカー「オールスター」を生み出したコンバース。米国の歴史あるこの2ブランドがタッグを組んだコラボスニーカー2型が発売される。

コラボスニーカーはブルックス ブラザーズ オンラインストアにて、2025年3月3日(月)~3月9日(日)の期間で先行予約がスタート。3月12日(水)からブルックス ブラザーズ 表参道および京都高島屋にて先行発売が開始し、3月15日(土)よりブルックス ブラザーズの限定16店舗、およびエディフィス、イエナ、ヘリンボーンの限定店舗にて販売されます。

今回のコラボ商品に採用されたのは、“ALL STAR LGCY(オールスター LGCY)”。コンバースのブランドのレガシーを体現し、アーカイブへの敬意を込めたディテールと快適な履き心地が融合した新たなフラッグシップモデルです。70年代のオールスターのディテールを踏襲し、クラシックな美しさを宿したなかに、現代の感性とニーズに応えるデザインと履き心地が融合されています。単なるヴィンテージの再現ではなく、現代のライフスタイルにフィットするその佇まいは、伝統を守りながら常に革新を続けるブルックス ブラザーズの提案するブランドの世界観とみごとに調和し、アメトラのスタイリングにかかせないアイテムとなっています。

Brooks Brothers x CONVERSE ALL STAR LGCY HI \16,500(税込)Brooks Brothers x CONVERSE ALL STAR LGCY OX \15,400(税込)

コラボスニーカーの特徴は、ブルックス ブラザーズのブランドカラーである「ネイビー」にフォーカスが当てられた本コラボ限定の特別な仕様です。

トウキャップやアウトソールにあしらわれたテープ、ソール、通称「一つ星」のヒールラベルにすべてネイビーを採用。ハイカットモデルのノッチ付きのアンクルパッチにあしらわれたスターと「CONVERSE ALL STAR」の文字もネイビーのトーナルカラーとなっています。インソールとシュータン部分には、ネイビーで両ブランドのロゴが施され、本コラボ限定のWネーム仕様に。

ハイカットは表情のあるフェードネイビー。タンラベルは両ブランドのロゴをオンし、コラボならではの特別仕様に。アンクルパッチにあしらわれたスターと「CONVERSE ALL STAR」の文字もネイビーのトーナルカラーで仕上げました。

アッパーに使用されているファブリックは、ハイカットには落ち着いた印象のフェードネイビーを、ローカットには、ブルックス ブラザーズの真っ白なポロカラーシャツを思わせるような白が使われています。

ローカットはフレッシュな印象のホワイト。インソールもWロゴで見えないところにもコラボレーションの証が。通称「一つ星」のヒールラベル、さらにアウトソールもブランドカラーであるネイビーで仕上げています。

また、ブルックス ブラザーズ店舗および公式オンラインストアでご購入いただいたお客様に先着でブルックス ブラザーズのブランドロゴの入ったオリジナルのエラスティックシューレースをプレゼントいたします。

Brooks Brothers x CONVERSE コラボモデル

・ブルックス ブラザーズ×コンバース ALL STAR LGCY HI \16,500(税込)

・ブルックス ブラザーズ×コンバース ALL STAR LGCY OX \15,400(税込)

【展開サイズ】3.5 (22.5cm)~10.5 (29cm) ユニセックス

【生産国】インドネシア

【展開店舗】

<ブルックス ブラザーズ店舗>

3月12日先行発売:

表参道店、京都高島屋店

3月15日発売:

丸の内店、新宿伊勢丹店、新宿高島屋店、東京大丸店、東京阪急店、日本橋三越店、

銀座松屋店、二子玉川店、横浜元町店、横浜そごう店、大阪店、梅田阪急店、福岡岩田屋店、

オフィシャルオンラインストア

<ベイクルーズ取り扱い店舗>

3月15日発売:

エディフィス、イエナ、ヘリンボーンの限定店舗

【お問い合わせ先】

ブルックス ブラザーズ ジャパン TEL: 0120-02-1818

オフィシャルサイト: http://www.brooksbrothers.co.jp

公式Instagram: http://www.instagram.com/brooksbrothersjapan

公式X: http://twitter.com/brooksbrothersj

公式Facebook: http://www.facebook.com/BrooksBrothersJapan

公式LINE: https://lin.ee/c6fHGsm