【CM3.0 第1弾】 「MoMo/SIREN (Official Video) SHOT ON FUJIFILM GFX100II」が公開

伝統と革新を軸にクリエイティブプロデュースを行う株式会社to anyone(本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:桑原進之助、以下、to anyone)がCM3.0 第1弾 として企画・制作を手掛けた株式会社ワーナーミュージック・ジャパン所属のアーティストMoMoのミュージックビデオ「MoMo/SIREN」が公開されました。

株式会社to anyone[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wi7tuxHgrhM ]

楽曲は2025年2月26日にリリース。

▪️ミュージックビデオにスポンサードをつけたCM3.0の第1弾

CM3.0の第1弾としてto anyoneが企画・制作。

今回のミュージックビデオは、富士フイルムの最新機種「GFX100II」で撮影され、日本文化を感じられる映像美に加え、GFX100IIが持つ高感度センサーにより、本物の色彩を捉えることを実現。to anyoneの"CM3.0"(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000156366.html)の第1弾として発表され、視覚的に革新をもたらす本作が、今後のミュージックビデオ業界に新しい風を吹き込むことが期待される。

(Behind The Scenesは、2025年3月7日 20:00 FUJIFILMjapan(https://youtube.com/@fujifilmjapan?si=FSyACmo4vM4Qg1mA) Youtubeアカウントにてプレミア公開)

<企画概要>

影のシーンを多く採用した今作は日本文化を感じさせる。

株式会社to anyoneは、アーティストMoMoの楽曲「SIREN」のミュージックビデオを富士フイルムの最新機種「GFX100II」で撮影。日本文化を感じられる邸宅で撮影され、映像にはギリシャ神話の「サイレーン」と、日本昔ばなしの「鶴の恩返し」の要素が融合。この異文化ミックスのテーマにより、視覚的にも感情的にも深いインパクトを与える作品が完成した。

本作は、株式会社to anyoneが提案する「CM3.0」の第1弾として公開され、国内外のファンから注目を集めている。富士フイルムからの機材提供とPRがあり、今後の映像制作における新しい可能性を示唆。

▪️Producer/Director 桑原進之助 よりコメント

私は個人的に広告というものが苦手で、自ら積極的に広告を視聴することはほとんどありません。しかし、ミュージックビデオに関しては、わざわざ検索してでも観ることがある。この状況を踏まえ、ミュージックビデオの中に自然な形で企業やブランドを露出できないか模索した結果、MV × CM = “CM3.0” という新たな広告の形にたどり着きました。

今回、富士フイルム様のGFX100IIが持つ超高感度センサーの圧倒的な描写力を活かし、ミュージックビデオを撮影することで、企業とアーティストの双方にメリットがあるプロジェクトを企画・制作しました。

楽曲『SIREN』を初めて聴いたとき、そのサウンドから“和”のエッセンスを感じたため、日本文化を映像に取り入れることをコンセプトにしました。影や屏風、畳といった日本の美を象徴する要素を用いることで、視覚的にも印象深い作品に仕上げています。さらに、GFX100IIの卓越した色彩表現とディテール描写力により、鮮やかな色彩と繊細な陰影が際立つ、高級感のある映像を実現することができました。

今後の展望としては、より多くの企業・ブランドと協力し、「アーティスト/視聴者/制作チーム/企業」の四方良しを実現する新たな広告機会を創出していきたいと考えています。

最後に、この貴重な機会をくださった富士フイルム様に心より感謝申し上げます。

▪️「GFX 100II」について

富士フイルムのGFX100IIは、プロフェッショナル向けの最先端ミディアムフォーマットカメラです。102メガピクセルの超高解像度センサーを搭載し、圧倒的な画質とダイナミックレンジ、細部に至るまでの緻密な表現が可能です。さらに、5軸手ブレ補正、4K動画撮影、高速オートフォーカスなどの先進技術を駆使し、写真・映像の両方で卓越したパフォーマンスを発揮します。頑丈で人間工学に基づいたデザインにより、過酷な撮影環境でも信頼性を提供。直感的な操作性により、創造的な表現を引き出す理想的なカメラです。

▪️アーティスト「MoMo」について

プロフィール

幼少時代に教会でゴスペルを学び、高校卒業後にアメリカへ単身渡米。

その後、海外作家たちと楽曲制作をしながらシンガーソングライターとして活動しているMoMo。

2021年10月の配信シングル「Faces」を⽪切りにアーティスト”MoMo”として活動をスター ト。

2023年5月13日には「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL」にも出演。

同年9月にリリースした EP「Jaded」、2024年7月にEP「FlowinTokyo」、8月にSG「Shirley」をリリースし、 精力的に活動を行っている。

昨年リリースしたMoMo/FlowinTokyo(Official Video)(https://youtu.be/DCnPhLkNLSQ?si=4VFgyYmDcqdCgjGt)はYoutubeで72万回再生を記録した。

(2025年2月時点)

▪️キャストプロフィール

<KOTA KOTAWATANABE>

神奈川県出身。1999年11月8日生まれ。

4歳で出会ったサーフスケートボードにてプロとして活躍。

その後、Ralph Laurenなどでファッションモデルを務めているほか、Marc Jacobsにアートワークを提供した経歴を持つ。近年では、パリの時計ブランドBell&Rossと契約し、FRIEND OF THE BRANDに就任。他、RUUPROJECT主宰。

▪️撮影クレジット

Producer/Director Shinnosuke Kuwabara

Production to anyone inc.

Director of Photography Benjamin Michel, (J.S.C.)

1st AC Johann Von Bronx

Production Designer Hiro Kawata

Gaffer Yosuke Shimada

Stylist Hiro

Hair Stylist Yuki Otsuka

Colorist Benjamin Michel, (J.S.C.)

Editor Kirk Wolf

Graphic Design TELU

Behind the Scenes Byron

Behind the Scenes Editor Yuta Ozawa

Special Thanks Special Thanks Saikan Kobayashi (THE MIC-A-HOLICS),Shiina Yasumasa , Yuki Takeda (Fujifilm), Junichi Hosoda (TFC),Michiyo Funayama

■衣装協力

CHOW CHOW

https://www.instagram.com/chowcho.w/

■撮影協力

FUJIFILM GFX100II

https://www.fujifilm-x.com/ja-jp/products/cameras/gfx100-ii/

▪️to anyoneについて

伝統と革新を軸に、新たな価値を生み出すクリエイティブプロデュース企業として2024年12月に法人設立いたしました。映像制作、スチール撮影、ブランディングを中心に、企業やブランドの魅力を最大化するクリエイティブを提供します。

to anyoneは、映像をはじめとするコンテンツ制作を通じて、「伝統×革新」 のアプローチを追求し、文化的な要素を取り入れた独自のストーリーテリングで国内外のクライアントと共に価値を創造していきます。



【本件に関するお問い合わせ】

株式会社to anyone

担当:代表取締役 桑原進之助

メール:info@toanyone.jp

https://to-anyone.com/