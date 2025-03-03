ニフティ、「＠nifty光 3年プラン（N）」新規申込者を対象に「新生活応援キャンペーン」を実施～1年分の月額料金が実質無料となるニフティポイントをプレゼント～
「＠nifty光」公式サイト :
https://setsuzoku.nifty.com/niftyhikari/cam/point/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20250303&argument=SdCLHXaj&dmai=nifty_prtimes
ニフティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前島 一就）は、「＠nifty光 3年プラン（N）」の新規申込者を対象に、「新生活応援キャンペーン」を本日3月3日（月）から開始します。
本キャンペーンでは、2025年3月3日（月）～5月18日（日）の期間中に「＠nifty光」公式サイト(https://setsuzoku.nifty.com/niftyhikari/cam/point/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20250303&argument=SdCLHXaj&dmai=nifty_prtimes)または電話から「＠nifty光 3年プラン（N）」の新規申込を行い、その後開通が確認できた方を対象に、「ニフティポイントクラブ」のポイント（以下、ニフティポイント）をプレゼントします。
ニフティポイントは1ポイント＝1.5円単位で＠nifty利用料金に充当できるため、「＠nifty光 3年プラン（N）」のホームタイプの申し込みでもらえる34,000ポイントは51,000円分（税込）、マンションタイプの申し込みでもらえる30,000ポイントは45,000円分（税込）の＠nifty利用料金として使用でき、ホームタイプ、マンションタイプともに1年分の月額料金が実質無料となります。（注1）
■「新生活応援キャンペーン」概要
○実施期間
2025年3月3日（月）～5月18日（日）
○対象
期間中に「＠nifty光」公式サイト(https://setsuzoku.nifty.com/niftyhikari/cam/point/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20250303&argument=SdCLHXaj&dmai=nifty_prtimes)または電話から「＠nifty光 3年プラン（N）」を光回線新規で申し込み、その後1年以内に回線の開通が確認できた方
○内容
・「＠nifty光 ホームタイプ 3年プラン（N）」申し込みの場合：
ニフティポイント34,000ポイントプレゼント
・「＠nifty光 マンションタイプ 3年プラン（N）」申し込みの場合：
ニフティポイント30,000ポイントプレゼント
○注意事項
・本特典は、予告なく内容を変更もしくは終了となる場合があります。
・本特典は、期間終了後も実施を継続する可能性があります。
ポイント付与時期やその他の注意事項は「＠nifty光」公式サイト(https://setsuzoku.nifty.com/niftyhikari/cam/point/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20250303&argument=SdCLHXaj&dmai=nifty_prtimes)を確認してください。
注1）初月無料に加え、特典のニフティポイントを＠nifty使用権に交換し、月額費用20カ月割引適用後の「＠nifty光」利用料金に充当することで、ホームタイプ、マンションタイプともに1年分の月額料金が実質無料となります。
※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。
※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。